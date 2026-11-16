Centern har valt Magdalena Andersson, men Realtids redaktör Viggo Cavling är övertygad om att Elisabeth Thand Ringqvist till slut hamnar i Ulf Kristerssons famn. Först måste Magda misslyckas med att få Vänsterpartiet på plats. Därefter återstår valet mellan Ulf och extraval. Och då tror Calving att Centerns röda linjer bleknar fortare än partiets opinionssiffror.
Alla vägar leder till Ulf Kristersson – men först måste Magdalena Andersson förlora
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Man skulle kunna tro att vi är tillbaka på ruta ett efter beskedet på söndagskvällen om att Centern väljer Magdalena Andersson. Men jag tror att det handlar om att köra vänsteralternativet i botten innan Elisabeth Thand Ringqvist (ETR) hoppar över till Ulfs gäng.
För ärligt talat, finns det någon som tror att Magda kan brotta ner Ida Gabrielssons gäng?
Vänsterns tuffingar från Sandviken
Att det är ett gäng tuffingar vi talar om vet alla som har läst Björn af Kleens underbara reportageintervju med Gabrielsson i Sandviken. De är så tuffa att Magdalena var tvungen att skriva på fejjan att Vänstern är ouppfostrad. Det är beröm för en person som sitter längst bak i bussen och skriker åt chauffören att han ska köra fortare.
I gårdagens Agenda, lägereldsprogrammet för landets politiska nördar, sa Ida att hon vill ha en statsministeromröstning om Ulf redan i veckan. Där går Vänsterpartiets vice partiledare på tvärs mot de övriga partierna, som vill att Magda ska prövas först för att sätta maximal press på Vänstern.
Men jag tror inte att de kommer att vika ner sig. Det spelar ingen roll att DN kulturchef är övertygad om att det kommer att leda till bruna skjortor på landets gator. Vänstern och socialdemokratin behöver minst ytterligare fyra år för att läka ihop en hundra år gammal rivalitet.
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Centerns röda linjer håller på att blekna
Jag tror fullständigt på Expressens uppgifter om att Centerns ledning ville hoppa i säng med Ulf redan nu. Men de lokala pamparna runt om i landet ville inte kliva över den kraftigaste röda linjen och svika löftet om att inte vara beroende av SD.
Än.
Jag är övertygad om att de kommer att ändra sig, men först efter att Magda har fallit i ännu en statsministeromröstning. I valet mellan Ulf och extraval kommer C, trots att man är ett av världens rikaste partier, att föredra Ulf. Men för detta behöver vi ytterligare några svettiga veckor.
Att ETR i morse sa i TV4 att Ulf fortfarande har en chans är ingen slump.
Bönderna som stannade kvar
Visst kan man, som Expressens politiska orakel Viktor Barth-Kron, tröttna på Centern och hävda att ”Vågmästarpositionen har redan stigit dem åt huvudet”. Men då ska man komma ihåg att partiets kärna är bönderna som stannade kvar när alla andra drog till stan.
Den stora flykten från landsbygden tog fart under andra halvan av 1800-talet. Omkring 1850 arbetade ungefär 75 procent av Sveriges sysselsatta inom jordbruket. I dag arbetar omkring 1,5 procent inom jordbruk, skogsbruk och fiske.
Självfallet finns det många hack längs vägen som gör att extraval inte ska räknas bort. Men jag tror ändå att Ulf tar hem det här till sist.
Till slut suddas de röda linjerna ut
Vad kommer då att hända under nästa mandatperiod? Jag är övertygad om att både Centern och Socialdemokraterna kommer att stryka sina röda linjer mot SD.
Jimmie kommer att tona ner sin retorik en smula mot landets muslimer, även om han då stöter sig med en stor grupp av sina kärnväljare. På så sätt kan man säga att C får inflytande även här, eftersom allt ändå blir en rörelse mot mitten.
När ett land ska styras kan man nämligen inte vara för radikal.
Jag ska också erkänna att jag tidigare trodde på ett extraval. Där hade jag fel. Nästa gång det är val lovar jag att lyssna lite mer på det politiska SD-oraklet Chang Frick. Han verkar ha förstått något som jag missade.
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