Stor undersökning: Hotellgästerna vill ha enklare rum – inte fler designidéer

Hotellgäster bryr sig mindre om design och mer om funktion. Det visar en ny läsarundersökning från Perfect Weekend, där drygt 500 personer svarat på vad som egentligen är viktigast på hotellrummet.
Resultaten presenteras av Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling.
”Våra läsare svarade direkt när enkäten gick ut. Över 500 svar kom in utan att vi behövde skicka en enda påminnelse. Det säger något om hur engagerade människor är i hotellfrågor”, säger han i Realtids tv-studio till programledaren Emma Fällman.
Det tydligaste beskedet gäller badrummen. Glasväggar mellan badrum och sovrum får bara 2,2 av 10 i betyg och möts av hård kritik från gästerna.
Enligt Cavling är det ett exempel på när arkitektur möter verklighet.
”Det är en typisk arkitektidé som fungerar i teorin men inte i verkligheten. Gäster vill ha integritet, inte en sceninstallation”, säger han.
Undersökningen visar också att badrummet ofta är det första gästerna granskar när de kliver in i rummet.
Samtidigt är just badrummen den dyraste delen att renovera för hotellägare. På större hotell kan en totalrenovering handla om investeringar på över hundra miljoner kronor, vilket gör att projekt ofta skjuts upp.
Minibaren verkar samtidigt vara på väg bort. Många gäster använder den inte alls, även om den fortfarande lockar till spontanköp.
En annan trend är att hotellrummen blivit mer tekniska – och mer krångliga. Avancerade ljussystem och digitala paneler gör att gäster ibland behöver en manual för att släcka lampan.
Slutsatsen är ganska enkel: hotellgäster vill ha fungerande badrum, bekväma sängar och en bra frukost.
Allt annat är mest dekoration.
