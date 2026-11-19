Britternas nationalrätt är hotad

Fish and chips är lika brittiskt som afternoon tea, röda dubbeldäckare och en pint på puben. Men den klassiska nationalrätten har problem.

Enligt Stephen Peel finns det numera omkring 7 210 traditionella fish and chips-butiker kvar i Storbritannien. Han uppskattar att antalet var närmare 30 000 för tjugo år sedan.

Stigande fiskpriser och konkurrens från snabbmatskedjor har tvingat många fiskhak att börja sälja pizza, kebab och friterad kyckling.

Peel, som driver The Chippy Tour tillsammans med hustrun Sue, försöker rädda traditionen. Paret besöker restauranger oanmälda, beställer mat och provsmakar ofta i sin pickup.

”Det handlar om att stötta våra fiskhak, hitta förbisedda guldkorn och upptäcka platser med fantastiska historier”, säger Peel till BBC Travel.

Här är hans fem Londonfavoriter.