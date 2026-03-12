Stor undersökning: Hotellgästerna vill ha enklare rum – inte fler designidéer

Resultaten presenteras av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.

”Våra läsare svarade direkt när enkäten gick ut. Över 500 svar kom in utan att vi behövde skicka en enda påminnelse. Det säger något om hur engagerade människor är i hotellfrågor”, säger han i Realtids tv-studio till programledaren Emma Fällman.

Glasbadrum får bottenbetyg

Det tydligaste beskedet gäller badrummen. Glasväggar mellan badrum och sovrum får bara 2,2 av 10 i betyg och möts av hård kritik från gästerna.

Enligt Cavling är det ett exempel på när arkitektur möter verklighet.

”Det är en typisk arkitektidé som fungerar i teorin men inte i verkligheten. Gäster vill ha integritet, inte en sceninstallation”, säger han.

Över 500 svar: detta är viktigast på hotellrummet. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060