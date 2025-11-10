New York-miljardärens vrede: "Jag skiter i matbutiker"

Den 34-årige socialisten Zohran Mamdani gick till val på att starta kommunala matbutiker för att pressa priserna.

John Catsimatidis äger matkedjorna Gristedes och D’Agostino’s genom sitt Red Apple Group. Logiken verkar uppenbar.

”Jag skiter i matbutiker!” utbröt han i en telefonintervju med New York Post dagen efter förra veckans borgmästarval i New York.

”Inte råd att förlora mer människor”

Men miljardären, vars imperium sträcker sig från media till fastigheter och fossila bränslen, fruktar något helt annat än konkurrens vid kassorna.

Istället är det neddragningar i poliskåren och borgmästarens rätt att utse hundratals domare till metropolens familje-, brotts- och civildomstolar som håller Catsimatidis vaken om nätterna.

”New York har inte råd att förlora fler människor”, säger han till tidningen och syftar på stadens försämrade livskvalitet.

Trump ska granska varje dollar

Miljardären varnar även för att USA:s president Donald Trump kommer övervaka hur staden använder federala pengar.

”USA:s president kommer se till att de federala pengar New York City får används på rätt sätt”, säger Catsimatidis till New York Post.

Han uppmanar också guvernör Kathy Hochul att skärpa sin tillsyn över staden.

Mamdani gick 2020 till hårt angrepp mot stadens poliskår – och kallade den ”rasistisk” och ”ett stort hot mot allmän säkerhet”.

Sedan dess har den nye borgmästaren gjort en helomvändning och lovar nu bibehålla NYPD:s budget.