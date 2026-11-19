Pålitlig betyder inte alltid punktlig

Här finns en viktig skillnad. TIME:s pris bygger på flygstatistik från OAG för perioden juli 2025 till juni 2026. Både punktlighet och inställda avgångar räknas in.

Färskare siffror från OAG visar hur olika resultaten kan bli. Under oktober 2026 var 71,4 procent av Ryanairs flygningar punktliga, jämfört med 86,4 procent för SAS. Ryanair ställde däremot in bara 0,17 procent av sina flygningar, medan motsvarande siffra för SAS var 0,68 procent. OAG

Ryanair kan alltså vinna en utmärkelse för tillförlitlighet även när andra flygbolag är betydligt bättre på att hålla tidtabellen.

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Europa utklassat – Finnair bäst i Norden

I den stora sammanställningen, där även service, komfort, mat och prisvärdhet vägs in, är resultatet desto dystrare för de europeiska flygbolagen.

Emirates från Dubai tar förstaplatsen, följt av Qatar Airways och Air New Zealand. Därefter kommer Singapore Airlines och Cathay Pacific. Inte ett enda europeiskt bolag finns bland de tio bästa.

Turkish Airlines blir bästa europeiska flygbolag på fjortonde plats. Finnair följer tätt efter som femtonde, före polska LOT på sextonde och British Airways på sjuttonde plats. Euronews

För svenska resenärer är Finnairs placering särskilt intressant. SAS och Norwegian saknas bland de 25 främsta i totalrankningen, medan Finnair fortsätter att hävda sig internationellt trots problemen med de längre flygvägarna till Asien sedan Ryssland stängde sitt luftrum för EU-bolag.

Europas flygbolag får dock revansch i specialkategorierna. British Airways-konkurrenten Virgin Atlantic utses till bäst på långdistans och EasyJet hamnar på åttonde plats i tillförlitlighet.

Foto: Johan Nilsson / TT/TT

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Bakom Ryanairs framgång finns stora pengar

Seçkin Özkul, expert på logistik vid University of South Florida, förklarar för TIME att lågprisbolagens pressade marginaler tvingar fram extremt effektiva tidtabeller. Ryanair måste optimera flygningarna nästan minut för minut.

Det är en modell som också ger utdelning i bokslutet. Under räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 redovisade Ryanair en justerad vinst efter skatt på 2,26 miljarder euro. Passagerarantalet steg till 208,4 miljoner, och intäkterna från tilläggstjänster uppgick till 4,99 miljarder euro, motsvarande cirka 24 euro per passagerare.