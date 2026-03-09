Banken stänger av kunder: ”Du är skyldig tills motsatsen bevisats”

Jakten på penningtvätt och bedrägerier har skapat en situation där oskyldiga kunder hamnar i kläm hos banken. En ny läsundersökning från Realtid avslöjar en djup frustration över ett system som upplevs som både trubbigt och rättsosäkert.
Bankernas rådande strategi mot ekonomisk brottslighet har fått brutala konsekvenser för oskyldiga bankkunder. Enligt Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, har bankerna tagit efter en metod som går emot vanliga rättsprinciper:
”Det är ett faktum att det slår så himla hårt mot individer. Man är i princip skyldig tills motsatsen är bevisad på ett sätt som vi inte förväntar oss i rättssystemet, men det kan hända hos banken.”
Varannan kund har drabbats
Missnöjet är inte bara teoretiskt utan grundar sig i faktiska upplevelser. I undersökningen svarar hela 80–90 procent att de är upprörda över bankernas agerande.
Än mer anmärkningsvärt är att hälften av respondenterna själva har blivit utsatta för, eller känner någon som drabbats av, en felaktig nedstängning av banktjänster.
Det räcker ofta med att en enskild transaktion flaggas av systemet för att en kund ska förlora tillgången till sina pengar eller till BankID, trots att inget fel har begåtts.
”De som har svarat har i hög utsträckning sagt att de bara följer reglerna. De tar egentligen ganska lite ansvar för konsekvenserna för enskilda individer”, förklarar Lundkvist.
Företagare i kläm under ett år
Konsekvenserna av bankernas ”trubbighet” kan bli förödande. Lundkvist lyfter fram skräckexempel där företagare fått sina livsverk hotade. I ett fall förblev en kunds BankID avstängt i ett helt år, trots att personen lyckats rentvå sig från alla misstankar.
Detta visar på en brist i systemet där det saknas snabba vägar för oskyldiga att få upprättelse när bankens algoritmer har gjort fel.
Kräver kursändring för banken
Slutsatsen är att balansen mellan att stoppa brottslingar och att skydda hederliga medborgare har tippat över. Det finns ett akut behov av att skruva om regelverken så att inte oskyldiga drabbas av ekonomisk isolering.
”Frågan är om det inte slår för hårt mot folk som ändå har rent mjöl i påsen. Man borde kunna hitta åtgärder för att snabbare rentvå dem som inte gjort fel”, avslutar Lundkvist.