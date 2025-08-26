Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden?

Det som framför allt pressade ner oljepriset för någon vecka sedan var samtalen mellan Ryssland och USA. Även om Ukraina tydligt markerat att man inte accepterar några eftergifter i form av landområden, har bara spekulationerna kring en vapenvila satt spår på marknaden.

Marknaden reagerar snabbt på sådana signaler. Bara tanken på att sanktioner mot Ryssland kan mildras får priset att röra sig, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS.

Olja är en av de mest spekulativa råvarorna och priset styrs ofta av rykten och förväntningar snarare än faktiska beslut.

Positiva effekter för Sverige

För svenska konsumenter och företag innebär de lägre priserna kortsiktigt en lättnad.

Sverige har ingen egen oljeproduktion, så vi är helt beroende av import. När priset faller märks det direkt i lägre transport- och uppvärmningskostnader. Företagen får billigare drivmedel, vilket i slutändan gynnar konsumenterna, säger Lundqvist.

För oljeproducerande länder är bilden den motsatta. Norge, Saudiarabien och Ryssland ser sina exportintäkter krympa när råvaran tappar i värde.