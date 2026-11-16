Alla vägar leder till Ulf Kristersson – men först måste Magdalena Andersson förlora

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Man skulle kunna tro att vi är tillbaka på ruta ett efter beskedet på söndagskvällen om att Centern väljer Magdalena Andersson. Men jag tror att det handlar om att köra vänsteralternativet i botten innan Elisabeth Thand Ringqvist (ETR) hoppar över till Ulfs gäng.

För ärligt talat, finns det någon som tror att Magda kan brotta ner Ida Gabrielssons gäng?

Vänsterns tuffingar från Sandviken

Att det är ett gäng tuffingar vi talar om vet alla som har läst Björn af Kleens underbara reportageintervju med Gabrielsson i Sandviken. De är så tuffa att Magdalena var tvungen att skriva på fejjan att Vänstern är ouppfostrad. Det är beröm för en person som sitter längst bak i bussen och skriker åt chauffören att han ska köra fortare.

I gårdagens Agenda, lägereldsprogrammet för landets politiska nördar, sa Ida att hon vill ha en statsministeromröstning om Ulf redan i veckan. Där går Vänsterpartiets vice partiledare på tvärs mot de övriga partierna, som vill att Magda ska prövas först för att sätta maximal press på Vänstern.

Men jag tror inte att de kommer att vika ner sig. Det spelar ingen roll att DN kulturchef är övertygad om att det kommer att leda till bruna skjortor på landets gator. Vänstern och socialdemokratin behöver minst ytterligare fyra år för att läka ihop en hundra år gammal rivalitet.