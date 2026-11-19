London är ett av svenskarnas favoritresmål. Men var hittar man egentligen stadens bästa fish and chips? Experten Stephen Peel har tillsammans med sin fru besökt över 260 fiskhak i Storbritannien. Nu avslöjar han sina fem favoriter i London. Flera ligger långt från turiststråken.
Londons bästa fish and chips – experten har testat 260 krogar
Britternas nationalrätt är hotad
Fish and chips är lika brittiskt som afternoon tea, röda dubbeldäckare och en pint på puben. Men den klassiska nationalrätten har problem.
Enligt Stephen Peel finns det numera omkring 7 210 traditionella fish and chips-butiker kvar i Storbritannien. Han uppskattar att antalet var närmare 30 000 för tjugo år sedan.
Stigande fiskpriser och konkurrens från snabbmatskedjor har tvingat många fiskhak att börja sälja pizza, kebab och friterad kyckling.
Peel, som driver The Chippy Tour tillsammans med hustrun Sue, försöker rädda traditionen. Paret besöker restauranger oanmälda, beställer mat och provsmakar ofta i sin pickup.
”Det handlar om att stötta våra fiskhak, hitta förbisedda guldkorn och upptäcka platser med fantastiska historier”, säger Peel till BBC Travel.
Här är hans fem Londonfavoriter.
Fem fiskhak värda en omväg
Brockley’s Rock på 317 Brockley Road i sydöstra London drivs av en familj med cypriotiska rötter. Här serveras hållbart fångad fisk med lätt och krispig frityrsmet. Det finns även glutenfria och vegetariska alternativ. Peel uppskattar särskilt restaurangens calamari med chili- och ingefärsdipp. Sommartid kan gästerna låna picknickfiltar och äta i parken Hilly Fields.
Marlow Fish Bar på 57 Marlow Road i södra London är ett familjehak med anor från 1962. Här friteras fisken i nötfett, vilket ger en särskild smak som lockar entusiaster långväga ifrån. Väggarna pryds av souvenirer från fotbollsklubben Crystal Palace. Perfekt lunch för svenska supportrar på väg till Selhurst Park.
Fishcotheque på 79A Waterloo Road ligger under järnvägsbron nära Waterloo Station. Här serveras torsk, kolja, traditionella brittiska korvar och pajer. Ibland finns även friterade chokladkakor på menyn. Britternas förhållande till fritösen saknar uppenbarligen gränser.
Joseph’s Fish & Chips på 83 Tower Bridge Road är ett bra stopp under en promenad mellan Borough Market och Tower Bridge. Fisken kommer bland annat från skotska Peterhead och portionerna är enligt Peel enorma. Hemgjorda ärtor, tartarsås och inlagda grönsaker hör till specialiteterna.
Fishers i Fulham, på 19 Fulham High Street, passar svenskar som vill sitta ner och äta. Här serveras generösa portioner torsk med tjocka pommes frites och välgjorda mushy peas. Restaurangen har även en liten trädgård för varmare dagar.
Så avslöjar du dålig fish and chips
Peel har några enkla regler. Fisken ska vara vit och saftig, med stora flagor som lätt faller isär. Frityrsmeten ska vara krispig, utan kladdiga partier mellan fisken och paneringen.
”Du vill inte känna någon tydlig fisklukt”, säger han till BBC.
Pommes fritesen måste vara ordentligt tjocka, med krispig yta och mjukt innehåll. Vinägern ska enligt experten helst på före saltet, så att saltet fastnar bättre.
”Det ska inte vara några tunna små pommes frites. Sådana får du på McDonald’s.”
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