Världens rikaste bolag bjuder inte ens på lunch

Sushi, ramen och smörkyckling

Det betyder däremot inte att personalen behöver leva på matlådor med gårdagens makaroner.

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Bilder från Nvidias kontor visar bland annat sushi, bagels, açai bowls, omeletter, smörkyckling, ramen, pizza och stora salladsbarer.

Företagets egen organisation för mat och restauranger har dessutom gjort klart att kockarna inte ska stå och följa någon central receptbok. De uppmanas i stället att följa trender och utveckla maten på egen hand.

Man får alltså bra lunch. Man får bara betala för den, rapporterar Fortune.

Systemet är inte heller nytt. Redan 2014 skrev en praktikant på Nvidia att luncherna var subventionerade men kostade omkring sex dollar. På menyn fanns då bland annat kyckling med ris, fish and chips och smörgåsar.

Google valde en annan väg

Skillnaden mot Google är tydlig.

Google var ett av företagen som gjorde gratis mat till en del av Silicon Valleys arbetskultur. På huvudkontoret Googleplex har anställda under åren kunnat äta gratis på mängder av olika restauranger och kaféer.

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Tanken har inte bara varit att göra personalen mätt. Google har hävdat att restauranger och små kök skapar spontana möten mellan människor från olika delar av företaget.

Nvidia har valt en annan modell.

Bolaget har i stället satsat på hybridarbete utan något generellt krav på att alla måste tillbaka till kontoret. Och framför allt finns en personalförmån som gör några gratis luncher ganska ointressanta.

Aktier i stället för salladsbuffé

Nvidias anställda kan köpa aktier i företaget till rabatt.

Det har visat sig vara en tämligen bra personalförmån.

Nvidia-aktien har stigit med mer än 1 000 procent på fem år. Den som har arbetat länge på företaget, köpt aktier och behållit dem kan därför ha tjänat betydligt mer på personalprogrammet än värdet av alla gratis poke bowls som Silicon Valley hade kunnat servera.

Det passar också grundaren och vd Jensen Huangs filosofi.

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Huang arbetar enligt egen utsago sju dagar i veckan och har länge talat om Nvidia som om konkursen väntar runt hörnet. Trots företagets enorma framgång beskriver han fortfarande känslan av osäkerhet som en viktig drivkraft.

När han talade inför studenter på Stanford 2024 önskade han dem till och med ordentliga doser av motgångar och lidande eftersom obehag enligt Huang kan skapa framgång.

På Nvidia börjar lidandet uppenbarligen vid lunchkassan.