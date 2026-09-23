Dyrare flygbränsle pressar Europas flygbolag – men biljettpriserna faller fortfarande

Biljettpriserna går åt andra hållet

Men den högre bränslekostnaden har ännu inte slagit igenom fullt ut på resenärerna.

Realtid skrev nyligen om Ryanairchefen Michael O’Learys varningar för högre biljettpriser. Samtidigt visade prisdata för flera populära resmål att flygbiljetterna i stället blivit billigare.

På flera linjer låg priserna omkring 8–20 procent lägre än tidigare jämförelseperioder.

Det visar att sambandet mellan dyrare bränsle och högre biljettpris inte är omedelbart. Flygbolagens priser styrs också av konkurrens, efterfrågan, kapacitet och hur många stolar som återstår att sälja.

Dessutom har många bolag säkrat delar av sitt framtida bränslebehov i förväg.

Flygbränsle har blivit hårdvaluta i takt med att energikrisen går vidare. (Foto: Martin Meissner /AP/TT).

Sydkorea har blivit nyckelleverantör

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Europa har under året tvingats ställa om sina leveranser av flygbränsle.

Under september stod Sydkorea, Nigeria och USA tillsammans för omkring 60 procent av importen. Sydkorea har blivit särskilt viktigt och stod för nästan 87 procent av leveranserna från Asien och Stillahavsområdet mellan juli och september.

När flygresandet normalt minskar från november väntas också trycket på marknaden lätta.

Små flygplatser är mest utsatta

Den största risken finns fortfarande på mindre regionala flygplatser.

De har ofta färre leverantörer, mindre lager och färre alternativa transportvägar. I våras drabbades flygplatsen i Brindisi i Italien av bränsleproblem, samtidigt som ytterligare sex italienska flygplatser tvingades ransonera.

Problemet var alltså inte att bränslet saknades i landet – utan att det inte fanns där flygplanen behövde det.

Prispressen kan komma senare

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För Europas flygbolag är den mest omedelbara risken därför högre kostnader snarare än tomma tankar.

Hittills har resenärerna i stor utsträckning sluppit betala hela notan.

Men om flygbränslet ligger kvar på dagens höga nivåer under en längre tid ökar trycket på bolagen att föra kostnaden vidare till kunderna.

Flygbränslet verkar alltså finnas.

Den stora frågan är hur länge flygbolagen kan hålla nere biljettpriserna medan det blir allt dyrare att fylla tanken.