När till och med Daniel Suhonen tar på sig slips

I DI:s politikpodcast den 17 november kommer samtalet in på något som länge varit nästan otänkbart i Sverige. Slipsen är tillbaka.

”Jag tycker att den är tillbaks”, konstateras det i podden.

Under många år har svenska män betraktat slipsen som förlegad. I internationella affärskretsar har den levt vidare, men i Sverige har den allt oftare förpassats till begravningar och andra högtidliga tillfällen.

Nu märks en förändring även inom politiken. Under höstens regeringsbildning har slipsen enligt podddeltagarna plötsligt dykt upp på socialdemokrater som tidigare konsekvent undvikit den.

”Till och med Daniel Suhonen gick omkring i slips.”

Det är ungefär som om en övertygad vegetarian plötsligt skulle börja beställa blodig biff.

När till och med vänsterdebattören Daniel Suhonen tar på sig slips förstår man att något stort har hänt i svensk herrmodehistoria. Foto: TT