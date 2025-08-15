Ett av de snabbaste sätten att avgöra om marknaden tycker att mötet mellan Trump och Putin gått bra kommer att vara att titta på oljepriset, enligt Fortune.
Gick Trump-Putin-mötet bra? Kolla på oljepriset
Det står mycket på spel i mötet mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin i Alaska som börjar på fredagen. Huvudfokus är kriget i Ukraina, där Trump försöker få till ett vapenstillestånd med efterföljande fredsförhandlingar.
Hårdare tag vid dåligt möte?
Men resultatet av förhandlingarna kommer också påverka mycket annat. Fortune sätter fokus på oljemarknaden, som väntas svänga i helgen och i nästa vecka beroende på utfallet av mötet.
Åt vilket håll är mer oklart – ökar sannolikheten för fred betyder det lägre priser för konsumenterna, då det är sannolikt att Rysslands återkomst på de globala energimarknaderna är en del av fredsuppgörelsen. Å andra sidan så kan mötet också sluta dåligt, och Donald Trump har sagt att hårdare tag mot rysk olja och de som köper den i så fall kommer vara en del av den amerikanska strategin om Putin inte visar sig villig att gå med på fred.
Inför mötet har oljepriset sjunkit 1 procent på fredagen, vilket enligt oilprice.com är en indikation på att marknaden är hoppfull om att det kan komma ett positivt resultat.
Har lyckats runda sanktioner
Någon enorm skillnad i utbudet på marknaden på kort sikt tror inte analytikerna på, då Ryssland varit framgångsrika i att fortsätta exportera sin olja till Kina och Indien med den så kallade ”skuggflottan” – däremot kan humöret på marknaden påverka väldigt mycket.
Dessutom är utbudet redan nu högre än efterfrågan på världsmarknaden, priset är lågt och stora oljeproducenter som USA och Saudiarabien har fallande produktion.
”Jag tror inte att det kommer en stor oljevägg från Ryssland om fred bryter ut”, säger energiprognosmakaren Dan Pickering, grundare och investeringschef för konsult- och forskningsföretaget Pickering Energy Partners till Fortune.
”Här kommer ryssarna”
”Min förväntan är att det blir en mer betydande inverkan på sentimentet – ’Här kommer ryssarna’ – än det skulle bli på faktiska fat.”
Trots det så är oljepriset en god indikator på om marknaden tycker att mötet mellan Trump och Putin gått bra eller dåligt – fred lär sänka priset, och nya sanktioner höja det.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
