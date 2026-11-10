Coca-Cola försökte skrota världens mest älskade julreklam – kunderna blev förbannade

De ville modernisera julen

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Efter 2001 försvann den klassiska lastbilsfilmen från den ordinarie reklamkampanjen. Företaget ville förnya sitt reklamuttryck och satsade på andra berättelser.

Det uppskattades inte av alla. Vissa jultraditioner är heliga.

Särskilt i Storbritannien blev missnöjet stort. Men även i Sverige saknades en älskade filmen. När Coca-Cola 2006 presenterade en annan julfilm hörde tittarna av sig och krävde att få tillbaka de röda lastbilarna.

Det kom klagomål och protester från människor som ansåg att julen saknade något utan den välbekanta reklamen.

År 2007 återkom filmen till tv-rutorna. Coca-Cola hade fått en ganska ovanlig läxa i marknadsföring. Konsumenterna hade själva krävt att få se mer reklam.

En jultradition som ingen vågar röra

Historien är ett skolboksexempel på hur ett varumärke kan skapa något som till slut får ett eget liv.

Coca-Cola har under decennier lagt enorma resurser på att förknippas med julen. Redan på 1930-talet började företaget använda den rödklädda jultomte som illustratören Haddon Sundblom skapade för företagets annonser.

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Tomten fanns förstås långt innan Coca-Cola började annonsera. Men företaget bidrog till att göra den moderna, rödklädda versionen världsberömd. Tyska tomtar i grå färger och andra kläder slogs ut.

Lastbilarna från 1995 blev nästa stora steg. Och när Coca-Cola försökte gå vidare upptäckte reklamcheferna att konsumenterna hade andra planer.

Nu rullar lastbilen genom Sverige

Den 10 november 2026 meddelar Coca-Cola att den berömda jullastbilen för första gången ska genomföra en svensk julturné.

Den började i Östersund och fortsätter via bland annat Gävle, Jönköping, Göteborg och Lund innan den avslutas i Stockholm under vecka 51.

Därmed får svenskarna för första gången möta den berömda reklamlastbilen på nära håll, drygt 30 år efter att den dök upp i tv-rutan.

Det var inte riktigt vad reklamcheferna hade tänkt sig när de pensionerade filmen 2001. Om detta nu innebär den älskade julmusten förlorar i status på julen vet vi dock inte. Men man kan hoppas. Perfect Weekends föredrar cola.

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