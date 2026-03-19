Otillräcklig reform: "Staten ska inte lägga sig i ditt bolån"

Banken och kunden i fokus

Huvudargumentet för att slopa samtliga krav handlar om principen att ett lån är en privat angelägenhet. Ingnäs vänder sig mot att staten dikterar villkoren för hushållens ekonomi.

”Ett lån i en bank är en sak mellan mig som låntagare och banken. Det ska inte staten lägga sig i. Jag själv känner min ekonomi bäst”, säger han. Han efterlyser en återgång till en personlig bedömning där banken ser till kundens hela ekonomiska situation istället för att följa stela mallar och Excel-ark.

ANNONS

Kritiserar makroperspektivet på bolån

När kraven infördes var motiveringen att den privata skuldsättningen i Sverige skenade. Ingnäs menar dock att man då tittade för enögt på siffrorna och missade helhetsbilden av svensk ekonomi.

”Vi har en av de lägsta statsskulderna i världen och svenskarnas kollektiva skuldsättning är lägre än den privata. Dessutom har många ett sparande som sticker ut internationellt”, förklarar han.

En kund med ett betydande privatsparande kan idag tvingas amortera trots att banken inte ser någon reell risk, vilket Ingnäs ser som en brist i systemet.

Missa inte:

Svensk högkonjunktur närmar sig? Sektorerna som kan vinna mest

Sparande kontra amortering

För den enskilde bolåntagaren innebär de lättade reglerna en större valfrihet. Ingnäs poängterar att privatekonomi just är privat, men han ser personligen fördelar med att prioritera sparande framför amortering om utrymmet finns.

”Jag skulle föredra att sätta in pengar i ett sparande istället. Då kommer du åt pengarna och de kan växa. Det är svårare att lösa in några tegelstenar från ett hus om man behöver pengar här och nu.”

ANNONS

Gynnsamma bolån för förstagångsköpare

Utöver slopade amorteringskrav väntas även andra förändringar, såsom ett utökat bolåneutrymme. Detta är faktorer som enligt Ingnäs kommer att gynna framför allt förstagångsköpare som tidigare haft svårt att ta sig in på marknaden på grund av de strikta kvar-att-leva-på-kalkylerna.

Slopandet av det inkomstbaserade kravet är en tydlig signal om en mer flexibel bostadsmarknad, men debatten om de resterande amorteringskraven lär fortsätta vara het.