Svenskarna reser mer i jobbet än före pandemin – och frukosten slår bonuspoängen

Nästan fyra av tio svenska affärsresenärer, 37 procent, uppger att de reser mer i jobbet i dag än före pandemin.

Det visar Hotels.coms nya rapport Booked for Business, baserad på en undersökning bland 1 000 svenskar som rest i tjänsten under de senaste tre åren.

I genomsnitt tillbringar svenska affärsresenärer tolv nätter om året på jobbresor.

Mest på resande fot är anställda inom tech och konsulter, som gör omkring fem till sex jobbresor per år.

Men det är finansfolket som tycks ha fått de tjockaste resekontona. Deras genomsnittliga hotellbudget ligger på 2 267 kronor per natt, jämfört med snittet på 2 075 kronor.

Konsulter har bäst traktamente. 1 217 kronor per dag. Offentliganställda ligger under 685 kronor. Samma konferens, helt olika lunchnota.

Konsulter får bäst traktamente

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Även när det gäller pengar att röra sig med under resan finns stora skillnader.

Konsulter har enligt undersökningen ett genomsnittligt dagtraktamente på 1 217 kronor och techanställda 1 114 kronor.

Snittet ligger på 986 kronor per dag.

Offentliganställda får däremot klara sig på mindre än 685 kronor.

En sak förenar dock många affärsresenärer: hotellet behöver inte vara fullt av champagne, sviter och guldkranar.

Det viktigaste är frukosten, vilket vår systertidning Dagens PS skrivit om tidigare.

Hela 54 procent pekar ut gratis frukost som den hotellförmån de uppskattar mest. Det är betydligt fler än de 31 procent som prioriterar tidig incheckning och de 26 procent som helst vill ha lojalitetspoäng och andra belöningar.

Den moderna affärsresenären tycks alltså vara ganska enkel att göra lycklig. Kaffe, ägg och en smörgås kommer långt.

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