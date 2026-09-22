Ryanairchefen varnade för dyrare flyg – nu pekar svenska priser åt andra hållet

Ryanairs frispråkige vd Michael O’Leary är van vid att både sätta priser och rubriker. Den 10 september varnade han för att flygbiljetterna kan bli betydligt dyrare om oljepriset ligger kvar på höga nivåer även nästa år.

”Om oljepriserna förblir höga nästa år tror jag att vi kommer att få en betydande uppgång i flygpriserna”, sade O’Leary inför Ryanairs årsstämma.

Samtidigt betonade han att utvecklingen under vintern fortfarande var osäker.

Två veckor senare pekar svenska data snarare mot rea än prischock.

Priserna faller på svenska marknaden

Flygjämförelsesajten Flygresor.se har gått igenom miljontals svenska flygsökningar och jämfört priserna för kommande månader med motsvarande period förra året.

Resultatet är tydligt. För fem av de mest populära internationella destinationerna ligger priserna under fjolårets nivåer i nästan hela perioden september till februari.

I oktober syns prisfall på ungefär 8–19 procent. I november är den största nedgången omkring 25 procent och i december omkring 20 procent.

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Även februari visar genomgående lägre priser, med nedgångar på ungefär 11–19 procent.

Januari sticker ut något. Där blir en av destinationerna omkring 7 procent dyrare än förra året medan de övriga fortfarande ligger på minus.

Flygresors Priskollen bygger på företagets egen historiska sökdata och visar relativa prisförändringar för tur- och returresor jämfört med samma månad föregående år.