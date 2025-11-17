EQT räknar med 10 miljarder dollar i exits från regionen nästa år – och har nyligen köpt en tredjedel av sydkoreanska Douzone Bizon för 930 miljoner dollar.
"Ny världsordning" – EQT tredubblar satsningen på Asien
Jean Eric Salata, som nyligen utsågs till global styrelseordförande, menar att EQT (börskurs EQT) kan dra nytta av att investerare söker alternativ till USA.
”Att vara europeisk och nordisk i sina rötter och sitt arv ger oss en bra position globalt i denna nya världsordning där vi kan vara lite mer neutrala i vårt sätt att se på saker”, säger Salata till Bloomberg.
Rekordaffärer i Asien
För tio dagar sedan meddelade EQT att bolaget köper 37,6 procent av sydkoreanska mjukvarubolaget Douzone Bizon för 930 miljoner dollar.
Under tredje kvartalet investerade EQT totalt 5 miljarder euro globalt, nästan en fördubbling från andra kvartalet.
En av de mest uppmärksammade transaktionerna var det annonserade förvärvet av japanska hissbolaget Fujitec, ett av de största sponsorledda take-private-affärerna i Japan hittills i år.
Det är också EQTs största buyout i landet sedan företaget etablerade sig där för nästan två decennier sedan.
16 miljarder dollar i exits
Under de senaste tolv månaderna har realisationer från EQTs aktiestrategi motsvarat nästan 30 procent av fondernas värde för ett år sedan – nästan tre gånger branschsnittet på drygt 10 procent, enligt den senaste tillgängliga datan från Bain.
Under de senaste tolv månaderna har EQT genererat 10,1 miljarder dollar åt investerare genom att sälja utbildningsföretaget Nord Anglia Education.
Totalt har Asienfonden och dess medinvesterare fått tillbaka 16 miljarder dollar under perioden, skriver Bloomberg.
Pensionsfonder stärker miljardrullning
Asienfonden BPEA IX har fått in 600 miljoner dollar i nya åtaganden från två stora amerikanska pensionsfonder under de senaste sex månaderna.
Totalt har fonden nu åtaganden på 12 miljarder dollar.
Den regionala affärsvolymen har mer än fördubblats sedan EQT fusionerade med Baring Asia, som Salata grundade 1997 – och EQT:s pipeline av affärer uppgår till mellan 15 och 20 miljarder dollar.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
