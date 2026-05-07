Flygbolaget Delta Air Lines har ställt in omkring 500 flyg på bara några dagar. Orsaken är inte väder, strejk eller trasiga plan. Enligt ett internt memo handlar det om något mer pinsamt för ett flygbolag: schemat håller inte.
Flygbolag ställer in hundratals flyg – piloterna säger nej
När systemet blir fienden
Delta har länge haft rykte om sig att vara det pålitliga amerikanska flygbolaget. Det är en ganska bra position i en bransch där en resenär ibland behandlas som en handbagagehylla med puls.
Men nu knakar maskinen, skriver Business Insider.
Sedan i fredags har Delta ställt in omkring 500 flygningar. Det kan jämföras med American Airlines och United Airlines, som tillsammans ställde in cirka 80 flyg under samma period, enligt Business Insider.
Bolaget uppger att det handlar om ”högre än vanliga inställda flyg på grund av personalresurser”.
Piloterna tackar nej till flygbolaget
Kärnan i problemet är att färre piloter vill ta extrapass. Enligt ett internt memo från Ryan Gumm, chef för Flight Operations på Delta, har acceptansen för öppna flygpass rasat från cirka 37 procent till 2 procent på ett år.
Det är en siffra som får vilken planeringschef som helst att börja längta efter tågets punktlighet. Vilket i USA ändå säger en del.
För att fylla luckorna använder Delta ett internt system som kallas 23.M.7. Det var aldrig tänkt att användas dagligen i stor skala, men används nu 10 till 15 gånger mer än i fjol. Systemet kan dessutom skapa nya hål när det försöker täppa till de gamla.
Dyrare och sämre
Resultatet är både dyrare och sämre drift. Delta tvingas ofta betala piloter extra premie för att ta flyg med kort varsel. Samtidigt har flygoperationella problem blivit mer än tio gånger vanligare än historiskt och står nu för 35 procent av Deltas mainline-inställningar, mot 7 procent i fjol.
Delta säger att bolaget ökar pilotreserverna och snabbar på rekryteringen. En talesperson uppger också att bolaget har 20 procent fler piloter än 2019.
Det räcker uppenbarligen inte.
En varning till hela flygbranschen
Det intressanta här är inte bara Deltas problem. Det är vad det säger om flygbranschen efter pandemin. Bolagen har vuxit, ruttnäten har blivit mer komplexa och marginalerna i personalplaneringen mindre.
När ett stort flygbolag bygger sin sommartrafik på att piloter frivilligt ska rädda schemat med extrapass, då är det inte längre ett schema. Då är det en from förhoppning med vingar.
För resenärerna är rådet enkelt: boka med marginal, särskilt vid anslutningar. Och tro inte att ett stort bolag automatiskt betyder en trygg resa.