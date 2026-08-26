Dubai gick in i 2026 från rekordnivåer. Nu har bilden blivit betydligt mer komplicerad. Säkerhetsoron i Mellanöstern pressar både flyg och hotell, och Finnairs beslut att ställa in Dubai under hela vintersäsongen visar att problemen inte är över. Samtidigt finns tecken på återhämtning – vilket gör utvecklingen svårbedömd för både turistnäring och investerare.
Dubais problem växer – flygbolag backar och hotellen pressas
Finnair meddelade den 25 augusti att bolaget inte kommer att flyga mellan Helsingfors och Dubai från den 25 oktober 2026 till den 27 mars 2027.
Skälet är den fortsatt instabila situationen i Mellanöstern. Beskedet kommer efter en vår och sommar där konflikten i regionen redan påverkat flera flygbolags trafik till både Dubai och Doha.
Det är ett ovanligt långt avbrott. Finnair avstår därmed från Dubai under hela den period då destinationen normalt är som mest attraktiv för nordiska resenärer.
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Hotellen fick en smäll
Problemen syns också i hotellbranschen.
Den franska hotelljätten Accor rapporterade efter andra kvartalet att intäkten per tillgängligt rum, RevPAR, sjönk med 0,2 procent. Utanför Mellanöstern ökade den däremot med 4,6 procent.
Bolaget pekade uttryckligen på lägre efterfrågan i Mellanöstern till följd av konflikterna i regionen.
Det är en viktig signal eftersom Dubai under lång tid fungerat som en av regionens mest motståndskraftiga destinationer. När även hotellmarknaden där börjar känna av geopolitiken blir effekten snabbt ekonomisk.
Samtidigt finns en brasklapp. Accor uppgav att Dubai redan i juli åter visade tillväxt jämfört med året innan och att hotellbeläggningen förbättrades.
Det är alltså för tidigt att tala om någon kollaps.
Från rekord till osäkerhet
Utgångsläget var dessutom exceptionellt starkt.
Dubai tog emot 19,59 miljoner internationella övernattande besökare under 2025, fem procent fler än året före och den tredje rekordnoteringen i rad.
Hotellens genomsnittliga beläggning steg till 80,7 procent. Snittpriset per rum ökade åtta procent till 579 dirham, medan RevPAR steg elva procent till 467 dirham.
Det betyder att Dubai har en betydande buffert. Men modellen bygger på stora mängder internationella besökare, tät flygtrafik och föreställningen om Gulfstaten som en säker knutpunkt mellan Europa, Asien och Afrika.
När den bilden börjar ifrågasättas blir flygbolagens beslut viktiga.
Färre flyg kan ge högre priser
På kort sikt kan svagare efterfrågan leda till billiga flygbiljetter och kampanjer för hotellrum.
Men den motsatta effekten är också möjlig.
Om flygbolag drar ned kapaciteten snabbare än resenärerna försvinner kan färre stolar istället driva upp biljettpriserna. Finnairs reträtt innebär därför inte automatiskt att Dubai blir billigare under vintern.
Det är snarare ännu ett tecken på att destinationens tidigare nästan maskinmässiga tillväxt har blivit mindre förutsägbar.
Dubai är fortfarande långt från en turistkris av klassiskt snitt. Hotellen fylls, Emirates fortsätter flyga och 2025 var rekordstarkt.
Men för första gången på länge har emiratet fått ett problem som inte går att bygga bort med ännu en skyskrapa: geopolitisk osäkerhet.
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