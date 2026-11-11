Miljardstrid kan knäcka Viaplay – var tredje sportfantast vägrar följa med

Premier League är Viaplays livförsäkring

Enligt uppgifter som tidigare publicerats av bland andra Dagens industri och The Times betalade Viaplay över 23 miljarder kronor för de nordiska Premier League-rättigheterna under sex säsonger.

Det motsvarar drygt 3,8 miljarder kronor per säsong. Den svenska delen har värderats till omkring 1,5 miljarder årligen.

För Viaplay är det pengar som måste tjänas tillbaka genom abonnemang, reklam och distributionsavtal.

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Tidigare TV4-vd:n Jan Scherman beskriver situationen som existentiell i en intervju med DN.

”Att behålla Premier League är ödesfrågan för Viaplay”, säger han.

Scherman vet vad han talar om. Som styrelseordförande för C More var han med när bolaget förlorade Premier League och fick se lönsamheten försvinna.

Adrian Grande på Mediavision har dåliga nyheter för tv-direktörerna. Drygt var tredje sportintresserad i Norden uppger att de slutat följa en liga efter att sändningsrättigheterna bytt ägare.

Var tredje tittare lämnar ligan

Nu kommer uppgifter som borde få både säljare och köpare av sporträttigheter att fundera över sina kalkylblad.

I Mediavisions nordiska sportanalys för 2026 uppger drygt var tredje sportintresserad att de någon gång slutat följa en liga sedan rättigheterna flyttat till en annan kanal eller strömningstjänst.

Enligt undersökningen är var sjätte svensk mellan 15 och 74 år intresserad av Premier League. Nästan hälften av dessa betalar redan för att följa ligan.

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Men fotbollsintresse är en sak. Betalningsvilja är något annat.

”Sporträttigheter skapar stort engagemang och betalningsvilja, men publikens beteende vid rättighetsbyten är mer komplext”, säger Adrian Grande, ansvarig analytiker på Mediavision.

Han varnar för att ligorna kan förlora både publik och långsiktigt engagemang när de flyttar.

Det är en viktig invändning mot föreställningen att Manchester Uniteds och Liverpools supportrar automatiskt öppnar plånboken varje gång en ny tv-direktör köper rättigheterna.

Fotbollssupportrarna betalar redan dyrt

Viaplays dyraste sportpaket kostar för närvarande 749 kronor i månaden utan bindningstid. För att se samtliga Premier League-matcher krävs dessutom Amazon Prime, som visar 38 matcher per säsong.

Ett helt år med Viaplay Total till ordinarie pris kostar 8 988 kronor, före eventuella rabatter.

Den växande abonnemangskostnaden är en möjlig förklaring till Mediavisions resultat. Undersökningen som presenterats här fastställer dock inte varför varje enskild tittare lämnat sin liga. Studio, expertanalyser och höjdpunkter+2

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Canal+ kan bli Viaplays räddning

En möjlig lösning för Viaplay är att storägaren Canal+ skjuter till ytterligare pengar för att försvara Premier League.

Medieanalytikern Anders Malmsten påpekar i DN att bolaget knappast har råd att upprepa tidigare års aggressiva budgivning.

Viaplays sportchef Erik Westberg vill inte kommentera kommande förhandlingar men betonar att företaget erbjuder betydligt mer än engelsk fotboll.

”Styrkan ligger i helheten och i kvaliteten på våra sändningar”, skriver han till DN.

Företaget har fortfarande bland annat formel 1, NHL, Bundesliga och vintersport.

Nästa miljardaffär gäller hockeyn

Även TV4 står inför en stor rättighetsstrid. Bolaget äger SHL fram till våren 2030, men hockeyligan har redan börjat sälja rättigheterna från säsongen 2030/31.

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SHL har enligt Mediavision en publik av ungefär samma storlek som Premier League i Sverige.

TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist beskriver SHL som en viktig rättighet, men vill inte spekulera i konsekvenserna av att förlora den.

För nästa Premier League-avtal finns ännu inget offentliggjort datum för när budgivningen ska inledas. Viaplays nuvarande rättigheter gäller till våren 2028. Då kan ligan få en ny svensk tv-adress, och Viaplay kan ha förlorat sin viktigaste tillgång.