Nato ändrar sig om flygplan – kan öppna för Saab

Det kan innebära en öppning för utmanaren Globaleye som tillverkas av den svenska försvarskoncernen Saab, rapporterar Dagens industri.

Ett konsortium av åtta Natoländer, däribland USA och Nederländerna, beslutade i november 2023 att ersätta radar- och signalspaningsflygplanen Boeing E-3A med den nyare modellen E-7 från samma tillverkare.

Men sedan USA dragit sig ur samarbete har inköpet satts på paus, eftersom ”både den strategiska och finansiella basen” försvann i och med utträdet, enligt Nederländernas försvarsdepartement.

”Medlemmarna undersöker nu alternativ för att ersätta flottan och söker nya partner”, står det i ett pressmeddelande.

Gijs Tuinman, statssekreterare i departement, säger i texten:

”USA:s tillbakadragande visar också hur viktigt det är att investera så mycket som möjligt i europeisk industri”.

Saabs presschef Mattias Rådström säger till Di att företaget har ”noterat uppgifter i media kopplat till Natos luftövervakningsprogram”, och att Saab är ”givetvis öppet för diskussioner om hur vår teknologi kan stödja potentiella kunders behov”.

Saabs aktie har stigit något under torsdagen sedan det stoppade inköpet blev känt.