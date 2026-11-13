Från Stockholms gamla bordeller till AI framtid och stadens senaste krogar. Viggos dagbok cyklar genom ännu en arbetsvecka fylld av vin, människor och märkliga möten. Veckans största överraskning inträffar på Riche, där personalen undrar varför han fortfarande är vaken efter midnatt.
Viggos dagbok: Från Stockholms bordeller till Stureplans finaste krogar
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings dagbok från arbetsveckan. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Lördag
Jag cyklar in till Slussen och går en stadsvandring med min nya idol Stockholm Historia, även känd som Christian Gradholt. Vi, ett tiotal tappra själar från huvudstaden, får bland annat lära oss på vilken fasad i Stockholm det finns en vagina och en man ovanför den som blev bedragen av sin hustru. Han lär fortfarande fälla tårar, men det kom inga under vårt besök eftersom solen sken.
Vi får också veta var besiktningsbyrån i Stockholm låg. Den hade till uppgift att inspektera prostituerade så att de inte hade syfilis och andra sjukdomar. Männen som besökte Stockholms bordeller slapp förstås detta obehag, som dock kunde drabba även ”vanliga” kvinnor om någon anmälde dem. I värsta fall fick man syfilis av ”kontrollen” eftersom inspektörerna inte gjorde rent spatlarna mellan undersökningarna.
Brunchen äter jag på Bâtard, Chez Jolies bakficka. Jag tar en liten fin hamburgare och min son, som inte orkade gå turen i Staden mellan broarna, får en entrecôte som smakar suveränt.
Söndag
Besöker vinmässan arrangerad av Star Wine List på The Winery Hotel. Testar ett gäng svenska viner och kan åter konstatera att jag inte gillar druvan Solaris. Den har något surt och spetsigt över sig som jag inte kommer förbi. Kalla mig gärna traditionell, men jag föredrar en fet, ekad chardonnay alla dagar i veckan.
Träffar Linus Forsberg, som är F&B-chef på hotellet. Ett väldigt fint återseende. Han jobbade i 24 år med Erik Lallerstedt, så vi har många gemensamma minnen att prata om.
Måndag
Äter lunch med Ellen Hagström, AI-reporter på EFN. Det är det sista researchsamtalet inför min nästa bok. Vi skvallrar om Jensen Huang och Lars Strannegård, som bägge kommer att ha roller i min nästa berättelse. Även Ellen skulle funka bra i en roman. Människor med mycket energi passar in överallt.
På kvällen äter jag och Ib middag på Liv, Tommy Myllymäkis nya krog i Slussenkomplexet. Om Villa Valentina gör allt för att synas med neon och mysljus har den här krogen motsatt strategi. Det finns tre dörrar in, men det är den sista längst bort som gäller.
Inredningen känns som en het reklambyrå 1997. Stolarna är snygga, men svåra att sitta snyggt i eftersom man halkar omkring på lädret. Min son Ib tar en vaktel och tycker att portionen är för liten. Vi har lite svårt att förstå varför så många krögare vägrar servera potatis eller ris som tillbehör.
Vi avrundar med att dela på en karamelltarte som funkar fint. Undrar lite varför Tommy och hans kompanjon startade denna låda utan Svenska Brasserier. Måste fråga detta nästa gång jag träffar PG.
Viggos dagbok: Krogskvaller, AI-miljardärer och politiskt höstlov
Viggos dagbok: Jag äter mig genom höstlovsveckan, skvallrar på Riche, jagar AI-miljardärer till nästa roman och ser riksdagen
Tisdag
Hänger med franska ambassaden på deras AI-konferens. Lyssnar på Eidras Mélanie Choko som förklarar skillnaden mellan intelligens och visdom. Det senare är det enda vi människor har kvar när AI gör det mesta.
Ett bra exempel är att när IKEA införde en AI-agent som svarade i telefon kunde man omskola 3 000 personer till att bli inredningsrådgivare i butikerna. Det är visdom. Men jag undrar hur mycket det hjälper när Amazon är bättre än IKEA på att sälja möbler och skeppa hem dem.
På kvällen, efter en middag med räkor, tittar jag och Anna på senaste avsnittet av The Gilded Age. 4+. Jag förstår inte riktigt varför serien inte har blivit en större succé än Downton Abbey, men det kanske kommer.
Onsdag
Middag med Borgerskapet på Hamburger Börs. Kul att vara tillbaka i denna festlokal som jag har många fina minnen från.
Hamnar bredvid Margo Maruschka, som är ny borgare. Hon berättar om sin mamma som 1974 startade den första YSL-butiken i Beverly Hills. Några år senare öppnade hon den första Versacebutiken på Manhattan. Känner att detta skulle bli en bra tv-serie. Mode var väldigt kul på den tiden det fanns modetidningar.
Avrundar kvällen med att ta ett glas vin på Riche efter midnatt. Det är första gången jag och min älskade Anna är ute så sent sedan vi gifte oss för sju år sedan.
Personalen undrar hur jag mår. De är vana vid att jag åker hem senast klockan 22. De var inte födda på den tiden, på 00-talet, då jag brukade stänga stället.
Torsdag
Middag med mitt favoritflygbolag Emirates på Stockholm Open. Det är första gången jag är i Kungliga Tennishallen. Tittar på en dubbelmatch. Det blir väldigt lite spel eftersom servarna är stenhårda.
En gång i tiden tyckte jag att tennis var kul. Det var på Björn Borgs tid. Vet du inte vem det är har jag lagt in en länk här.
Det är Svenska Brasserier och Thomas Mortensen som fixar maten. De gör ett lysande jobb. Min Tournedos Rossini är riktigt bra. 4+.
Fredag
Cyklar in till stan för att gå på vinlunch på Brasserie Astoria. Är som en blöt katt när jag kommer in på krogen. Men blir varm av att komma in i tavelrummet i den stora matsalen och sitta och njuta av viner från Sydafrika.
Deras chardonnay är så långt det går att komma från druvan Solaris. Det är så nära man kan komma Bourgogne utan att vara i Frankrike.
Vinmakaren Anthony Hamilton Russell berättar att hans stoltaste ögonblick i karriären var när han fick leverera vin till en middag där drottning Elizabeth II bjöd in Nelson Mandela. Det var en statsbankett på Buckingham Palace i London. Ett av vinerna som serverades var Hamilton Russell Vineyards Chardonnay 1993 från Sydafrika.
Anthony talar även väl om vinerna från 2025, som enligt honom kommer att stå sig länge. Jag är böjd att hålla med, även om jag inte kan riktigt lika mycket om vin som mannen som ser ut exakt som man vill att en vinmakare ska se ut. Det finns en tidlös elegans både i kläderna och i sättet att prata.
Björn Frantzéns kök levererar ljuvlig anka till vinerna. Sedan cyklar jag hem igen och gör en intervju med Jonas Stenberg, som blivit utsedd till Västsveriges bästa entreprenör.
Alltid väldigt kul att prata med ESS Groups vd och grundare. Texten får du som läser Realtid njuta av nästa vecka.
Nu tar vi helg.
Viggos dagbok: Rasism i Malmö, världens ondaste företag och politiskt kaos i Stockholm
Konstbråk i Malmö, dålig service på Sturehof och en lunch på världens ondaste företag. Viggos dagbok rör sig mellan Skånes krogar