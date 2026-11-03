Kastrup seglar ifrån Arlanda i Nordens stora flygmatch

Höstlovet hjälpte till. Danskarna reste under vecka 42 och svenskarna under vecka 44. Svenska resenärer är dessutom en viktig del av Kastrups kundunderlag.

”Det finns rekordmånga destinationer på ruttkartan, så det finns goda möjligheter att komma ut i världen”, säger Peter Krogsgaard, kommersiell direktör på Köpenhamns flygplats till danska Berlinske.

Spanien var störst i oktober med omkring 280 000 passagerare. Málaga, Barcelona och Mallorca toppade. På långdistans var USA störst med cirka 127 000 passagerare på direktlinjerna över Atlanten.

Kastrup har redan ryckt

Perfect Weekend har följt matchen mellan Kastrup och Arlanda under året och siffrorna börjar bli besvärande för Stockholm.

Under 2025 hade Kastrup 32,4 miljoner passagerare. Arlanda stannade på 24,3 miljoner. Köpenhamn var alltså omkring en tredjedel större.

I september 2026 hade Kastrup 3,2 miljoner passagerare mot Arlandas knappt 2,3 miljoner, omkring 39 procent fler under en enda månad.

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Under årets första sju månader passerade Kastrup till och med Swedavias samtliga tio svenska flygplatser tillsammans.