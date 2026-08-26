Dubais problem växer – flygbolag backar och hotellen pressas

Finnair meddelade den 25 augusti att bolaget inte kommer att flyga mellan Helsingfors och Dubai från den 25 oktober 2026 till den 27 mars 2027.

Skälet är den fortsatt instabila situationen i Mellanöstern. Beskedet kommer efter en vår och sommar där konflikten i regionen redan påverkat flera flygbolags trafik till både Dubai och Doha.

Det är ett ovanligt långt avbrott. Finnair avstår därmed från Dubai under hela den period då destinationen normalt är som mest attraktiv för nordiska resenärer.

Hotellen fick en smäll

Problemen syns också i hotellbranschen.

Den franska hotelljätten Accor rapporterade efter andra kvartalet att intäkten per tillgängligt rum, RevPAR, sjönk med 0,2 procent. Utanför Mellanöstern ökade den däremot med 4,6 procent.

Bolaget pekade uttryckligen på lägre efterfrågan i Mellanöstern till följd av konflikterna i regionen.

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Det är en viktig signal eftersom Dubai under lång tid fungerat som en av regionens mest motståndskraftiga destinationer. När även hotellmarknaden där börjar känna av geopolitiken blir effekten snabbt ekonomisk.

Samtidigt finns en brasklapp. Accor uppgav att Dubai redan i juli åter visade tillväxt jämfört med året innan och att hotellbeläggningen förbättrades.

Det är alltså för tidigt att tala om någon kollaps.