Här är de svåra frågorna jag saknar i riksdagsvalet

Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings dagbok från arbetsveckan. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.

Söndag

Jag och Anna tittar på SVT:s utfrågning av Jimmie Åkesson. De är på ett slott i Sölvesborg och den statliga televisionens nya fynd William Brynolfsson har fått följa med och göra ännu en enkät på stan som ska vara rolig. Och ja, det är faktiskt kul att Åkessons favoritpizza heter Kristianstad. Just pizza är extrakul när det gäller SD eftersom en av de första böckerna om SD hade namnet ”Jag är inte rabiat. Jag äter pizza”. Ett drömcitat som författaren Niklas Orrenius fick av Mattias Karlsson.

Det som är trist med årets valrörelse är att den mer än tidigare handlar om att vi ska protestera mot att 20 procent av befolkningen röstar på SD. Jag kan leva med SD i regeringen, men det är uppenbart att många hellre väljer en väldigt udda rödgrön röra än att låta Jimmie Åkessons gäng få några statsrådsposter. Jag tror det är farligt att avfärda en så stor del av vår befolkning med argument som rasism, fascism och liknande.

Sverige har väldiga integrationsproblem. Konkret innebär det att män vägrar att låta sina kvinnor behandlas av manliga läkare eftersom det strider mot deras religion och värderingar. Det kan vara allt från att de inte får äta p-piller mot mensvärk till att vägras manlig tolkhjälp på telefon vid läkarbesök. Undersökningar visar att var femte ungdom lever med oskuldskrav. Jag pratade med en kvinna i sommar som arbetat länge med SFI. Hon sa att ingen av hennes kvinnliga elever skulle kunna ta av sig sin slöja utan att bli utstött ur sin familj. Jag tror att siffran 240 000 unga människor som lever i hedersförtryck är i underkant. Det är sådana här frågor som jag saknar i debatten. Hur ska personalen agera när män hindrar dem från att ge den bästa vården? Dessa frågor tycker jag att partiledarna borde ha svar på.

Själv kommer jag att rösta på Moderaterna eftersom det är ett kulturbefriat parti som hyllar den enskilda människans frihet. Jag kommer inte att rösta på SD eller KD eftersom jag uppfattar dem som kulturpartier som vill pådyvla människor värderingar och en tro på en högre makt. Dessa val vill jag göra utanför partipolitiken. Jag känner mig också nära Socialdemokraterna, men väldigt långt från dess samarbetspartier. Att Magdalena Andersson inte vill berätta vem hon helst vill samarbeta med tycker jag är väldigt oärligt. Här högaktar jag Ulf Kristersson, även om jag tycks ganska ensam om detta.