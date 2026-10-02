Man åtalas i Nvidia-härva – smugglade chip för tre miljarder

En man i Kalifornien har gripits och åtalats i USA för att ha smugglat datorservrar med Nvidia-chip värda omkring 300 miljoner dollar, eller runt 3 miljarder kronor, till Kina.

Den 38-årige ägaren till det privatägda bolaget Earthmade Computer ska enligt amerikanska åklagare tillsammans med andra personer ha exporterat servrar med avancerade AI-chip till Kina under 2023 och 2024.

Det ska ha skett i strid med amerikanska exportrestriktioner.

Kan få mer än 20 års fängelse

Enligt åtalet ska servrarna först ha skickats till Malaysia och Singapore, där det inte krävs motsvarande exporttillstånd för köp av avancerade AI-chip från amerikanska företag, skriver Bloomberg.

Därefter ska utrustningen ha transporterats vidare till slutkunder i Kina.

Lui anklagas också för att ha använt falska dokument för att dölja servrarnas verkliga destination för amerikanska tillverkare.

I ett av fallen ska han ha köpt 27 servrar med Nvidias H100-grafikprocessorer för omkring 7,6 miljoner dollar.

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Åtalet omfattar bland annat konspiration för att bryta mot USA exportregler, olovlig utförsel och konspiration för penningtvätt.

Om Lui fälls på samtliga åtalspunkter kan han dömas till mer än 20 års fängelse.

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