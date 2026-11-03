03 nov.
2026

Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Kastrup seglar ifrån Arlanda i Nordens stora flygmatch

Kastrup till höger fortsätter att dra ifrån Arlanda i kampen om Nordens flygresenärer. Foto: TT
Viggo Cavling

Viggo Cavling

Kastrup fortsätter att befästa sin ställning som Nordens stora flygplats. I oktober reste 3,2 miljoner passagerare genom Köpenhamns flygplats, fyra procent fler än samma månad förra året. Det var sjätte månaden i rad med över tre miljoner resenärer. För Arlanda blir siffrorna ännu en påminnelse om hur långt det är tillbaka till förstaplatsen.

Höstlovet hjälpte till. Danskarna reste under vecka 42 och svenskarna under vecka 44. Svenska resenärer är dessutom en viktig del av Kastrups kundunderlag.

”Det finns rekordmånga destinationer på ruttkartan, så det finns goda möjligheter att komma ut i världen”, säger Peter Krogsgaard, kommersiell direktör på Köpenhamns flygplats till danska Berlinske.

Spanien var störst i oktober med omkring 280 000 passagerare. Málaga, Barcelona och Mallorca toppade. På långdistans var USA störst med cirka 127 000 passagerare på direktlinjerna över Atlanten.

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Kastrup har redan ryckt

Perfect Weekend har följt matchen mellan Kastrup och Arlanda under året och siffrorna börjar bli besvärande för Stockholm.

Under 2025 hade Kastrup 32,4 miljoner passagerare. Arlanda stannade på 24,3 miljoner. Köpenhamn var alltså omkring en tredjedel större.

I september 2026 hade Kastrup 3,2 miljoner passagerare mot Arlandas knappt 2,3 miljoner, omkring 39 procent fler under en enda månad.

Under årets första sju månader passerade Kastrup till och med Swedavias samtliga tio svenska flygplatser tillsammans.

SAS satsning på Köpenhamn har gjort Kastrup ännu starkare i konkurrensen med Arlanda. Foto: TT

SAS har valt sida

En viktig förklaring är SAS. Flygbolaget har byggt Köpenhamn som sitt globala nav och har ökat kapaciteten kraftigt från Kastrup. Stockholm och Oslo är fortsatt viktiga marknader, men en växande del av transfertrafiken styrs via Danmark.

Under första halvåret 2026 ökade antalet transferpassagerare på Kastrup med 31 procent till 4,3 miljoner.

Norwegians Sverigechef Charlotte Holmbergh konstaterade nyligen:

”Arlanda har tappat till Kastrup och inrikesflyget har hamnat i en ond cirkel.”

Arlanda jagar nya linjer, medan Kastrup redan fyller vinterprogrammet med destinationer som Mumbai, Phuket och Bagdad. Foto: TT

Arlanda svarar med rabatter

Swedavia försöker nu vända utvecklingen. Från januari 2027 införs en ny avgiftsmodell som under fem år ska ge flygbolagen närmare en miljard kronor i rabatter för trafik till och från Arlanda.

Kastrup går samtidigt in i vintern med 232 direkta linjer, jämfört med omkring 180 destinationer från Arlanda. Bland Köpenhamns nyheter finns Mumbai, Phuket, Ilulissat på Grönland och Bagdad. Arlanda har bland annat fått Kairo som ny vinterlinje, med Egyptair från den 18 december.

”Vi går in i vintern med ett starkt trafikprogram med nya rutter som ger fler möjligheter för resenärer från Köpenhamn”, säger Peter Krogsgaard.

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Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

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