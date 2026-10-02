USA:s exportrestriktioner av avancerade chip har fått vissa skrupelfria företagare att försöka tjäna en hacka. Det kan nu stå en man i Kalifornien mycket dyrt.
Man åtalas i Nvidia-härva – smugglade chip för tre miljarder
En man i Kalifornien har gripits och åtalats i USA för att ha smugglat datorservrar med Nvidia-chip värda omkring 300 miljoner dollar, eller runt 3 miljarder kronor, till Kina.
Den 38-årige ägaren till det privatägda bolaget Earthmade Computer ska enligt amerikanska åklagare tillsammans med andra personer ha exporterat servrar med avancerade AI-chip till Kina under 2023 och 2024.
Det ska ha skett i strid med amerikanska exportrestriktioner.
Kan få mer än 20 års fängelse
Enligt åtalet ska servrarna först ha skickats till Malaysia och Singapore, där det inte krävs motsvarande exporttillstånd för köp av avancerade AI-chip från amerikanska företag, skriver Bloomberg.
Därefter ska utrustningen ha transporterats vidare till slutkunder i Kina.
Lui anklagas också för att ha använt falska dokument för att dölja servrarnas verkliga destination för amerikanska tillverkare.
I ett av fallen ska han ha köpt 27 servrar med Nvidias H100-grafikprocessorer för omkring 7,6 miljoner dollar.
Åtalet omfattar bland annat konspiration för att bryta mot USA exportregler, olovlig utförsel och konspiration för penningtvätt.
Om Lui fälls på samtliga åtalspunkter kan han dömas till mer än 20 års fängelse.
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Inte första åtalet
Åklagare har begärt att han ska hållas frihetsberövad utan möjlighet till borgen med hänvisning till en allvarlig risk att han lämnar landet.
USA har under de senaste åren skärpt kontrollen över exporten av avancerade AI-chip till Kina.
Syftet är att begränsa Kinas tillgång till teknik som amerikanska myndigheter bedömer kan ha betydelse för landets militära och teknologiska utveckling.
Fallet är det senaste i en rad amerikanska brottsutredningar om misstänkt kringgående av exportrestriktionerna.
I mars åtalades bland andra en medgrundare av Super Micro Computer för att ha hjälpt till att föra Nvidia-chip till Kina. Han har nekat till brott.
Nvidia har inte omedelbart kommenterat det aktuella åtalet.
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