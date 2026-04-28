Sex veckor kvar – sen kan flygbranschen börja ställa in

Flaskhalsen som styr världen

Runt 20 procent av världens olja passerar genom Hormuzsundet. När trafiken där störs händer tre saker direkt:

För det första: priserna sticker.

För det andra: tillgången minskar.

För det tredje: flygbolagen börjar räkna på vad som faktiskt är värt att flyga.

Bränslepriserna har i perioder rusat från runt 90 dollar per fat till upp mot 200. Det slår rakt in i flygbolagens största kostnadspost.

Resultatet är inte subtilt.

Dyrare biljetter och färre avgångar

Redan nu ser vi konsekvenserna:

British Airways drar ner på Mellanöstern och satsar på Indien och Afrika.

Lufthansa kapar i tidtabellerna.

easyJet varnar för högre priser i sommar.

Virgin Atlantic lägger på extra avgifter.

Norse Atlantic Airways har redan ställt in långlinjer.

Det här är inte en slumpmässig lista. Det är en karta över hur branschen reagerar när marginalerna försvinner.

Och det är bara början. Bränslekrisen slår nu också mot både SAS och Norwegian Air Shuttle, men på olika sätt. SAS justerar som vi skrivit tidigare försiktigt med färre avgångar, effektivare rutter och större fokus på sina hubbar, särskilt Köpenhamn.

Norwegian agerar snabbare, drar ner kapacitet där efterfrågan sviker och satsar hårdare på lönsamma Europalinjer. Båda pressas av stigande bränslepriser, vilket redan märks i högre biljettpriser och glesare trafik. För resenärer innebär det färre val, dyrare resor och större risk för ändringar. Flyget fungerar – men med mindre marginaler än tidigare.

Sommarens flygtrafik blir en fråga om ekonomi, inte bara efterfrågan. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Vad betyder det för svenska resenärer

Om du flyger från Stockholm i sommar är spelplanen förändrad:

Biljetterna blir dyrare – särskilt på långdistans.

Avgångar kan försvinna med kort varsel.

Direktflyg ersätts av mellanlandningar.

Flexibilitet blir en konkurrensfördel.

Det gamla rådet att boka tidigt gäller fortfarande. Men nu handlar det lika mycket om att låsa ett pris som att säkra en plats.

Reseförsäkring är inte längre något man “borde ha”. Det är något man märker att man saknar först när planet inte går.

Flyget är en känslig affär

Flygindustrin är i grunden enkel: höga fasta kostnader, små marginaler och total beroende av bränsle. När en enda variabel skakar till – som Hormuzsundet – rör sig hela systemet.

Det märks snabbt i Stockholm, trots att konflikten utspelar sig 5 000 kilometer bort.

Och det är kanske det mest intressanta i hela historien. Globaliseringen fungerar utmärkt – ända tills den inte gör det.

