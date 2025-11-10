När Zohran Mamdani vann borgmästarvalet i New York rasade livsmedelsmiljardären John Catsimatidis. Alla trodde de visste varför – tills han öppnade munnen.
New York-miljardärens vrede: "Jag skiter i matbutiker"
Mest läst i kategorin
Kinas dolda kris: Priserna rasar, tillväxten hotas
Kina kämpar med en deflationsspiral som verkar vara betydligt värre än vad de officiella statistiken visar. Det framkommer av en ny analys. Medan landets konsumentprisindex (KPI) har legat nära noll sedan början av 2023, visar Bloombergs granskning av nästan 70 vardagliga produkter och tjänster att priserna faktiskt har fallit betydligt mer kraftigt på gatan. Av …
Industrins orderingång lägre än i augusti
Orderingången till den svenska industrin föll i september jämfört med augusti. Däremot ökade produktionen, visar nya SCB-siffror. Orderingången föll med 2,6 procent jämfört med augusti. Men jämfört med september i fjol steg orderingången med 7,2 procent. Produktionen i det totala näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med augusti, och var 4,7 procent högre än september …
Vänsterpartiet kräver större budget – med stöd från näringslivet
Vänsterpartiet vill att staten investerar kraftigt i infrastruktur för att vända fyra års utebliven tillväxt. Det ovanliga är vilka partiet hänvisar till som allierade frågan. Ida Gabrielsson beskriver det som Sveriges största ekonomiska misslyckande. Fyra år utan tillväxt. Företag som inte kan expandera. Infrastruktur som förfaller medan statskassan är full. ”Vi har i Sverige haft …
Så påverkar nedstängningen USA-resan
Hur ska man som svensk tänka kring USA-resan med störningarna i den amerikanska flygtrafiken i åtanke? Det viktigaste är att koll på vad som gäller för en eventuell vidare inrikesresa, enligt Didrik von Seth, vd för branschorganisationen Svenska resebranschföreningen. I fredags blev det klart att ett 40-tal storflygplatser i USA skär ner på flygtrafiken, i …
Tusentals kan få sparken – väger för mycket
Tusentals brittiska arbetare i offshore-sektorn riskerar att bli av med jobbet. Orsaken är att de väger för mycket. Nya viktgränser inom offshore-sektorn i Storbritannien införs i november 2026. Från och med då får en person som arbetar inom offshore-sektorn inte väga mer än 124 kilo, rapporterar den tyska nyhetsbyrån DPA med hänvisning till branschorganisationen Offshore …
Den 34-årige socialisten Zohran Mamdani gick till val på att starta kommunala matbutiker för att pressa priserna.
John Catsimatidis äger matkedjorna Gristedes och D’Agostino’s genom sitt Red Apple Group. Logiken verkar uppenbar.
”Jag skiter i matbutiker!” utbröt han i en telefonintervju med New York Post dagen efter förra veckans borgmästarval i New York.
”Inte råd att förlora mer människor”
Men miljardären, vars imperium sträcker sig från media till fastigheter och fossila bränslen, fruktar något helt annat än konkurrens vid kassorna.
Istället är det neddragningar i poliskåren och borgmästarens rätt att utse hundratals domare till metropolens familje-, brotts- och civildomstolar som håller Catsimatidis vaken om nätterna.
”New York har inte råd att förlora fler människor”, säger han till tidningen och syftar på stadens försämrade livskvalitet.
Trump ska granska varje dollar
Miljardären varnar även för att USA:s president Donald Trump kommer övervaka hur staden använder federala pengar.
”USA:s president kommer se till att de federala pengar New York City får används på rätt sätt”, säger Catsimatidis till New York Post.
Han uppmanar också guvernör Kathy Hochul att skärpa sin tillsyn över staden.
Mamdani gick 2020 till hårt angrepp mot stadens poliskår – och kallade den ”rasistisk” och ”ett stort hot mot allmän säkerhet”.
Sedan dess har den nye borgmästaren gjort en helomvändning och lovar nu bibehålla NYPD:s budget.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.