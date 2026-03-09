Banken stänger av kunder: ”Du är skyldig tills motsatsen bevisats”

Bankerna: ”Vi följer bara reglerna”

När bankerna konfronteras med de enskilda fallen och den kritik som riktas mot dem, är svaren ofta korthuggna. Den generella hållningen från storbankerna är att de agerar enligt gällande lagstiftning och inte bär ansvar för de personliga tragedier som uppstår.

”De som har svarat har i hög utsträckning sagt att de bara följer reglerna. De tar egentligen ganska lite ansvar för konsekvenserna för enskilda individer”, förklarar Lundkvist.

Företagare i kläm under ett år

Konsekvenserna av bankernas ”trubbighet” kan bli förödande. Lundkvist lyfter fram skräckexempel där företagare fått sina livsverk hotade. I ett fall förblev en kunds BankID avstängt i ett helt år, trots att personen lyckats rentvå sig från alla misstankar.

Detta visar på en brist i systemet där det saknas snabba vägar för oskyldiga att få upprättelse när bankens algoritmer har gjort fel.

Kräver kursändring för banken

Slutsatsen är att balansen mellan att stoppa brottslingar och att skydda hederliga medborgare har tippat över. Det finns ett akut behov av att skruva om regelverken så att inte oskyldiga drabbas av ekonomisk isolering.

”Frågan är om det inte slår för hårt mot folk som ändå har rent mjöl i påsen. Man borde kunna hitta åtgärder för att snabbare rentvå dem som inte gjort fel”, avslutar Lundkvist.

Finansinspektionen föreslår skärpta lagar som medför att banken måste testa andra åtgärder innan man stänger av kundens konto.

