Dag 65 efter valet och Sverige väntar fortfarande på en regering. Ulf Kristersson har ett närmast buddistiskt tålamod med Centerpartiet, trots att det lilla bondepartiet håller hela regeringsbildningen som gisslan. Jimmie Åkesson har redan lämnat honom åt sitt öde och talman Andreas Norlén ger politikerna ytterligare en vecka att komma överens. Annars kan svenska folket få ett extraval i försenad julklapp.
Ulf Kristerssons tålamod med Centern saknar bäst före-datum
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Rapport från riksdagens pressrum, dag 65 efter valet: ”Jag vill inte tolka Centern. Jag vill inte sätta press på Centern. Jag vill inte hota Centern. Centerpartiet måste få tid på sig att fatta sitt beslut. Det är alldeles för många som vill pressa Centern, jag jobbar inte så.”
Statsminister Ulf Kristersson tycks vara den enda personen i Sverige som inte är det minsta irriterad på det lilla gröna bondepartiet med 7,03 procent av väljarna bakom sig.
Småirriterad blir Ulf dock på de många frågorna från Sveriges politiska reportrar om hur han ska styra landet och sin minoritetsregering utan inflytande från SD. Det har ju Jimmie redan svarat på: ”You are on your own.”
Danmark visar vägen
Det blir förstås en massa formalia om huruvida budgeten ska tröskas igenom utskotten först eller på något annat ställe. Men då ska vi kolla hur det görs i Danmark, där det verkar fungera med breda uppgörelser i parlamentet. Lovar Ulf.
Han berättar också att Magdas totalpaket blott är ett utkast, i motsats till det han själv skickade till ETR, som han kallar ett färdigt förslag som är förankrat hos KD och L.
Anledningen till att Centern nu pratar med Magdas gäng är inte att de föredrar detta, utan att de vill kolla om MP och V kan acceptera Magdas utkast.
Men var inte oroliga, kära borgerliga väljare. ETR pratar även med Ulf, men vad som sägs vill statsministern inte berätta.
Alla vägar leder till Ulf Kristersson – men först måste Magdalena Andersson förlora
Centern har valt Magdalena Andersson, men Realtids redaktör Viggo Cavling är övertygad om att Elisabeth Thand Ringqvist
Talmannen ger partierna en vecka till
Ulf har inget emot att bli prövad som statsminister, men när detta ska ske måste talman Andreas Norlén få bestämma.
En halvtimme senare är talmannen tillbaka i pressrummet. Hans plan är att ge partierna som förhandlar en vecka till, och sedan vill han pröva Ulf som statsminister i kammaren enligt principen sonderingsuppdrag först, sedan omröstning i kammaren.
En vecka ska sätta press på alla att skynda på. Det utlovas också en deadline. När vi firar jul ska svenska folket få göra detta med en ny regering eller, ja, med beskedet att det blir ett extraval inom tre månader.
Exakt när detta eventuellt sker får vi återkomma till. Lovar Andreas Norlén.
Ulfs självförtroende är fortfarande gott
Slutsats. Ulfs självförtroende är fortfarande gott och han har inget emot att leda en minoritetsregering enligt principen att en liten regering är bättre än ingen alls.
Jag är ganska säker på att Ulf, när han är helt ensam i Sagerska huset, skriker in i kudden: ”ETR är en trög jävla bondkärring.”
Men bara en gång.
Robyns stöd kan bli Magdas dödkyss
Hon vill bilda regering med C och MP och hålla V utanför. Artisten Robyn applåderar, men Realtids Viggo Cavling det kan bli en dödskyss.