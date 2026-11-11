Conni Jonssons hotellman tar internationell lyx till Stockholm

Conni Jonsson bygger ett hotellimperium med egna pengar

Arbetsgivaren heter Miramis som ägs av Qarlbo, EQT-grundaren Conni Jonssons familjeägda investeringsbolag. Jonsson grundade EQT 1994 och är sedan maj 2026 hedersordförande i riskkapitaljätten.

Qarlbo är hans privata investeringsplattform med intressen inom bland annat fastigheter, energi, hotell och underhållning.

Satsningen på Djurgården har redan kostat betydande belopp. År 2019 köpte dåvarande Pop House-gruppen hotellverksamheten på Hasselbacken från Scandic för cirka 230 miljoner kronor. Några månader senare förvärvades själva hotellbyggnaden från Pandox för 480 miljoner kronor.

Totalt handlar det om historiska affärer på cirka 710 miljoner kronor, före de omfattande utvecklingsinvesteringar som nu väntar.

Marken för Hasselbackens utbyggnad ägs dock av Statens fastighetsverk och upplåts till Qarlbos bolag. Under sommaren 2026 beviljades bygglov för en större utveckling av området.

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Svensson beskriver skillnaden mellan sin nya arbetsgivare och de internationella hotellkoncernerna.

”I det här fallet så är det mycket närmare hjärtat.”

När jag frågar varför Jonsson gör investeringarna genom Qarlbo och inte EQT, och om avkastningskraven därför är annorlunda, vill Svensson inte spekulera.



För cirka 710 miljoner kronor köpte dåvarande Pop House-gruppen hotellverksamheten och fastigheten Hasselbacken 2019. Sedan dess har ambitionerna vuxit. Det har sannolikt även budgeten.

Hasselbacken ska lyftas till internationell nivå

Hasselbacken är Miramis stora svenska prestigeprojekt. Den klassiska anläggningen är stängd för renovering och ska återuppstå som koncernens svenska flaggskepp.

Planerna omfattar nya hotellbyggnader, restaurangytor och en musikpaviljong. Den historiska miljön ska bevaras samtidigt som anläggningen utvecklas för en internationell publik.

Svensson räknar med omkring 105 rum i det utvecklade hotellet, men någon säker återöppningsdag är ännu inte presenterad.

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På andra sidan gatan ligger Backstage Hotel med 57 rum. Tillsammans med Cirkus ska anläggningarna fungera som en sammanhängande destination.

”Jag ser ju att Backstage, den har ju sin egen karaktär”, säger Svensson, som framför allt vill utveckla de verksamheter som redan finns.

Att köpa ytterligare fem hotell i Sverige står inte på den närmaste dagordningen.

Den 17 mars 2027 öppnar Gasometer med plats för upp till 2 300 besökare. Kungliga Operan blir hyresgäst medan operahuset vid Gustav Adolfs torg renoveras. Äntligen får även Norra Djurgårdsstaden lite dramatik på kvällarna.

Gasometer öppnar den 17 mars 2027

Nästa stora projekt ligger i Norra Djurgårdsstaden där Ferdinand Bobergs gamla gasklocka förvandlas till kulturarenan Gasometer.

Fastigheten ägs av Stockholms stad medan Miramis ansvarar för driften. Kungliga Operan blir den viktigaste hyresgästen under renoveringen av operahuset vid Gustav Adolfs torg.

Gasometer invigs den 17 mars 2027. Den stora scenen ska kunna ta emot omkring 1 750 sittande eller upp till 2 300 besökare med stående parkett. Ovanför ligger The Dome, en eventlokal med 17 meter i takhöjd.

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Gastronomin leds av kocken Stefan Eriksson, som bland annat har ansvarat för Nobelmiddagen.

Miramis ska även producera egna föreställningar. För detta har bolaget rekryterat Julien Planté från London som ansvarig för underhållningsverksamheten.

Det är en affärsmodell där hotell, restauranger och scener ska kunna dra publik till varandra.

Lyxservice med svenska lönekostnader

För Svensson handlar uppdraget också om att utveckla en stark servicekultur med internationell standard i en svensk organisation.

När han öppnade Grand Hyatt i Mumbai arbetade hotellet med ungefär två anställda per rum. Sådana personaltätheter fungerar knappast i Stockholm med tanke på vårt löneläge.

”Jag tror mer att det har med hur man ser ledarskapet och hur engagerad man är.”

Svensson pekar på utbildning, kommunikation och tydligt ledarskap som vägen mot internationell standard på mat och service.

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Djurgården ska bli Stockholms Central Park

Mikael Svensson har också en större ambition än att utveckla de enskilda hotellen. Han vill lyfta hela Djurgården som internationell destination och locka fler besökare även utanför högsäsongen.

Han jämför med Hyde Park i London och Central Park i New York, parker som människor besöker för att promenera, umgås och njuta av miljön. Djurgården borde ha samma självklara plats på turisternas karta.

”Men det är våran Central Park, eller hur?”, säger han.

Vi kommer in på Djurgårdens stora problem under vinterhalvåret. Jag berättar att jag ofta cyklar över Djurgårdsbron och tycker att området är alldeles för mörkt från november till mars. Gröna Lund är nedsläckt, gångvägarna ligger i dunkel och en av Stockholms vackraste miljöer försvinner nästan när solen går ner.

Jag föreslår att man borde sätta upp hundratusen fler lampor och göra Djurgården till en destination även under årets mörkaste månader.

Svensson har redan hunnit uppleva problemet. Han letar lägenhet i Stockholm och bor tills vidare på Backstage Hotel. Därifrån promenerar han ofta över bron in mot stan.

”Det är mörkt på kvällarna”, konstaterar han.

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Han håller också med om att Djurgårdsbron är för smal och att området har betydligt större potential under vinterhalvåret.

”Jag håller med, absolut”, säger Mikael Svensson.