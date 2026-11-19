Information före problem

Det finns något båda grupperna vill ha. Besked i tid när resan krånglar.

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I den nya undersökningen väljer 48 procent tidiga varningar om störningar som den mest värdefulla personliga servicen. Ett förseningsbesked kan ge affärsresenären chans att flytta ett möte och familjen tid att äta lunch före boarding.

”Resenärerna vet att störningar alltid kommer att vara en del av resandet. När det händer gör det hela skillnaden att hålla dem informerade och ge dem kontroll”, säger ACI Worlds generaldirektör Justin Erbacci.

Arlanda klarar tidspressen

Arlanda har under senare år förbättrat säkerhetskontrollen i Terminal 5. Under juni 2025 passerade 97,6 procent av resenärerna kontrollen på mindre än tio minuter, enligt Swedavia.

Sommaren 2026 var flygplatsen dessutom punktligast bland Europas 40 största flygplatser, enligt Eurocontrol. Totalt avgick 82,1 procent av planen i tid.

”Vi är stolta över att kunna erbjuda våra resenärer en flygplats där flygen avgår i tid”, säger Swedavias vd Mats Johannesson.

Semesterresenären har packat badkläder och förväntningar. Affärsresenären har packat datorn och en presentation som helst skulle ha varit klar i går. (Foto: Canva)

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Köpcentrum eller kontor?

En studie från Erasmus University Rotterdam pekar på att affärsresenärer oftare använder väntetiden till arbete än shopping. För dem är loungens arbetsbord förmodligen mer attraktivt än ännu en parfymbutik.

Semesterresenärer har andra prioriteringar. Undersökningen AX26 från Airport Dimensions visar att köpstarka fritidsresenärer, drygt en fjärdedel av deltagarna, svarar för 57 procent av konsumtionen.

ACI Worlds nya mätning visar att nio av tio resenärer som handlar på flygplatsen anser att shoppingen gör resan trevligare.

Rapporten visar också att 67 procent upplever flygplatser som bekväma och avkopplande. För 64 procent känns resan genom terminalen smidig. Det är upplevelsen som räknas, snarare än tekniken bakom.

”Vi ansvarar var och en för en del av resan, men passageraren upplever bara en enda resa”, säger Justin Erbacci. Flygplatsen, flygbolaget och myndigheterna behöver samordna informationen när något går fel.