Swedavias nya regler väcker vrede – flygbolag rasar mot Arlandarabatt

Tre flygbolag går till attack

Beslutet har fått Henrik Svensson, vd för Brommaflyg, Anna Petre, vd för Västflyg, och Jens Harrysson, kommersiell chef för Skåne Aviation, att reagera kraftigt.

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I en gemensam debattartikel i Travel News anklagar de Swedavia för att gynna Arlanda på Brommas bekostnad.

”Vi vill att Swedavia öppet redovisar hur man har analyserat avgiftsförändringarnas effekter på konkurrensen mellan Arlanda och Bromma”, skriver de tre företrädarna.

De anser att ett statligt bolag med ansvar för båda flygplatserna måste kunna förklara varför ett flygbolag ska få bättre ekonomiska villkor om det väljer Arlanda framför Bromma.

För ett mindre regionalt flygbolag kan även relativt små avgiftsskillnader få betydelse när varje avgång ska bära sina kostnader.

Brommaflygs vd Henrik Svensson har startat flygbolag för att öka konkurrensen. Nu tycker han att den statliga flygplatsägaren Swedavia ägnar sig åt motsatsen. Foto: Pressbild

Swedavias besked – kom till Arlanda

Konflikten blev knappast mindre när Swedavias kommersiella chef Aron Backström intervjuades av Travel News.

”Kom till Arlanda och hjälp till att bygga en stark hub”, svarade han på frågan om vad han ville säga till flygbolagen på Bromma.

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Backström beskrev även Bromma som en flygplats som lever på lånad tid.

Uttalandena har retat upp flygbolagen. De menar att Swedavia redan behandlar Bromma som en nedlagd flygplats, trots att arrendeavtalet gäller till 2038.

För Brommaflyg, Västflyg och Skåne Aviation är den stadsnära flygplatsen ett alternativ för resenärer som värderar korta marktransporter och snabba inrikesförbindelser.

Anna Petre på Västflyg slåss för regionalflyget. Med Swedavias nya avgifter blir det ännu dyrare att landa på Bromma, flygplatsen som många affärsresenärer föredrar.

Arlandas stora problem

Bakom Swedavias beslut finns också en större internationell konkurrens. Arlanda kämpar sedan länge med att utvecklas till det självklara nordiska nav som svenska politiker och näringslivsföreträdare efterlyser.

Köpenhamns Kastrup har samtidigt stärkt sin position som Nordens ledande flygplats. SAS har dessutom koncentrerat en allt större del av sin internationella trafik till den danska huvudstaden.

Swedavia försöker nu göra Arlanda mer attraktivt för flygbolagen genom ekonomiska incitament.

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Satsningen omfattar närmare en miljard kronor under fem år. Pengarna ska användas till rabatter som stimulerar fler avgångar och bättre anslutningar.

Bromma går med förlust

Swedavias kommersiella chef Aron Backström avvisar kritiken och pekar på flygplatsernas olika ekonomiska förutsättningar.

”Intäkterna från flygbolagen på Bromma är också långt ifrån att täcka flygplatsens kostnader”, skriver han i sin replik i Travel News.

Han framhåller även att Brommas arrendeavtal löper till 2038 och att marken ska saneras innan den lämnas tillbaka till Stockholms stad.

Flygbolagen vill däremot att staten klargör om Swedavias agerande är förenligt med uppdraget att upprätthålla tillgänglighet och konkurrens i hela Sverige.

Enligt de tre bolagen bör regeringen kräva en offentlig redovisning av vilka konkurrenseffekter den nya avgiftsmodellen får.

Jens Harrysson på Skåne Aviation vill ha konkurrens på lika villkor. Swedavias nya rabattprogram på Arlanda får honom att undra om staten har glömt bort sina andra flygplatser.

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Miljardavskrivning mitt i flygbråket

Kontroversen kommer samtidigt som Swedavia har tvingats tänka om kring Arlandas framtida utbyggnad.

Den planerade nya piren har stoppats efter omfattande projekteringsarbete. Swedavia räknar med att skriva ned omkring 1,2 miljarder kronor i fjärde kvartalets bokslut 2026.

Beslutet ska frigöra ekonomiskt utrymme för andra investeringar och hjälpa flygplatsen att hålla konkurrenskraftiga avgifter.

Men för de tre flygbolagen på Bromma återstår den centrala frågan. Varför ska samma statliga bolag ge ekonomiska fördelar åt en flygplats samtidigt som avgifterna höjs kraftigt på en annan?

De vill ha ett besked från regeringen innan den nya modellen träder i kraft den 1 januari 2027.