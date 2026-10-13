Nvidia är värt omkring 5,6 biljoner dollar och har blivit motorn i hela AI-boomen. Men den som arbetar på världens mest värdefulla bolag får fortfarande plocka fram plånboken i personalrestaurangen. Gratis lunch verkar helt enkelt inte ingå i Jensen Huangs vision om framtiden.
Världens rikaste bolag bjuder inte ens på lunch
Ingen gratis lunch hos Nvidia
Silicon Valley har länge haft sin egen syn på personalvård. Gratis frukost, lunch och middag, yogarum, tvättservice och kylskåp där ingen någonsin behövt fundera över vem som betalar för mineralvattnet.
Sedan finns Nvidia.
Chipjätten har under AI-boomen blivit världens mest värdefulla börsbolag. Trots det måste de anställda betala för maten i företagets restauranger.
Måltiderna är visserligen subventionerade, men gratis är de inte. Vissa drycker och kaféprodukter kostar också pengar, även om vanligt kaffe enligt tidigare anställda normalt är gratis.
För ett bolag som värderas högre än många länders samlade ekonomier är det åtminstone konsekvent sparsamhet.
Sushi, ramen och smörkyckling
Det betyder däremot inte att personalen behöver leva på matlådor med gårdagens makaroner.
Bilder från Nvidias kontor visar bland annat sushi, bagels, açai bowls, omeletter, smörkyckling, ramen, pizza och stora salladsbarer.
Företagets egen organisation för mat och restauranger har dessutom gjort klart att kockarna inte ska stå och följa någon central receptbok. De uppmanas i stället att följa trender och utveckla maten på egen hand.
Man får alltså bra lunch. Man får bara betala för den, rapporterar Fortune.
Systemet är inte heller nytt. Redan 2014 skrev en praktikant på Nvidia att luncherna var subventionerade men kostade omkring sex dollar. På menyn fanns då bland annat kyckling med ris, fish and chips och smörgåsar.
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Google valde en annan väg
Skillnaden mot Google är tydlig.
Google var ett av företagen som gjorde gratis mat till en del av Silicon Valleys arbetskultur. På huvudkontoret Googleplex har anställda under åren kunnat äta gratis på mängder av olika restauranger och kaféer.
Tanken har inte bara varit att göra personalen mätt. Google har hävdat att restauranger och små kök skapar spontana möten mellan människor från olika delar av företaget.
Nvidia har valt en annan modell.
Bolaget har i stället satsat på hybridarbete utan något generellt krav på att alla måste tillbaka till kontoret. Och framför allt finns en personalförmån som gör några gratis luncher ganska ointressanta.
Aktier i stället för salladsbuffé
Nvidias anställda kan köpa aktier i företaget till rabatt.
Det har visat sig vara en tämligen bra personalförmån.
Nvidia-aktien har stigit med mer än 1 000 procent på fem år. Den som har arbetat länge på företaget, köpt aktier och behållit dem kan därför ha tjänat betydligt mer på personalprogrammet än värdet av alla gratis poke bowls som Silicon Valley hade kunnat servera.
Det passar också grundaren och vd Jensen Huangs filosofi.
Huang arbetar enligt egen utsago sju dagar i veckan och har länge talat om Nvidia som om konkursen väntar runt hörnet. Trots företagets enorma framgång beskriver han fortfarande känslan av osäkerhet som en viktig drivkraft.
När han talade inför studenter på Stanford 2024 önskade han dem till och med ordentliga doser av motgångar och lidande eftersom obehag enligt Huang kan skapa framgång.
På Nvidia börjar lidandet uppenbarligen vid lunchkassan.
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