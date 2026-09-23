Europa ser ut att undvika en bred brist på flygbränsle i höst. Men lättnaden har ett pris: flygbränslet har blivit kraftigt dyrare och mindre flygplatser är fortfarande sårbara. Än så länge har dock inte biljettpriserna hängt med upp – på flera populära destinationer har priserna tvärtom sjunkit.
Dyrare flygbränsle pressar Europas flygbolag – men biljettpriserna faller fortfarande
Nästan 900 000 ton flygbränsle från Asien väntas nå Europa under de kommande månaderna. Tillsammans med ökad produktion vid europeiska raffinaderier och leveranser från bland annat USA och Nigeria minskar det risken för en bred fysisk brist på flygbränsle.
Men för flygbolagen är problemet långt ifrån över.
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Bränslepriset har rusat
Det genomsnittliga europeiska priset på flygbränsle steg förra veckan till 207,56 dollar per fat, enligt IATA:s prisbevakning.
Det är 27,8 procent högre än månaden före.
Bakom uppgången ligger både högre oljepriser och ökade raffinaderimarginaler. Flygbränsle är dessutom tätt kopplat till dieselmarknaden, som även den har blivit dyrare.
För flygbolagen innebär det högre kostnader i en bransch där marginalerna redan är små.
Biljettpriserna går åt andra hållet
Men den högre bränslekostnaden har ännu inte slagit igenom fullt ut på resenärerna.
Realtid skrev nyligen om Ryanairchefen Michael O’Learys varningar för högre biljettpriser. Samtidigt visade prisdata för flera populära resmål att flygbiljetterna i stället blivit billigare.
På flera linjer låg priserna omkring 8–20 procent lägre än tidigare jämförelseperioder.
Det visar att sambandet mellan dyrare bränsle och högre biljettpris inte är omedelbart. Flygbolagens priser styrs också av konkurrens, efterfrågan, kapacitet och hur många stolar som återstår att sälja.
Dessutom har många bolag säkrat delar av sitt framtida bränslebehov i förväg.
Sydkorea har blivit nyckelleverantör
Europa har under året tvingats ställa om sina leveranser av flygbränsle.
Under september stod Sydkorea, Nigeria och USA tillsammans för omkring 60 procent av importen. Sydkorea har blivit särskilt viktigt och stod för nästan 87 procent av leveranserna från Asien och Stillahavsområdet mellan juli och september.
När flygresandet normalt minskar från november väntas också trycket på marknaden lätta.
Små flygplatser är mest utsatta
Den största risken finns fortfarande på mindre regionala flygplatser.
De har ofta färre leverantörer, mindre lager och färre alternativa transportvägar. I våras drabbades flygplatsen i Brindisi i Italien av bränsleproblem, samtidigt som ytterligare sex italienska flygplatser tvingades ransonera.
Problemet var alltså inte att bränslet saknades i landet – utan att det inte fanns där flygplanen behövde det.
Prispressen kan komma senare
För Europas flygbolag är den mest omedelbara risken därför högre kostnader snarare än tomma tankar.
Hittills har resenärerna i stor utsträckning sluppit betala hela notan.
Men om flygbränslet ligger kvar på dagens höga nivåer under en längre tid ökar trycket på bolagen att föra kostnaden vidare till kunderna.
Flygbränslet verkar alltså finnas.
Den stora frågan är hur länge flygbolagen kan hålla nere biljettpriserna medan det blir allt dyrare att fylla tanken.
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