Förklaringen: Därför rusar elpriset trots svenskt överskott

Gasberoendet i Tyskland slår mot Sverige

En avgörande faktor för de svenska priserna är kopplingen till Tyskland. Efter att ha avvecklat sin kärnkraft har Tyskland blivit mer beroende av naturgas. När utbudet av rysk gas via pipelines ströps i spåren av kriget i Ukraina, tvingades marknaden ställa om till flytande naturgas via fartyg, vilket är betydligt dyrare.

Eftersom elen handlas på den gemensamma elbörsen spiller de höga produktionskostnaderna för tysk gaskraft direkt över på de svenska spotpriserna. Det uppstår därmed en stor diskrepans mellan de rörliga marknadspriserna och de priser som löper på fasta kontrakt.

Handeln sker inte bara mot kontinenten, utan i ett ständigt flöde mellan de nordiska länderna. Sverige köper vindkraft från Danmark och kärnkraft från Finland, samtidigt som vi exporterar vattenkraft till Norge.

Detta utbyte är en del av den EU-styrda marknadsmodellen som syftar till att balansera tillgång och efterfrågan över gränserna.

Kan vi rädda det svenska elpriset?

Frågan om huruvida Sverige kan frikoppla sig från de europeiska prisstopparna är i grunden politisk och byråkratisk. Jacobs pekar på grannlandet Norge, som står utanför EU, som ett exempel på en alternativ väg.

”De har infört nånting som heter ’Norgepriser’ på el, där konsumenterna får betala ett fast pris. Sådana lösningar presenteras också från politiker i Sverige, men vad som faktiskt går att göra i enlighet med EU-reglerna är en annan fråga”, konstaterar Jacobs.

Huruvida Sverige kan implementera liknande skyddsmekanismer utan att bryta mot unionens regelverk förblir en av de mest brännbara frågorna för både hushåll och beslutsfattare under den kommande vintern.

Läs mer:

Prognosen: Elpriserna fördubblas – så gör du nu