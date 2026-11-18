Efter åratal av öppna skjortkragar, distansarbete och svenska män som betraktat slipsen som ett onödigt strypgrepp gör den klassiska accessoaren comeback. På modevisningarna i Paris, bland unga män i Stockholm och till och med inom svensk socialdemokrati. Slipsen har blivit modern igen. Och den här gången är det ungdomarna som leder utvecklingen.
Slipsen är tillbaka – efter många år i frysboxen
När till och med Daniel Suhonen tar på sig slips
I DI:s politikpodcast den 17 november kommer samtalet in på något som länge varit nästan otänkbart i Sverige. Slipsen är tillbaka.
”Jag tycker att den är tillbaks”, konstateras det i podden.
Under många år har svenska män betraktat slipsen som förlegad. I internationella affärskretsar har den levt vidare, men i Sverige har den allt oftare förpassats till begravningar och andra högtidliga tillfällen.
Nu märks en förändring även inom politiken. Under höstens regeringsbildning har slipsen enligt podddeltagarna plötsligt dykt upp på socialdemokrater som tidigare konsekvent undvikit den.
”Till och med Daniel Suhonen gick omkring i slips.”
Det är ungefär som om en övertygad vegetarian plötsligt skulle börja beställa blodig biff.
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Internationellt är utvecklingen ännu tydligare.
På herrmodevisningarna inför 2026 har slipsen återtagit sin plats. Dior, Saint Laurent, Prada och Louis Vuitton har alla experimenterat med nya sätt att bära den gamla accessoaren.
Hos Saint Laurent är slipsarna smala och strama. Dior har arbetat med randiga varianter, medan Louis Vuitton låtit slipsen få en mer lekfull roll.
När Ralph Lauren visade sin kollektion i Milano i juni 2026 stod slipsen i centrum.
Det finns en historisk poäng. Ralph Lauren startade faktiskt sin verksamhet 1967 med att sälja slipsar. Nästan 60 år senare är han tillbaka där allting började.
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Även svenska modekillar knyter på sig
Vid Cafés gala för Sveriges bäst klädda man på NK i maj 2026 var slipsen ett av kvällens tydligaste modeinslag. Varuhuset lyfte särskilt fram smala slipsar och personliga knutar.
Även modejournalisten Martin Hansson har uppmärksammat förändringen.
I Göteborgs-Posten beskriver han hur män återupptäcker slipsen efter många år av mer avslappnad klädsel.
”Slipsen ska inte kännas som en uniform”, säger han.
Här finns också en intressant generationsförskjutning. Många äldre män har slutat använda slips, medan yngre människor börjat betrakta den som en spännande accessoar.
Ungdomarna har upptäckt farfars garderob
En brittisk undersökning som lågpriskedjan Aldi presenterade sommaren 2026 visar att 41 procent av de tillfrågade inom generation Z använder slips som modeaccessoar snarare än för att följa en klädkod.
Slipsen har också blivit vanligare bland kvinnor. Hailey Bieber, Rihanna och Julia Roberts hör till profilerna som burit den, medan Harry Styles bidragit till dess återkomst bland unga män.
På andra sidan Atlanten har New Yorks borgmästare Zohran Mamdani gjort den smala slipsen till en del av sin politiska stil. Vid installationen på nyårsdagen 2026 bar han en specialdesignad slips från det indiska modemärket Kartik Research.
Och för svenskar som vill följa efter finns numera gott om alternativ. NK säljer slipsar från bland andra Amanda Christensen, Eton och Zegna. En modell från Zegna kostar 2 999 kronor.
Det är ganska mycket pengar för något som för bara några år sedan ofta låg bortglömt längst in i garderoben.
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