Flygbranschens revansch: "Enda tidsmaskinen som fungerar"

Flygbranschen har återhämtat sig kraftigt efter pandemin och ligger nu på 95 procent av nivåerna från före coronakrisen.

Tillväxten väntas fortsätta i snabb takt – kapaciteten fördubblas ungefär vart tjugonde år, räknat från 2000-talet och framåt. I Indien byggs just nu tusen nya flygplatser.

Men expansionen hotas av något helt annat.

Hinner inte leverera

Airbus och Boeing är de enda flygplanstillverkarna på marknaden. Båda kämpar med enorma orderböcker men får inte fram planen tillräckligt snabbt.

”Det är väldigt komplicerat att ta x antal ton upp i luften 10 000 meter. Det är mycket säkerhet”, säger Perfect Weekends Viggo Cavling till Realtid TV.

När minsta detalj inte fungerar måste hela planet stå kvar på marken. Säkerhetskraven gör produktionen långsam och komplicerad. Flygbolagen tvingas boka upp sig långt i förväg när de ska köpa nya plan.

Bristen på flygplan hämmar hela branschens utveckling, trots att människors lust att resa är starkare än någonsin – särskilt för privata semesterresor.