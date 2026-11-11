Nytt bakslag för svenska singlar – din middag kan förstöra dejten

Från Tinder till ekonomisk bakgrundskontroll

På Perfect Weekend har vi tidigare beskrivit hur den moderna dejtingmarknaden blivit alltmer komplicerad.

Vi har berättat om singlar som överger Tinder och låter sina vänner presentera dem med Powerpoint inför en publik. Det påminner om en investerarpresentation, fast med större risk för besvikelse.

Vi har också skrivit om risken att träffa en ekonomisk psykopat, om män som blir mindre attraktiva för att de äger en katt och om de små egenheter som på dejtingspråk kallas ”icks”. En felaktig matlåda eller ett märkligt sätt att hålla vinglaset kan räcka för att bli bortsorterad.

Nu kan vi alltså lägga till fel middag på listan.

Vitlök skrämmer bort var femte

ICAs undersökning visar också att 21 procent vill undvika maträtter med mycket vitlök. Stark mat får nobben av 16 procent och 15 procent tycker att man bör undvika mat som äts med händerna.

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Den som planerat tacos med extra vitlök och stark salsa har med andra ord lyckats kombinera tre potentiella dejtingproblem på en tallrik.

Vad vill svenskarna då äta?

Fisk och skaldjur toppar listan med 44 procent, följt av asiatisk mat på 39 procent och pasta på 33 procent.

Männen uppskattar husmanskost mer än kvinnorna. Hela 30 procent av männen tycker att husmanskost känns attraktivt, jämfört med 19 procent av kvinnorna.

Kvinnorna föredrar däremot plockmat i större utsträckning. Här är siffrorna 38 respektive 23 procent.

En ostbricka kan alltså vara mer framgångsrik än en ambitiös söndagsstek. Åtminstone om du bjuder hem en kvinna.

Männen vill ha husmanskost medan kvinnorna hellre väljer plockmat. Den svenska dejtingmarknaden har uppenbarligen fått ännu ett förhandlingsproblem.

Kocken varnar för prestationsångest

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ICAs vardagskock Malidza Larsson tycker att dejtande svenskar ska sänka ambitionsnivån.

”Många känner att man behöver imponera när man bjuder någon på middag, och det är lätt att drabbas av prestationsångest när man väl står i köket inför en dejt. Mitt bästa tips att inte krångla till det. Satsa hellre på en enkel rätt du känner dig trygg med att laga. Det behöver inte vara avancerat för att kännas bjudvänligt”, säger Malidza Larsson.

Hennes förslag är bland annat hemlagad pasta, lasagne och boeuf bourguignon. Den senare kan med fördel lagas dagen före, så att värden hinner duscha innan gästen kommer.

Men även själva matlagningen kan vara ett problem. Hela 28 procent saknar inspiration till nya recept och 24 procent upplever att en av deras största utmaningar är att få maten att smaka gott.

Singles Day firas med riktig dejting

Undersökningen presenteras lagom till Singles Day den 11 november, en dag som framför allt blivit en enorm shoppinghögtid.

I Stockholm försöker Clarion Hotel Amaranten återföra uppmärksamheten till själva singlarna. Tillsammans med MinglMe arrangerar hotellet singelmingel med livemusik och barhäng under onsdagskvällen. Entrén är gratis.

Det är ett alternativ för alla som tröttnat på dejtingappar, långa kravlistor och risken att bli underkända redan när middagen ställs på bordet.

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För den som ändå lyckas bjuda hem någon väntar ytterligare ett besked från ICA. Nästan var fjärde svensk tycker att det är svårt att få maten att smaka gott.

En romantisk middag med levande ljus och ett glas vin. Allt går enligt planerna tills någon upptäcker kartongen från Dafgårds i soporna.

Fakta Perfect Weekend: Svenskarnas dejtingmat

Undersökningen genomfördes av Verian på uppdrag av ICA med 1 001 personer mellan 18 och 84 år. Datainsamlingen gjordes 31 mars–7 april 2026.

Maträtt Andel som tycker att den är attraktiv på en dejt Fisk och skaldjur 44 % Asiatisk mat 39 % Pasta 33 % Kött 31 % Plockmat 30 %