Gick Trump-Putin-mötet bra? Kolla på oljepriset

Det står mycket på spel i mötet mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Alaska som börjar på fredagen. Huvudfokus är kriget i Ukraina, där Trump försöker få till ett vapenstillestånd med efterföljande fredsförhandlingar.

Hårdare tag vid dåligt möte?

Men resultatet av förhandlingarna kommer också påverka mycket annat. Fortune sätter fokus på oljemarknaden, som väntas svänga i helgen och i nästa vecka beroende på utfallet av mötet.

Åt vilket håll är mer oklart – ökar sannolikheten för fred betyder det lägre priser för konsumenterna, då det är sannolikt att Rysslands återkomst på de globala energimarknaderna är en del av fredsuppgörelsen. Å andra sidan så kan mötet också sluta dåligt, och Donald Trump har sagt att hårdare tag mot rysk olja och de som köper den i så fall kommer vara en del av den amerikanska strategin om Putin inte visar sig villig att gå med på fred.

Inför mötet har oljepriset sjunkit 1 procent på fredagen, vilket enligt oilprice.com är en indikation på att marknaden är hoppfull om att det kan komma ett positivt resultat.