Ryanairchefen Michael O’Leary varnade nyligen för att höga oljepriser kan driva upp Europas flygpriser rejält. Men svenska sökdata ger än så länge en helt annan bild. På flera av svenskarnas populäraste utlandsresmål ligger priserna inför hösten och vintern klart under nivåerna förra året.
Ryanairchefen varnade för dyrare flyg – nu pekar svenska priser åt andra hållet
Ryanairs frispråkige vd Michael O’Leary är van vid att både sätta priser och rubriker. Den 10 september varnade han för att flygbiljetterna kan bli betydligt dyrare om oljepriset ligger kvar på höga nivåer även nästa år.
”Om oljepriserna förblir höga nästa år tror jag att vi kommer att få en betydande uppgång i flygpriserna”, sade O’Leary inför Ryanairs årsstämma.
Samtidigt betonade han att utvecklingen under vintern fortfarande var osäker.
Två veckor senare pekar svenska data snarare mot rea än prischock.
Priserna faller på svenska marknaden
Flygjämförelsesajten Flygresor.se har gått igenom miljontals svenska flygsökningar och jämfört priserna för kommande månader med motsvarande period förra året.
Resultatet är tydligt. För fem av de mest populära internationella destinationerna ligger priserna under fjolårets nivåer i nästan hela perioden september till februari.
I oktober syns prisfall på ungefär 8–19 procent. I november är den största nedgången omkring 25 procent och i december omkring 20 procent.
Även februari visar genomgående lägre priser, med nedgångar på ungefär 11–19 procent.
Januari sticker ut något. Där blir en av destinationerna omkring 7 procent dyrare än förra året medan de övriga fortfarande ligger på minus.
Flygresors Priskollen bygger på företagets egen historiska sökdata och visar relativa prisförändringar för tur- och returresor jämfört med samma månad föregående år.
Ryanair varnar: Dyrare flygbiljetter och konkurser väntar
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Efterfrågan ger en mer splittrad bild
Billigare biljetter betyder däremot inte automatiskt att svenskarna rusar till flygplatserna.
Flygresors statistik över sökintresset visar stora skillnader mellan destinationerna. Vissa ökar kraftigt – i december med uppemot 20 procent – medan andra tappar mer än 20 procent.
Det är en viktig pusselbit. Flygbolagens priser styrs inte bara av bränslekostnaden utan också av kapacitet, konkurrens och hur många stolar som faktiskt måste säljas.
Och där ligger O’Learys problem.
Ryanair kan tåla dyr olja bättre
Ryanair är dessutom bättre skyddat mot höga bränslepriser än många konkurrenter. Bolaget hade i september säkrat omkring 80 procent av sitt bränslebehov fram till mars 2027 till betydligt lägre nivåer än det dåvarande oljepriset.
O’Learys resonemang är därför framför allt en varning om vad som kan hända om dyr olja består och andra flygbolag tvingas dra ned kapaciteten.
Men just nu säger den svenska marknaden något annat.
För resenären ser hösten och vintern, åtminstone än så länge, ut att handla mer om billigare flygstolar än den prisuppgång Europas mest kände lågpris-vd varnar för.
Och på flygmarknaden gäller en gammal regel: prognoser är enkla. Det är först när någon ska betala biljetten som sanningen dyker upp.
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