Affärsresandet skulle aldrig bli sig likt efter pandemin. Det stämde. Problemet för alla som dödförklarade tjänsteresan är bara att svenskarna nu reser mer än tidigare – och dessutom vill hinna ha lite trevligt mellan mötena.
Svenskarna reser mer i jobbet än före pandemin – och frukosten slår bonuspoängen
Nästan fyra av tio svenska affärsresenärer, 37 procent, uppger att de reser mer i jobbet i dag än före pandemin.
Det visar Hotels.coms nya rapport Booked for Business, baserad på en undersökning bland 1 000 svenskar som rest i tjänsten under de senaste tre åren.
I genomsnitt tillbringar svenska affärsresenärer tolv nätter om året på jobbresor.
Mest på resande fot är anställda inom tech och konsulter, som gör omkring fem till sex jobbresor per år.
Men det är finansfolket som tycks ha fått de tjockaste resekontona. Deras genomsnittliga hotellbudget ligger på 2 267 kronor per natt, jämfört med snittet på 2 075 kronor.
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Konsulter får bäst traktamente
Även när det gäller pengar att röra sig med under resan finns stora skillnader.
Konsulter har enligt undersökningen ett genomsnittligt dagtraktamente på 1 217 kronor och techanställda 1 114 kronor.
Snittet ligger på 986 kronor per dag.
Offentliganställda får däremot klara sig på mindre än 685 kronor.
En sak förenar dock många affärsresenärer: hotellet behöver inte vara fullt av champagne, sviter och guldkranar.
Det viktigaste är frukosten, vilket vår systertidning Dagens PS skrivit om tidigare.
Hela 54 procent pekar ut gratis frukost som den hotellförmån de uppskattar mest. Det är betydligt fler än de 31 procent som prioriterar tidig incheckning och de 26 procent som helst vill ha lojalitetspoäng och andra belöningar.
Den moderna affärsresenären tycks alltså vara ganska enkel att göra lycklig. Kaffe, ägg och en smörgås kommer långt.
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Jobb och semester flyter ihop efter pandemin
Ännu tydligare är hur gränsen mellan tjänsteresa och privatresa håller på att suddas ut.
44 procent säger att de bästa destinationerna för affärsresor är städer där det är enkelt att kombinera jobbet med fritid – det som resebranschen älskar att kalla ”bleisure”.
London rankas högst, följt av Berlin och Amsterdam.
September och april är samtidigt årets mest intensiva månader för jobbresor.
Och affärsresan verkar även förändra människorna som åker.
54 procent av svenskarna säger att de visar en annan sida av sig själva när de reser i tjänsten. Bland Generation Z stiger siffran till 67 procent.
Hälften vaknar tidigare på jobbresan än på semestern och nästan lika många uppger att de alltid är punktliga när de reser i tjänsten.
Hotels.com passar samtidigt på att lansera en särskild affärsresefunktion där användarna kan spara krav på exempelvis Wi-Fi, frukost, gym, återbetalningsbara rum och högsta hotellpris.
Det kommersiella budskapet går förstås inte att missa.
Men bakom lanseringen finns en betydligt intressantare slutsats: Teams och Zoom dödade inte affärsresandet.
De förändrade bara vad vi kräver av resan.
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