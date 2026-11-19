Ryanair är flygbolaget som älskar att ta betalt för allt utom möjligen luften i kabinen. Ändå utses det irländska lågprisbolaget till världens mest pålitliga i TIME:s nya ranking. Samtidigt misslyckas samtliga europeiska flygbolag med att ta sig in på topp tio. Bäst i Norden är Finnair, som landar på femtonde plats.
Det ständigt utskällda flygbolaget är världens mest pålitliga – Europa utklassat i ny ranking
Ryanair får äntligen beröm
Det är inte varje dag Ryanair får en utmärkelse som handlar om något annat än billiga biljetter och dyra tillägg. Men i TIME:s nya ranking World’s Best Airlines 2027 slår Europas största flygbolag alla konkurrenter när det gäller tillförlitlighet.
Resultatet är anmärkningsvärt med tanke på Ryanairs rykte. Flygbolaget har gjort sig känt för stenhårda bagageregler, avgifter och en kundkommunikation som ibland påminner mer om ett gräl på sociala medier än traditionell flygservice.
Bakom den nya utmärkelsen ligger dock siffror om inställda flygningar och punktlighet. När det gäller att faktiskt genomföra sina flygningar är Ryanair mycket konkurrenskraftigt.
Pålitlig betyder inte alltid punktlig
Här finns en viktig skillnad. TIME:s pris bygger på flygstatistik från OAG för perioden juli 2025 till juni 2026. Både punktlighet och inställda avgångar räknas in.
Färskare siffror från OAG visar hur olika resultaten kan bli. Under oktober 2026 var 71,4 procent av Ryanairs flygningar punktliga, jämfört med 86,4 procent för SAS. Ryanair ställde däremot in bara 0,17 procent av sina flygningar, medan motsvarande siffra för SAS var 0,68 procent. OAG
Ryanair kan alltså vinna en utmärkelse för tillförlitlighet även när andra flygbolag är betydligt bättre på att hålla tidtabellen.
Ryanair ritar om Europas turistkarta – små flygplatser växer snabbast
Europas flygtrafik växer igen efter en trög vår, men det är inte Heathrow, Frankfurt eller Paris som leder festen.Ryanair och Wizz Air öppnar
Europa utklassat – Finnair bäst i Norden
I den stora sammanställningen, där även service, komfort, mat och prisvärdhet vägs in, är resultatet desto dystrare för de europeiska flygbolagen.
Emirates från Dubai tar förstaplatsen, följt av Qatar Airways och Air New Zealand. Därefter kommer Singapore Airlines och Cathay Pacific. Inte ett enda europeiskt bolag finns bland de tio bästa.
Turkish Airlines blir bästa europeiska flygbolag på fjortonde plats. Finnair följer tätt efter som femtonde, före polska LOT på sextonde och British Airways på sjuttonde plats. Euronews
För svenska resenärer är Finnairs placering särskilt intressant. SAS och Norwegian saknas bland de 25 främsta i totalrankningen, medan Finnair fortsätter att hävda sig internationellt trots problemen med de längre flygvägarna till Asien sedan Ryssland stängde sitt luftrum för EU-bolag.
Europas flygbolag får dock revansch i specialkategorierna. British Airways-konkurrenten Virgin Atlantic utses till bäst på långdistans och EasyJet hamnar på åttonde plats i tillförlitlighet.
Bakom Ryanairs framgång finns stora pengar
Seçkin Özkul, expert på logistik vid University of South Florida, förklarar för TIME att lågprisbolagens pressade marginaler tvingar fram extremt effektiva tidtabeller. Ryanair måste optimera flygningarna nästan minut för minut.
Det är en modell som också ger utdelning i bokslutet. Under räkenskapsåret som avslutades i mars 2026 redovisade Ryanair en justerad vinst efter skatt på 2,26 miljarder euro. Passagerarantalet steg till 208,4 miljoner, och intäkterna från tilläggstjänster uppgick till 4,99 miljarder euro, motsvarande cirka 24 euro per passagerare.
Experterna varnar för chockpriser på flyg – svensk data säger något annat
Flygbränslet har blivit betydligt dyrare och experter varnar för att biljettpriserna snart ska följa efter. Men färsk svensk data