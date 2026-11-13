Viggos dagbok: Från Stockholms bordeller till Stureplans finaste krogar

Söndag

Besöker vinmässan arrangerad av Star Wine List på The Winery Hotel. Testar ett gäng svenska viner och kan åter konstatera att jag inte gillar druvan Solaris. Den har något surt och spetsigt över sig som jag inte kommer förbi. Kalla mig gärna traditionell, men jag föredrar en fet, ekad chardonnay alla dagar i veckan.

Träffar Linus Forsberg, som är F&B-chef på hotellet. Ett väldigt fint återseende. Han jobbade i 24 år med Erik Lallerstedt, så vi har många gemensamma minnen att prata om.

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Måndag

Äter lunch med Ellen Hagström, AI-reporter på EFN. Det är det sista researchsamtalet inför min nästa bok. Vi skvallrar om Jensen Huang och Lars Strannegård, som bägge kommer att ha roller i min nästa berättelse. Även Ellen skulle funka bra i en roman. Människor med mycket energi passar in överallt.

På kvällen äter jag och Ib middag på Liv, Tommy Myllymäkis nya krog i Slussenkomplexet. Om Villa Valentina gör allt för att synas med neon och mysljus har den här krogen motsatt strategi. Det finns tre dörrar in, men det är den sista längst bort som gäller.

Inredningen känns som en het reklambyrå 1997. Stolarna är snygga, men svåra att sitta snyggt i eftersom man halkar omkring på lädret. Min son Ib tar en vaktel och tycker att portionen är för liten. Vi har lite svårt att förstå varför så många krögare vägrar servera potatis eller ris som tillbehör.

Vi avrundar med att dela på en karamelltarte som funkar fint. Undrar lite varför Tommy och hans kompanjon startade denna låda utan Svenska Brasserier. Måste fråga detta nästa gång jag träffar PG.

Tisdag

Hänger med franska ambassaden på deras AI-konferens. Lyssnar på Eidras Mélanie Choko som förklarar skillnaden mellan intelligens och visdom. Det senare är det enda vi människor har kvar när AI gör det mesta.

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Ett bra exempel är att när IKEA införde en AI-agent som svarade i telefon kunde man omskola 3 000 personer till att bli inredningsrådgivare i butikerna. Det är visdom. Men jag undrar hur mycket det hjälper när Amazon är bättre än IKEA på att sälja möbler och skeppa hem dem.

På kvällen, efter en middag med räkor, tittar jag och Anna på senaste avsnittet av The Gilded Age. 4+. Jag förstår inte riktigt varför serien inte har blivit en större succé än Downton Abbey, men det kanske kommer.

Onsdag

Middag med Borgerskapet på Hamburger Börs. Kul att vara tillbaka i denna festlokal som jag har många fina minnen från.

Hamnar bredvid Margo Maruschka, som är ny borgare. Hon berättar om sin mamma som 1974 startade den första YSL-butiken i Beverly Hills. Några år senare öppnade hon den första Versacebutiken på Manhattan. Känner att detta skulle bli en bra tv-serie. Mode var väldigt kul på den tiden det fanns modetidningar.

Avrundar kvällen med att ta ett glas vin på Riche efter midnatt. Det är första gången jag och min älskade Anna är ute så sent sedan vi gifte oss för sju år sedan.

Personalen undrar hur jag mår. De är vana vid att jag åker hem senast klockan 22. De var inte födda på den tiden, på 00-talet, då jag brukade stänga stället.

Torsdag

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Middag med mitt favoritflygbolag Emirates på Stockholm Open. Det är första gången jag är i Kungliga Tennishallen. Tittar på en dubbelmatch. Det blir väldigt lite spel eftersom servarna är stenhårda.

En gång i tiden tyckte jag att tennis var kul. Det var på Björn Borgs tid. Vet du inte vem det är har jag lagt in en länk här.

Det är Svenska Brasserier och Thomas Mortensen som fixar maten. De gör ett lysande jobb. Min Tournedos Rossini är riktigt bra. 4+.

Fredag

Cyklar in till stan för att gå på vinlunch på Brasserie Astoria. Är som en blöt katt när jag kommer in på krogen. Men blir varm av att komma in i tavelrummet i den stora matsalen och sitta och njuta av viner från Sydafrika.

Deras chardonnay är så långt det går att komma från druvan Solaris. Det är så nära man kan komma Bourgogne utan att vara i Frankrike.

Vinmakaren Anthony Hamilton Russell berättar att hans stoltaste ögonblick i karriären var när han fick leverera vin till en middag där drottning Elizabeth II bjöd in Nelson Mandela. Det var en statsbankett på Buckingham Palace i London. Ett av vinerna som serverades var Hamilton Russell Vineyards Chardonnay 1993 från Sydafrika.

Anthony talar även väl om vinerna från 2025, som enligt honom kommer att stå sig länge. Jag är böjd att hålla med, även om jag inte kan riktigt lika mycket om vin som mannen som ser ut exakt som man vill att en vinmakare ska se ut. Det finns en tidlös elegans både i kläderna och i sättet att prata.

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Björn Frantzéns kök levererar ljuvlig anka till vinerna. Sedan cyklar jag hem igen och gör en intervju med Jonas Stenberg, som blivit utsedd till Västsveriges bästa entreprenör.

Alltid väldigt kul att prata med ESS Groups vd och grundare. Texten får du som läser Realtid njuta av nästa vecka.

Nu tar vi helg.