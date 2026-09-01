Regeringen vill rädda inrikesflyget – myndigheterna fortsätter välja bort det

Regeringen har försökt blåsa liv i svensk luftfart. Flygskatten är avskaffad, stödet till regionala flygplatser har stärkts och i den nya luftfartsstrategin slås fast att olika trafikslag inte ska ställas mot varandra.

Därför fick 59 myndigheter inför 2026 i uppdrag att redovisa hur de säkerställer att tjänsteresor sker färdmedelsneutralt och utifrån verksamhetens behov, rapporterar Travel News.

Dessutom ska hela kostnaden för resan räknas. En billigare tågbiljett är inte nödvändigtvis billigare för skattebetalarna om resan kräver en hotellnatt och flera extra arbetstimmar.

Nio av tio begränsar flyget

Men ute på myndigheterna går förändringen betydligt långsammare.

Stockholms Handelskammare begärde under våren ut resepolicyer från landets 341 statliga myndigheter och fick svar från 264. Enligt kartläggningen innehöll hela 90 procent regler som på något sätt begränsade möjligheten att flyga i tjänsten.

Bland de 59 myndigheter som fått regeringens särskilda uppdrag uppgav bara sju att de faktiskt ändrat sin resepolicy. Ytterligare 26 planerade förändringar medan nio ansåg att deras gamla regler redan uppfyllde regeringens krav.

Det är där det blir intressant.

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Travel News visar exempel på myndigheter som säger sig följa regeringens nya linje samtidigt som deras egna dokument fortsatt prioriterar tåget. Patent- och registreringsverket anger exempelvis att tåg ska väljas i första hand för resor under 50 mil. Länsstyrelsen i Halland anser inte att policyn behöver ändras, trots formuleringen att kollektivtrafik och tåg ska prioriteras framför bil och flyg. Kammarkollegiet har samma skrivning.