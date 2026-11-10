Coca-Cola försökte skrota världens mest älskade julreklam – kunderna blev förbannade

Coca-Cola ville förnya sin julreklam och pensionerade de röda lastbilarna. Det skulle företaget inte ha gjort. Tittarna protesterade och krävde tillbaka sin favorit. Nästan 20 år senare har reklamfilmen blivit så förknippad med julen att den nu också ger sig ut på svenska vägar.
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Reklamen som blev större än varumärket
Året var 1995 när Coca-Cola lanserade reklamfilmen ”Holidays Are Coming”. En karavan av röda lastbilar körde genom ett snötäckt landskap. Överallt där de passerade tändes julbelysningen och människor samlades till tonerna av den numera klassiska melodin.
Filmen var skapad av reklambyrån W.B. Doner och använde avancerade digitala effekter som på den tiden fortfarande var något av en sensation.
Det blev en internationell framgång. För miljontals människor var lastbilarna snart ett lika självklart tecken på att julen närmade sig som granen, glöggen och julklapparna.
Men på Coca-Colas marknadsavdelning hade man andra idéer.
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De ville modernisera julen
Efter 2001 försvann den klassiska lastbilsfilmen från den ordinarie reklamkampanjen. Företaget ville förnya sitt reklamuttryck och satsade på andra berättelser.
Det uppskattades inte av alla. Vissa jultraditioner är heliga.
Särskilt i Storbritannien blev missnöjet stort. Men även i Sverige saknades en älskade filmen. När Coca-Cola 2006 presenterade en annan julfilm hörde tittarna av sig och krävde att få tillbaka de röda lastbilarna.
Det kom klagomål och protester från människor som ansåg att julen saknade något utan den välbekanta reklamen.
År 2007 återkom filmen till tv-rutorna. Coca-Cola hade fått en ganska ovanlig läxa i marknadsföring. Konsumenterna hade själva krävt att få se mer reklam.
En jultradition som ingen vågar röra
Historien är ett skolboksexempel på hur ett varumärke kan skapa något som till slut får ett eget liv.
Coca-Cola har under decennier lagt enorma resurser på att förknippas med julen. Redan på 1930-talet började företaget använda den rödklädda jultomte som illustratören Haddon Sundblom skapade för företagets annonser.
Tomten fanns förstås långt innan Coca-Cola började annonsera. Men företaget bidrog till att göra den moderna, rödklädda versionen världsberömd. Tyska tomtar i grå färger och andra kläder slogs ut.
Lastbilarna från 1995 blev nästa stora steg. Och när Coca-Cola försökte gå vidare upptäckte reklamcheferna att konsumenterna hade andra planer.
Nu rullar lastbilen genom Sverige
Den 10 november 2026 meddelar Coca-Cola att den berömda jullastbilen för första gången ska genomföra en svensk julturné.
Den började i Östersund och fortsätter via bland annat Gävle, Jönköping, Göteborg och Lund innan den avslutas i Stockholm under vecka 51.
Därmed får svenskarna för första gången möta den berömda reklamlastbilen på nära håll, drygt 30 år efter att den dök upp i tv-rutan.
Det var inte riktigt vad reklamcheferna hade tänkt sig när de pensionerade filmen 2001. Om detta nu innebär den älskade julmusten förlorar i status på julen vet vi dock inte. Men man kan hoppas. Perfect Weekends föredrar cola.
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