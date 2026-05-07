Flygbolag ställer in hundratals flyg – piloterna säger nej

Piloterna tackar nej till flygbolaget

Kärnan i problemet är att färre piloter vill ta extrapass. Enligt ett internt memo från Ryan Gumm, chef för Flight Operations på Delta, har acceptansen för öppna flygpass rasat från cirka 37 procent till 2 procent på ett år.

Det är en siffra som får vilken planeringschef som helst att börja längta efter tågets punktlighet. Vilket i USA ändå säger en del.

För att fylla luckorna använder Delta ett internt system som kallas 23.M.7. Det var aldrig tänkt att användas dagligen i stor skala, men används nu 10 till 15 gånger mer än i fjol. Systemet kan dessutom skapa nya hål när det försöker täppa till de gamla.

Dyrare och sämre

Resultatet är både dyrare och sämre drift. Delta tvingas ofta betala piloter extra premie för att ta flyg med kort varsel. Samtidigt har flygoperationella problem blivit mer än tio gånger vanligare än historiskt och står nu för 35 procent av Deltas mainline-inställningar, mot 7 procent i fjol.

Delta säger att bolaget ökar pilotreserverna och snabbar på rekryteringen. En talesperson uppger också att bolaget har 20 procent fler piloter än 2019.

Det räcker uppenbarligen inte.

En varning till hela flygbranschen

Det intressanta här är inte bara Deltas problem. Det är vad det säger om flygbranschen efter pandemin. Bolagen har vuxit, ruttnäten har blivit mer komplexa och marginalerna i personalplaneringen mindre.

När ett stort flygbolag bygger sin sommartrafik på att piloter frivilligt ska rädda schemat med extrapass, då är det inte längre ett schema. Då är det en from förhoppning med vingar.

För resenärerna är rådet enkelt: boka med marginal, särskilt vid anslutningar. Och tro inte att ett stort bolag automatiskt betyder en trygg resa.