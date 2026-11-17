Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönka. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Rapport från riksdagens pressrum, dag 65 efter valet: ”Jag vill inte tolka Centern. Jag vill inte sätta press på Centern. Jag vill inte hota Centern. Centerpartiet måste få tid på sig att fatta sitt beslut. Det är alldeles för många som vill pressa Centern, jag jobbar inte så.”

Statsminister Ulf Kristersson tycks vara den enda personen i Sverige som inte är det minsta irriterad på det lilla gröna bondepartiet med 7,03 procent av väljarna bakom sig.

Småirriterad blir Ulf dock på de många frågorna från Sveriges politiska reportrar om hur han ska styra landet och sin minoritetsregering utan inflytande från SD. Det har ju Jimmie redan svarat på: ”You are on your own.”

Danmark visar vägen

Det blir förstås en massa formalia om huruvida budgeten ska tröskas igenom utskotten först eller på något annat ställe. Men då ska vi kolla hur det görs i Danmark, där det verkar fungera med breda uppgörelser i parlamentet. Lovar Ulf.

Han berättar också att Magdas totalpaket blott är ett utkast, i motsats till det han själv skickade till ETR, som han kallar ett färdigt förslag som är förankrat hos KD och L.

Anledningen till att Centern nu pratar med Magdas gäng är inte att de föredrar detta, utan att de vill kolla om MP och V kan acceptera Magdas utkast.

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Men var inte oroliga, kära borgerliga väljare. ETR pratar även med Ulf, men vad som sägs vill statsministern inte berätta.