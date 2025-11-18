Svenska vd:ar mest AI-fokuserade i världen – nu kommer skiftet

AI kan inte ta ansvar

I Australien tvingades Deloitte nyligen betala tillbaka ett mångmiljonarvode efter att en regeringsrapport visat sig delvis vara skriven av AI. För Arvidsson är lärdomen tydlig.

”AI är ett verktyg och inte en ansvarig part. Det är den mänskliga insatsen som är värdet för kunden och som lägger kvalitetslagret ovanpå – vilket kommer vara oerhört viktigt för förtroendet i framtiden.”

Samtidigt ritar AI om hela arbetsmarknaden. Techjätten Amazon har nyligen sparkat över 16 000 personer – framför allt inom administration och middle management, områden där AI snabbt kan ta över rutinuppgifter.

AI kräver inte bara teknik – det kräver också förtroende och etiskt ledarskap. (Foto: Canva)

Hos KPMG arbetar omkring 2 000 personer i Sverige. Cirka 120 av dem är partner – de övriga är anställda konsulter, revisorer och analytiker. När AI nu snabbt förändrar tjänsteinnehållet är det inte svårt att se vilka som potentiellt kan påverkas mest.

Men Arvidsson slår ifrån sig alla antydningar om att AI skulle leda till uppsägningar inom revisionsjätten.

”Vi ser inte att vi har den problematiken just nu. Efterfrågan på våra tjänster är större än någonsin, men på längre sikt handlar det om att stöpa om rollerna snarare än att säga upp människor.”

AI flyttar in i ledningsrummet

KPMG:s rapport bygger på svar från över 1 300 vd:ar världen över, samt 25 svenska vd:ar – främst från bolag noterade på Stockholmsbörsen. Undersökningen ger en sällsynt inblick i hur AI påverkar beslutsfattandet i företagsledningarna.

Resultatet visar att svenska vd:ar ser AI som en ledningsfråga snarare än ett teknikprojekt. Arvidsson håller med.

”AI påverkar allt – strategi, kultur, beslutsfattande. För att svenska företag ska behålla sin konkurrenskraft måste AI integreras i hela affären. Det går inte längre att outsourca frågan till IT-avdelningen.”

Samtidigt erkänner han att tempot stressar.

”Om man inte känner sig lite stressad av AI-utvecklingen har man nog inte förstått hur omfattande den är. Det händer enormt mycket, väldigt snabbt.”

Mathias Arvidsson: ”AI är inte längre ett teknikprojekt, det är en ledningsfråga.” (Foto: KPMG)

Sverige – snabbt, men försiktigt

Sverige har historiskt halkat efter i den globala AI-utvecklingen. I KPMG:s tidigare rapporter placerade sig landet på plats 35 av 47. Enligt Arvidsson handlar det delvis om mentalitet.

”I USA och Asien pratar man öppet om att AI gör jobbet. I Sverige är det mer jantelagen – man vill inte erkänna att man tagit hjälp av en maskin. Men det kommer att förändras. De flesta svenska ledare är vakna, frågan är bara hur snabbt de vågar trycka på gasen.”

Han tror också att en ny typ av ledarskap kommer växa fram.

”Vi behöver vd:ar som förstår data, men också etik och säkerhet. Att kunna väga effektivitet mot förtroende blir den nya balansakten.”

Cybersäkerhet – AI:s tvilling

AI:s intåg gör också säkerhet viktigare än någonsin.

96 procent av de svenska vd:arna uppger att de är oroade för cyberattacker.

”Cybersäkerhet har seglat upp igen efter några år i skuggan av hållbarhetsfrågan. Det är ofta via underleverantörer som intrången sker. Det är där sårbarheten finns”, säger Arvidsson.

En perfekt storm – men med klar sikt

Trots ökad press – samtliga svenska vd:ar uppger att kraven på långsiktigt värdeskapande stigit under 2025 – är optimismen oväntat hög. 64 procent tror på tillväxt i det egna bolaget.

”Det är en perfekt storm av osäkerhet: konjunktur, geopolitik, handel och AI. Men i stormens öga finns ett unikt momentum. De som lär sig styra med vinden – inte mot den – kommer att vinna”, säger Arvidsson.

Sverige halkade länge efter i AI-racet – nu försöker näringslivet ta revansch. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide – KPMG:s AI-rapport 2025 – i korthet:

• 1 300 vd:ar globalt och 25 svenska storbolagschefer har deltagit.

• 40 procent av svenska vd:ar ser AI som sin mest akuta fråga (globalt snitt: 18 procent).

• 56 procent investerar främst i AI-integration, 52 procent i cybersäkerhet.

• 68 procent anger etik som största AI-utmaningen.

• 96 procent oroar sig för cyberattacker.

• Hälften tror att kampen om AI-kompetens blir avgörande för framtida framgång.

