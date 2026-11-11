Singapore satsar 15 miljarder på flygets lyxigaste säng – Nordenchefen avslöjar strategin

Nordenchefen avslöjade strategin

När Realtid intervjuade Singapore Airlines nordiska chef Jagdish Bhojwani i december 2025 var han tydlig med flygbolagets strategi.

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”Vi konkurrerar inte med lägst pris – vi konkurrerar med service.”

Bhojwani har arbetat i bolaget i 25 år och ansvarar från Köpenhamn för den nordiska marknaden.

”Priskrig är en återvändsgränd. Någon kan alltid gå lägre. Vi bygger på service, framför allt kabinpersonalen. Det är vår största konkurrensfördel”, förklarade han.

Nu får personalen en arbetsplats som påminner om ett femstjärnigt hotell.

Glöm kampen om armstödet. I Singapore Airlines nya första klass får du en egen svit med dörr, garderob och plats för två. (Foto: Pressbild)

Dubbelsäng på 10 000 meters höjd

I första klass kan två passagerare förvandla sina privata fåtöljer till en gemensam soffa. På natten blir den en dubbelsäng som mäter 203 gånger 152 centimeter, enligt Singapore Airlines den största inom reguljär passagerarflygtrafik.

Sviterna får skjutdörrar, personlig garderob, sminklåda och ett matbord för två. Här slipper man balansera middagen på en plastbricka.

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Första klass får skönhetsprodukter från franska Sisley, medan business class utrustas med svenska Byredo. Businessresenärerna får dessutom pyjamas, privata skjutdörrar och två meter långa sängar.

Även maten uppgraderas med över 100 nya eller uppdaterade rätter.

Singapore Airlines första klass har länge tillhört världens mest exklusiva. Nu satsar bolaget 15 miljarder kronor på att göra livet ännu behagligare för sina rikaste passagerare. (Foto: Pressbild)

Kastrup är svenskarnas port till Asien

För svenska resenärer är Köpenhamn en viktig utgångspunkt. Singapore Airlines flyger dagligen från Kastrup till Singapore.

I vår intervju berättade Bhojwani att omkring 60 procent av de nordiska passagerarna fortsätter vidare till bland annat Indonesien, Malaysia, Australien och Nya Zeeland.

”Att vara borta tre veckor är lyx för många asiatiska resenärer. Men för nordbor är det regel. Det passar vår långlinjemodell perfekt”, sade han.

Flygbolaget samarbetar också med SAS. Bhojwani öppnade för en möjlig återkomst till Arlanda, förutsatt att flygplansflottan räcker till.

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Premiär 2027

De nya kabinerna introduceras under andra halvåret 2027. Totalt ska 41 Airbus A350 byggas om och kommande Boeing 777-9 utrustas med den nya inredningen.

Även premium economy och ekonomiklass uppgraderas med förbättrade stolar, underhållning och Bluetooth-anslutning.

Över 5 000 resenärer, anställda och experter har deltagit i utvecklingsarbetet. Vilka flyglinjer som först får de nya kabinerna är ännu inte klart.