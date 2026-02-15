Podcast: Människorna blir maskiner, maskinerna mänskliga

Podcasten börjar med något så odramatiskt som ett frimärke. Eller rättare sagt: frånvaron av ett.

I Danmark går det inte längre att skicka vanliga brev. Frimärkena är borta. Brevlådorna monteras ner. En infrastruktur som överlevt kungar, krig och industrialiseringar dör stilla därför att mejlen vann.

När ett samhälle avvecklar sin fysiska kommunikation för att den digitala är mer effektiv, då är det mer än en logistisk förändring. Det är ett skifte i hur vi relaterar till varandra. Ett handskrivet brev är inte bara information. Det är motorik, tid, eftertanke, kropp.

Katarina påminner om forskningen: att skriva för hand aktiverar fler system i hjärnan, stärker minnet och till och med kan fungera som skydd mot demens. Att först skriva för hand och sedan föra in anteckningarna i datorn är inte nostalgi. Det är neurobiologi.

När vi effektiviserar bort det kroppsliga, effektiviserar vi också bort något mänskligt.

OpenAI arbetar med en liten hårdvara – en “sweet pea” – som ska ersätta mobiltelefonen. Ingen skärm. Bara en röst i örat. En diskret, estetiskt tilltalande pryl, designad av Jony Ive, som viskar svaren direkt till dig.

Du tänker. Den svarar.

Vad är Kroatiens huvudstad. Zagreb.

Ring Viggo. Klart.

Hur blir vädret. Redan fixat.

Tekniken att avkoda hjärnaktivitet är inte science fiction. Forskare har i över ett decennium kunnat förutsäga enkla beslut sekunder innan personen själv upplever att den fattat dem. Man har kunnat se mönster i hjärnan som motsvarar vad någon drömmer.

Frågan är inte om det går. Frågan är på vilken detaljnivå – och till vilket pris.

När tekniken flyttar in i örat, på kroppen, nära nervsystemet, suddas gränsen mellan människa och maskin ut. Vi har redan klockor som mäter vår puls och sömn, glasögon som förstärker verkligheten, implantat som ger hörsel.

Och så roboten Atlas.

Den gör bakåtvolter. Flickisar. Rör sig med en mjukhet som är nästan provocerande mänsklig. Tidigare robotar var kantiga, klumpiga, industriella. Atlas rör sig sensuellt, nästan elegant.

Det är något med rörelsemönstret som triggar oss. Vi känner igen oss. Vi vill närma oss det.

Här sker den andra förskjutningen: maskinerna blir mer mänskliga.