Sverige försöker rädda inrikesflyget med fel flygplan

Svenskt inrikesflyg har haft några tuffa år. Under juni minskade antalet inrikesresenärer på Swedavias flygplatser med åtta procent jämfört med året före. I juli var nedgången hela 13 procent. Swedavia pekade framför allt på ett minskat utbud från flygbolagen. I augusti låg inrikesresandet däremot stilla trots färre stolar till försäljning.

Det går alltså inte riktigt att avfärda svenskt inrikesflyg med att ingen längre vill flyga.

Problemet är snarare hur man får ekonomi i trafiken.

För mycket flygplan

Att flyga ett stort jetplan mellan Stockholm och en mindre svensk stad är utmärkt när det finns tillräckligt många resenärer. När planet bara fylls till hälften blir kalkylen mindre poetisk.

Där kommer mindre regionalflygplan in, skriver Flygtorget.

Den fransk-italienska tillverkaren ATR driver nu samma tes på den amerikanska marknaden. Där håller hundratals äldre regionaljetar med omkring 50 stolar på att fasas ut. ATR bedömer att omkring 300 sådana plan kommer att pensioneras under det kommande decenniet.

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Tillverkarens svar är inte ett nytt litet jetplan, utan en ATR 72–600 med omkring 50 stolar.

Det är intressant även ur ett svenskt perspektiv.