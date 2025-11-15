Resenärerna är tillbaka. Orderböckerna svämmar över. Men flygbolagen kan inte få tag på det de behöver mest – nya plan. Nu omformas hela den europeiska flygmarknaden.
Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"
Flygbranschen har återhämtat sig kraftigt efter pandemin och ligger nu på 95 procent av nivåerna från före coronakrisen.
Tillväxten väntas fortsätta i snabb takt – kapaciteten fördubblas ungefär vart tjugonde år, räknat från 2000-talet och framåt. I Indien byggs just nu tusen nya flygplatser.
Men expansionen hotas av något helt annat.
Hinner inte leverera
Airbus och Boeing är de enda flygplanstillverkarna på marknaden. Båda kämpar med enorma orderböcker men får inte fram planen tillräckligt snabbt.
”Det är väldigt komplicerat att ta x antal ton upp i luften 10 000 meter. Det är mycket säkerhet”, säger Perfect Weekends Viggo Cavling till Realtid TV.
När minsta detalj inte fungerar måste hela planet stå kvar på marken. Säkerhetskraven gör produktionen långsam och komplicerad. Flygbolagen tvingas boka upp sig långt i förväg när de ska köpa nya plan.
Bristen på flygplan hämmar hela branschens utveckling, trots att människors lust att resa är starkare än någonsin – särskilt för privata semesterresor.
De delar upp marknaden
Samtidigt pågår en omfattande konsolidering av den europeiska flygmarknaden. Tre koncerner driver utvecklingen framåt: Lufthansa, IAG och Air France-KLM.
Med tiden kommer alla bolag att sorteras in under någon av dessa, enligt Cavling.
SAS har kämpat hårt efter att ha varit inne i rekonstruktion och befunnit sig på gränsen till konkurs. Nu har bolaget återinfört business class och planerar att börja med charterresor.
Men det är Norwegian som just nu framstår som branschens hetaste uppköpskandidat.
Väntas bli nästa affär
Norwegian har genomgått en tuff rekonstruktion men mår nu mycket bra. Bolaget har redan samarbete med Lufthansa – och tyska jätten tittar nu närmare på möjligheterna.
”Lufthansa förlorar ju i Star Alliance SAS. Så man vill gärna ha en partner i Norden”, säger Cavling.
Norwegian ligger bra till i förhandlingarna. Även aktieägarna har mycket att tjäna på en affär, menar Cavling.
”Jag tror att det är nästa strukturaffär här i Norden”, säger han – men tillägger att han inte kan garantera att det blir så.
Supersoniskt flygplan tillbaka
Längre fram väntar även tekniska genombrott. Det legendariska supersoniska flygplanet Concorde planeras för comeback år 2029. Den nya versionen har löst problemet med ljudsmällen, vilket innebär att planet kan flyga över land.
Det öppnar för flygningar mellan New York och Los Angeles på bara tre till fyra timmar – den mest attraktiva flyglinjen i världen. Flygplanet blir trångt med få platser, men restiden kompenserar.
”Flyget är ju den enda tidsmaskinen som faktiskt fungerar”, konstaterar Cavling.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
