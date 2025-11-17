"Ny världsordning" – EQT tredubblar satsningen på Asien

Jean Eric Salata, som nyligen utsågs till global styrelseordförande, menar att EQT (börskurs EQT) kan dra nytta av att investerare söker alternativ till USA.

”Att vara europeisk och nordisk i sina rötter och sitt arv ger oss en bra position globalt i denna nya världsordning där vi kan vara lite mer neutrala i vårt sätt att se på saker”, säger Salata till Bloomberg.

Rekordaffärer i Asien

För tio dagar sedan meddelade EQT att bolaget köper 37,6 procent av sydkoreanska mjukvarubolaget Douzone Bizon för 930 miljoner dollar.

Under tredje kvartalet investerade EQT totalt 5 miljarder euro globalt, nästan en fördubbling från andra kvartalet.

En av de mest uppmärksammade transaktionerna var det annonserade förvärvet av japanska hissbolaget Fujitec, ett av de största sponsorledda take-private-affärerna i Japan hittills i år.

Det är också EQTs största buyout i landet sedan företaget etablerade sig där för nästan två decennier sedan.