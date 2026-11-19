Från Göteborg till New York

Marcus Jernmark började arbeta i restaurangbranschen redan som tonåring. År 2006, när han var 23 år, flyttade han till New York och fick arbete på svenska generalkonsulatet.

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Det blev början på en internationell karriär som bland annat tog honom till Aquavit och Thomas Kellers världsberömda Per Se.

Under åren i New York träffade han Andrea, som även hon kommer från Göteborg. Av familjelogistiska anledningar började de två etablera sig i Los Angeles. Då förändrades också Jernmarks yrkesmässiga planer.

I stället för att kasta sig in i nästa stora restaurangprojekt ägnade han flera år åt att studera den kaliforniska marknaden.

”Jag har verkligen närstuderat staden.”

Han besökte restauranger, analyserade gästerna och försökte förstå vad som saknades.

Det visade sig att många i Los Angeles älskade riktigt bra mat men var betydligt mindre förtjusta i den traditionella fine dining-modellen med långa avsmakningsmenyer och astronomiska notor.

”Det finns en prismedvetenhet och en tveksamhet till fine dining i Los Angeles.”

Där hittade Jernmark sin affärsmöjlighet.

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Lielle har enligt Marcus Jernmark 46 sittplatser och serverar omkring 80 gäster per kväll. Det gäller att ha fart på både köket och serveringen. (Foto: Andrea Jernmark)

Fyra rätter på två timmar

I februari öppnade Lielle på West Pico Boulevard. Restaurangen ligger i en elegant källarlokal, med en betydligt mer avslappnad bistro på våningen ovanför.

På Lielle kostar en fyrarättersmeny 150 dollar, vilket är ett förhållandevis konkurrenskraftigt pris i den amerikanska lyxrestaurangvärlden.

Jernmark berättar att restaurangen har 46 sittplatser och att affärsplanen bygger på två sittningar varje kväll. Det ger omkring 78 till 80 gäster under en normal kväll med fullt tryck.

En middag tar ungefär två timmar. Gästerna slipper tillbringa hela kvällen med att invänta rätt nummer elva i en oändlig procession av små tallrikar.

”Det är liksom inga långa menyer. Det tar två timmar att äta på restaurangen och det är liksom allting anpassat LA-perfekt.”

Han har kombinerat ett kortare menyformat med personlig service och en restaurangmiljö där gästerna ska känna sig välkomna.

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Resultatet är att Lielle enligt Jernmark normalt är fullbokad ungefär två månader framåt. Den som vill äta där med kort varsel får hoppas på ett återbud.

Upplägget är också en viktig del av ekonomin. Med två sittningar kan restaurangen servera betydligt fler gäster än om varje sällskap skulle stanna i fyra timmar.

Det är en affärsmodell skapad av någon som har tillbringat större delen av sitt yrkesliv i kök där en middag kan kosta betydligt mer.

Marée öppnade i september 2026. Marcus Jernmark ser redan möjligheter att utveckla konceptet med ytterligare en restaurang i Los Angeles. (Foto: Andrea Jernmark)

Åren med Björn Frantzén

En viktig förklaring till Jernmarks yrkesskicklighet finns i Stockholm. Mellan 2015 och 2021 arbetade han med Björn Frantzén, först som kökschef och senare som culinary director.

I den senare rollen var han också med och öppnade restaurangen Zén i Singapore, som har belönats med tre Michelinstjärnor.

När jag berättar att jag intervjuat Björn Frantzén och fascinerats av hans extrema känsla för smak börjar Jernmark beskriva deras samarbete.

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Han menar att Frantzén under åren utvecklade en alltmer teoretisk relation till matlagningen, medan Jernmark själv var den tekniskt orienterade kocken som såg till att idéerna fungerade i praktiken.

”Jag kompletterade med den tekniska matlagningen och jag är mer en kock-kock, så att säga.”

De delade visionen, men hade olika sätt att angripa problemen.

”Tillsammans lyckades vi skapa någonting som skrev historia.”

Jernmark beskriver fortfarande relationen till Frantzén som en varm, god vän. Men han har valt en annan väg.

Björn Frantzén har byggt upp ett internationellt restaurangimperium där verksamheten numera sträcker sig långt utanför köken. Han säljer bland annat vin, snus, glas, bestick, hudvård, doftljus och kaviar under sitt namn eller genom olika samarbeten. Han har dessutom affärsrelationer med lyxvarumärken som Mercedes-Benz och Audemars Piguet. Hans tidigare kökschef Marcus Jernmark har betydligt blygsammare ambitioner. Han vill framför allt fortsätta laga mat.

”Jag älskar att vara i restaurangen. Jag älskar att skapa de typerna av upplevelser. Jag är på en bra plats nu.”

Hans egen förklaring till framgången är för övrigt ovanligt okomplicerad.

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”Tid är mitt största vapen.”

Han säger att han alltid arbetat mer än människorna omkring sig och skämtar om att det kanske beror på att han inte är tillräckligt talangfull.

Marcus Jernmark har tagit med sig erfarenheterna från Frantzén i Stockholm och Zén i Singapore till Lielle. Nu är det hans eget namn som står på dörren. (Foto: Andrea Jernmark)

Ett stort banklån bakom succén

Restaurangbranschen är en dyr verksamhet, även när borden är fullbokade.

Jag frågar hur Jernmark har finansierat sina båda restauranger och om han har externa investerare.

”Jag har finansiärer och ett ordentligt banklån.”

Hur stort lånet är berättar han inte, men han bekräftar att det är dyrt att driva verksamheten.

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Enligt honom går ekonomin ihop. Han ser också möjligheter att växa, framför allt med det mer lättillgängliga bistrokonceptet Marée.

Restaurangen öppnade i september och har 70 sittplatser. Här är ambitionen att skapa en kalifornisk version av den klassiska Parisbistron, med ordentliga såser och generösa rätter som gärna delas runt bordet.

”Jag tror att Marée skulle kunna vara en bra andra restaurang också i Los Angeles.”

Han utesluter heller inte att öppna ytterligare någon restaurang inom en ganska snar framtid.

Men han vill fortsätta vara närvarande i verksamheten. På Lielle står han helst i köket. På Marée syns han oftare ute bland gästerna.

Hamburgaren för 42 dollar

Den stora snackisen på Marée har blivit en hamburgare som kostar 42 dollar.

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Det är ett pris som skulle få många svenska lunchgäster att undra om pommes fritesen serveras med ett gåvobrev på en mindre fastighet.

I Los Angeles har hamburgaren fått stor uppmärksamhet, och amerikanska matjournalister har skrivit uppskattande om den.

Jernmark är kluven till framgången.

”Nej, det är en riktig framgångstagare den här hamburgaren. Men jag vet inte hur länge jag kommer orka med den här cirkusen.”

Han beskriver Los Angeles som en stad där gästerna snabbt blir besatta av nya trender. Själv vill han bygga restauranger som håller betydligt längre än den senaste hajpen på sociala medier.

”Jag är inte någon TikTok-generation.”

Han tycker dessutom att hamburgaren fått för mycket uppmärksamhet jämfört med resten av menyn.

På Marée serveras exempelvis små frasiga beigneter med sniglar, stuvad svamp och spenat. Det finns också blåmusslor gratinerade med gorgonzola.

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Båda rätterna säger mer om hans matlagning än den uppmärksammade hamburgaren.

Och någon hamburgarkedja blir det inte, försäkrar han.

Hustrun syr servetterna

Familjen spelar en viktig roll i restaurangernas utformning.

Hustrun Andrea arbetar bland annat med sociala medier, fotografering och detaljer i restaurangmiljön. Hon syr servetter till Lielle och lagar trasigt porslin med den japanska tekniken kintsugi. Men i grunden är hon ansvarig för krogarnas administration och marknadsföring.

Jernmarks dotter från en tidigare relation har nyligen fyllt 16 år. Det är också efter henne som Lielle har fått sitt namn.

Jernmark har tillbringat en stor del av sitt vuxna liv i USA, men ser fortfarande på restaurangbranschen med europeiska ögon.

Han beskriver sig som både svensk, europé och amerikan, beroende på vem som betraktar honom.

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Och så finns det framtidsplanerna.

Han älskar att baka bröd och skulle gärna skapa en egen verksamhet kring det hantverket. Fler restauranger är möjliga, men han är försiktig med att lova någon snabb expansion.

Det finns också en annan dröm som han ännu inte har förverkligat.

”Jag skulle vilja driva ett hotell i framtiden.”