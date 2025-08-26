Oljepriset sjunker i spåren av förväntningar om en vapenvila i Ukraina och minskad geopolitisk oro. Och det stiger med varje motgång i diskussionerna. Det får konsekvenser för både konsumenter, energibolag och investerare.
Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?
Det som framför allt pressade ner oljepriset för någon vecka sedan var samtalen mellan Ryssland och USA. Även om Ukraina tydligt markerat att man inte accepterar några eftergifter i form av landområden, har bara spekulationerna kring en vapenvila satt spår på marknaden.
Marknaden reagerar snabbt på sådana signaler. Bara tanken på att sanktioner mot Ryssland kan mildras får priset att röra sig, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS.
Olja är en av de mest spekulativa råvarorna och priset styrs ofta av rykten och förväntningar snarare än faktiska beslut.
Positiva effekter för Sverige
För svenska konsumenter och företag innebär de lägre priserna kortsiktigt en lättnad.
Sverige har ingen egen oljeproduktion, så vi är helt beroende av import. När priset faller märks det direkt i lägre transport- och uppvärmningskostnader. Företagen får billigare drivmedel, vilket i slutändan gynnar konsumenterna, säger Lundqvist.
För oljeproducerande länder är bilden den motsatta. Norge, Saudiarabien och Ryssland ser sina exportintäkter krympa när råvaran tappar i värde.
Men ett lägre oljepris har också en baksida.
Den uppenbara risken är att billigare olja leder till ökad konsumtion. Det innebär högre koldioxidutsläpp, vilket går tvärs emot de globala klimatmålen, säger Lundqvist.
På lång sikt kan det försvåra omställningen till hållbara energikällor.
Inte lågt i historiskt perspektiv
Trots fallet ligger priset fortfarande på en relativt hög nivå sett i ett längre perspektiv.
Vi pratar om nivåer runt 60 dollar per fat, vilket inte är billigt historiskt sett. Det är viktigt för investerare att komma ihåg, säger Lundqvist.
Internationella energiorganet IEA har pekat på att just denna prisnivå varit förväntad för 2025, vilket innebär att utvecklingen snarare ligger i linje med prognoserna än avviker från dem.
Känslig marknad
Oljepriset har länge präglats av känslighet för geopolitisk oro.
Det räcker med rykten om upptrappningar i Mellanöstern för att priset ska rusa. På samma sätt kan ett löst prat om vapenvila, även utan verklig substans, pressa ner priset. Det är en av de mest nervösa marknaderna vi har, säger Lundqvist.
För investerare och beslutsfattare är slutsatsen tydlig: oljepriset är mer beroende av spekulation och geopolitik än av fundamentala faktorer. Därför krävs beredskap för snabba svängningar även framåt.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
