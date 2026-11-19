Flygplatser är platser där människor, familjer och affärsresenärer, frivilligt betalar en mindre förmögenhet för kaffe och sedan oroar sig för att missa planet. Ändå blir vi allt mer nöjda med upplevelsen. En global undersökning från Airports Council International, ACI World, visar att 77 procent av resenärerna lämnar flygplatsen med positiva känslor. Året före var andelen 73 procent.
Familjen vill känna trygghet – affärsresenären vill komma fram
Bakom resultatet finns svar från 4 125 personer i 30 länder. Men en barnfamilj på väg till Mallorca och en konsult på väg till Zürich ställer knappast samma krav på flygplatsen.
Två sorters resenärer
Semesterresenären vill känna trygghet, hålla ihop familjen och gärna börja semestern före avgång. Det ska vara enkelt att hitta, finnas något att äta och helst också en plats där barnen kan röra sig.
Affärsresenären prioriterar i första hand effektivitet. Säkerhetskontrollen ska gå fort, skyltningen vara begriplig och planet avgå i tid. Kommer det sedan en timmes väntan behövs fungerande wifi, eluttag och en plats för datorn.
Skillnaden finns också i ACI Worlds genomgång av resenärsprofiler från Wiens flygplats. Där lyfts familjernas behov av enkelhet och familjeanpassad service fram, medan erfarna affärsresenärer söker snabbhet, uppkoppling och arbetsro.
Information före problem
Det finns något båda grupperna vill ha. Besked i tid när resan krånglar.
I den nya undersökningen väljer 48 procent tidiga varningar om störningar som den mest värdefulla personliga servicen. Ett förseningsbesked kan ge affärsresenären chans att flytta ett möte och familjen tid att äta lunch före boarding.
”Resenärerna vet att störningar alltid kommer att vara en del av resandet. När det händer gör det hela skillnaden att hålla dem informerade och ge dem kontroll”, säger ACI Worlds generaldirektör Justin Erbacci.
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Arlanda klarar tidspressen
Arlanda har under senare år förbättrat säkerhetskontrollen i Terminal 5. Under juni 2025 passerade 97,6 procent av resenärerna kontrollen på mindre än tio minuter, enligt Swedavia.
Sommaren 2026 var flygplatsen dessutom punktligast bland Europas 40 största flygplatser, enligt Eurocontrol. Totalt avgick 82,1 procent av planen i tid.
”Vi är stolta över att kunna erbjuda våra resenärer en flygplats där flygen avgår i tid”, säger Swedavias vd Mats Johannesson.
Köpcentrum eller kontor?
En studie från Erasmus University Rotterdam pekar på att affärsresenärer oftare använder väntetiden till arbete än shopping. För dem är loungens arbetsbord förmodligen mer attraktivt än ännu en parfymbutik.
Semesterresenärer har andra prioriteringar. Undersökningen AX26 från Airport Dimensions visar att köpstarka fritidsresenärer, drygt en fjärdedel av deltagarna, svarar för 57 procent av konsumtionen.
ACI Worlds nya mätning visar att nio av tio resenärer som handlar på flygplatsen anser att shoppingen gör resan trevligare.
Rapporten visar också att 67 procent upplever flygplatser som bekväma och avkopplande. För 64 procent känns resan genom terminalen smidig. Det är upplevelsen som räknas, snarare än tekniken bakom.
”Vi ansvarar var och en för en del av resan, men passageraren upplever bara en enda resa”, säger Justin Erbacci. Flygplatsen, flygbolaget och myndigheterna behöver samordna informationen när något går fel.
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