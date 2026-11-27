Vintips till ikväll: Churchill’s Late Bottled Vintage 2021 – plommon, mörk choklad och lavendel

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Churchill’s grundades 1981 av Johnny Graham, som ville ta upp sin familjs gamla tradition att göra portvin. Namnet kommer från hans fru, Caroline Churchill. Huset ligger i Vila Nova de Gaia, och 1999 köpte det vingården Quinta da Gricha i Dourodalen.

Druvorna är touriga nacional, tinta roriz, tinto cão, tinta barroca och touriga franca. Enligt Provinum kommer de från Churchill’s egna vingårdar, samma som husets Vintage Port görs av, och trampas med fötterna i traditionella granitkar. Vinet vilar sedan fyra år på fat, först stora och sedan traditionella port-pipes om 600 liter.

I glaset: plommon, mörk choklad, blåbär, vinbär, lavendel, vanilj och svartpeppar, med sötma och ett visst bett. Chokladen i glaset möter chokladen i tartletten, bären går åt samma håll som körsbärssorbeten, och svartpepparn tar upp lakritsens kryddighet.

Veckans lansering: Churchill’s Tawny Port Experience Pack – tre tawny, tre åldrar

Lådan innehåller tre flaskor à 200 ml: en tawny på 10 år, en på 20 år och en på 30 år, alla från Churchill’s. Johnny Graham är femte generationen i sin familj som gör vin i Dourodalen, och Churchill’s var det första brittiska portvinshuset som startades på över femtio år. Huset är fortfarande familjeägt och oberoende, och druvorna är handplockade.

Åldern på en tawny är en stilbeteckning mer än en exakt siffra. Den anger vilken sorts blandning vinet ska smaka som, och den får gärna vara ett snitt av många årgångar. Därför är det intressant att ställa tre åldrar bredvid varandra: du känner själv hur vinet byter karaktär från glas till glas.

Tawnyn på 10 år har legat på använda ekfat i snitt tio år. Den är fräsch och livlig, tegelröd, med en doft av torkad frukt och röda körsbär. Det gör den till den lättaste ingången till tartletten, med röda körsbär som går mot sorbeten.

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Tawnyn på 20 år kommer från gamla vinstockar i Cima Corgo och har legat omkring 20 år på använda ekfat. Den är blommig och rödfruktig, med moreno-körsbär, och mandel som ger ett extra lager och djup. Mogna och fräscha smaker möter varandra, och eftersmaken är lång. Körsbären går åt sorbetens håll, och mandeln går mot tartlettens skal och kola.

Tawnyn på 30 år är ljus, bärnsten mot koppar. Doften rör sig mellan cigarrlåda, karamell och cederträ, med inslag av färsk och mörk frukt. I gommen möts friskhet och mognad: torkad frukt och apelsinskal, med blommiga och lätt mentolartade nyanser, och en lång, len eftersmak. Karamellen går mot tartlettens kola, och apelsinskalet ger en frisk kant mot lakritsen.

Låt den äldsta stå till sist, när tallriken redan är tom.

Vintips Portvinsnyfikna: Graham’s Selection of Finest Ports – fem stilar i en låda

Fem flaskor à 200 ml: Fine White, Late Bottled Vintage 2012, Six Grapes, tawny på 10 år och tawny på 20 år. Graham’s ägs idag av familjen Symington och druvorna kommer från fem egendomar i Dourodalen. Six Grapes är ett gammalt märke som Graham’s använde för att markera de fat som höll högst kvalitet.

Så här beskrivs de i lådan. Fine White är gyllene med lena mandeltoner. LBV 2012 är djupt rubinröd med röda och svarta skogsfrukter, björnbär och svarta vinbär, och fasta tanniner som bär till en len eftersmak. Six Grapes doftar mogna plommon och körsbär och har bra struktur. Tawnyn på 10 år ger nötter, honung och fikon. Tawnyn på 20 år är ljusare, gyllene, med nötighet och apelsinskal.

Det här är lådan för dig som vill förstå portvin, inte bara dricka det: ställ de fem bredvid varandra och smaka dig fram. Till tartletten är det Six Grapes och LBV som möter körsbären och chokladen. Tawnyerna går åt kolans håll, och apelsinskalet i 20-åringen ger en frisk kant mot lakritsen.

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Vintips till jul: Graham’s Late Bottled Vintage 2021 – mörka körsbär, kakao och svartpeppar

Graham’s ägs idag av familjen Symington, och druvorna kommer huvudsakligen från Quinta dos Malvedos, Quinta do Tua, Vila Velha och Vale de Malhadas i Dourodalen. Druvorna är touriga franca, touriga nacional, tinta amarela och tinta barroca. Vinet lagras ungefär fem år innan det buteljeras.

I glaset: mörka körsbär, svartpeppar, katrinplommon, kakao och vanilj, med mycket sötma, lite grepp och en ton av fat. De mörka körsbären går rakt mot körsbärssorbeten, och kakaon möter chokladen i tartletten. Det här är den sötare av de två LBV:erna i raden, med 10,1 gram socker per 100 ml mot 8,8 hos Churchill’s. Det gör den också till den prisvänligaste flaskan: ställ de två bredvid varandra och jämför två hus i samma stil.



Vintips till ölälskaren: Kasteel Brouwerij St-Louis Kriek – körsbär, sötma och mandel

Kriek är belgiskt körsbärsöl, och här har bryggeriet gjort det sötare än de klassiska, riktigt syrliga varianterna. Det familjeägda bryggeriet Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck ligger i Izegem i Belgien. Ölet görs på kornmalt och vete med körsbär, körsbärskoncentrat och fläder.

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I glaset: tydliga körsbär, en mjuk syrlighet, sötma och en ton av mandel. Körsbären går rakt mot körsbärssorbeten, och mandeln möter tartlettens kolaskal. Ölet är lätt, med 4 procents alkohol, och bryter av mot choklad och lakrits utan att ta över. Servera det kallt, 6–8 grader, i ett litet glas till desserten.

Chokladen är mörk. Lakritsen är knaprig. Körsbären är syrliga.

Så väljer du

Vill du ha en enda flaska till kvällens dessert: välj Churchill’s Late Bottled Vintage.

Vill du jämföra tawny i tre åldrar: välj Churchill’s Tawny Port Experience Pack.

Vill du lära känna hela portvinsfamiljen: välj Graham’s Selection of Finest Ports.

Vill du ha den sötaste och mest prisvänliga flaskan, och jämföra två LBV från olika hus: välj Graham’s Late Bottled Vintage tillsammans med Churchill’s.

Vill du ha öl i stället för vin: välj Kasteel Brouwerij St-Louis Kriek, som är lättare och fruktigare än portvinerna.

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Båda provlådorna, Graham’s Late Bottled Vintage och kriek finns i begränsad mängd, och Experience Pack lanseras i dag klockan 10. Beställ i god tid före julen.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.