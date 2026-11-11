Swedavia gör rätt när de låter Bromma betala för sig

Ett statligt verk med aktiebolagskostym

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Swedavia är officiellt ett aktiebolag, men i grunden är det ett statligt verk förklätt till något som påminner om ett kommersiellt bolag. En viktig uppgift är att dra in pengar till Elisabeth Svantesson, men bolaget ska också se till att flyget i och till och från Sverige fungerar.

Det sista fungerar okej. Utrikesflyget är på väg tillbaka, även om antalet passagerare 2025 fortfarande låg 14 procent under nivån före pandemin. Det är inrikestrafiken som är olycksbarnet.

Resandet vägrar lyfta. Under 2025 flög 4,2 miljoner passagerare inrikes, nästan 40 procent färre än 2019. Zoom och flygskam är två tänkbara faktorer. X2000 mellan landets större städer är ytterligare en anledning.

Miljardärer som vill bli miljonärer

Sedan BRA Flyg kastade in handduken som självständigt linjeflygbolag och blev underleverantör till SAS har konkurrensen på flera inrikeslinjer försämrats kraftigt. SAS hade 80 procent av den svenska inrikesmarknaden 2025, medan Norwegian hade 15 procent.

Detta har fått lokala entreprenörer att satsa på flygtrafik från Bromma. Följaktligen finns nu Brommaflyg, Västflyg och Skåne Aviation.

Jag har tidigare skrivit att detta är ekonomiskt vansinne. Det klassiska citatet ”Det bästa sättet att bli miljonär är att vara miljardär och starta ett flygbolag” är verkligen relevant när det gäller de tre bolagen.

Ett bra exempel på citatets kraft är airBaltic, som just nu genomgår en rekonstruktion på andra sidan Östersjön. Realtid skriver mer om detta inom kort.

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Varför tror ni att SAS sökte sig till Air France-KLM efter sin senaste rekonstruktion? Vd Anko van der Werff insåg att bolaget behövde en starkare ägare och större internationella muskler.

SAS omsatte 49,1 miljarder kronor under räkenskapsåret 2025. Inte ens en omsättning i den storleksordningen gör livet enkelt för ett självständigt flygbolag.

Bromma flygplats har förlorat nästan 99 procent av sina passagerare sedan 2018. Ändå fortsätter staten att hålla liv i verksamheten. Frågan är hur länge skattebetalarna ska stå för notan. Foto: TT

Brommas miljardärer får betala

Som jag ser det kommer Bromma flygplats aldrig att bära i närheten av sina egna kostnader med dagens trafik. SAS eller någon annan större aktör lär knappast återvända med någon omfattande trafik. Landningsbanan är bara 1 668 meter lång och begränsar vilka flygplan som kan användas.

Jag är ganska säker på att landets miljardärer, som älskar att flyga kråka (privatjet på miljardärska) från Bromma, gärna betalar mer för detta. Men jag tvivlar på att ens en fördubbling av avgifterna skulle få intäkterna att överstiga kostnaderna.

Swedavia gör alltså rätt när de med sin prissättning styr trafiken mot Arlanda.

Vill staten något annorlunda måste det finnas en plan och en politik för Bromma. Det saknas fortfarande ett tydligt långsiktigt besked. Men det är en annan historia som jag återkommer till när vi har en ny regering och en infrastrukturminister att ställa frågor till.

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