Hundra konstverk under Malmöbornas fötter

Sedan 2022 har den anonyma gatukonstnären 35x35cm placerat ut över hundra mosaikverk i Malmös trottoarer. Konstnären arbetar med vanliga betongplattor som vänds upp och ner, får ett mosaikmotiv och sedan läggs tillbaka.

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Motiven är ofta både roliga och lokalt förankrade. Råttor vid Stadshuset, måsar som stör nattsömnen, Malmöpoliser och fotbollslegendaren Bosse Larsson vid hörnflaggan.

Men konstnären har inte sökt tillstånd. Därför har många av verken försvunnit.

Enligt Anders Sjöstedt, medgrundare av designbutiken och galleriet SLVRBRGS, har Malmö stad brutit upp, transporterat bort och i vissa fall förstört mosaikplattorna. Han berättar om konflikten i en kulturartikel i Sydsvenskan den 19 november.

Kommunens förklaring är att verken saknar tillstånd och kan innebära halkrisker. Sjöstedt ifrågasätter bedömningen eftersom vissa mosaiker längs MFF-stråket har fått ligga kvar.

Han konstaterar i Sydsvenskan:

”En himmelsblå sten halkar man uppenbarligen inte på.”

Zlatan fick inte heller ligga kvar

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Konflikten är äldre än årets kulturvecka. Redan i maj 2023 rapporterade TT att Malmö stad hade plockat bort en mosaik som föreställde Zlatan Ibrahimovics illa åtgångna staty, komplett med toalettsits och sopsäck.

Emelie Ekelund, då kommunikationschef på fritidsförvaltningen, förklarade kommunens hållning för TT:

”Vi tar rutinmässigt bort saker som sätts upp utan tillstånd på våra anläggningar eller mark.”

Kommunen uppgav att innehållet i konsten saknade betydelse för beslutet.

Det finns också ett juridiskt och praktiskt problem med att låta privatpersoner byta ut kommunens gatstenar. Malmö stad ansvarar för trottoarernas säkerhet och tillgänglighet.

Frågan som Sjöstedt väcker gäller framför allt vad kommunen gör med konsten efter att den avlägsnats.

Malmö vill samtidigt skydda sin offentliga konst

När skulpturen Pojke med gäss vandaliserades i Slottsparken våren 2025 reagerade Malmö stad kraftfullt. Kommunen polisanmälde stölderna, satte in bevakning och undersökte hur fler konstverk skulle kunna skyddas.

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I ett offentligt uttalande skrev staden:

”Offentlig konst spelar en viktig roll i vår gemensamma stadsmiljö.”

Nu visas 35x35cm:s mosaiker på SLVRBRGS på Skomakaregatan 9. Där finns bland annat ett verk med texten Mörda bilar hata data, en referens till ett gammalt slagord på Södervärns vattentorn från 1983.

Sjöstedt föreslår att Malmö nästa gång arrangerar en stadsvandring kring konstverk som kommunen själv tagit bort.

Nästa Förbjuden kulturvecka planeras till oktober 2028. Den aktuella utställningen med 35x35cm pågår till lördagen den 21 november 2026.