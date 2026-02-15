15 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Podcast: Människorna blir maskiner, maskinerna mänskliga

Podcasten AI+ med Viggo Cavling och Katarina Gospic.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 15 feb. 2026Publicerad: 15 feb. 2026

I veckans podcast AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling rör vi oss från danska frimärken till örhängen som läser tankar, från kärnkraftverk till akrobatiska robotar. Frågan är inte längre vad tekniken kan göra. Frågan är vad den gör med oss.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Perfect Weekend

Detta flygbolag är i botten när Europa sätter betyg

14 feb. 2026
Perfect Weekend

Arlanda fick plus i januari – men något skaver

14 feb. 2026
Perfect Weekend

42 procent bråkar mer på semestern – här är orsakerna

13 feb. 2026
Perfect Weekend

Allt du vill veta om champagne – men aldrig vågat fråga om

12 feb. 2026
Perfect Weekend

9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång

11 feb. 2026

Podcasten börjar med något så odramatiskt som ett frimärke. Eller rättare sagt: frånvaron av ett.

I Danmark går det inte längre att skicka vanliga brev. Frimärkena är borta. Brevlådorna monteras ner. En infrastruktur som överlevt kungar, krig och industrialiseringar dör stilla därför att mejlen vann.

När ett samhälle avvecklar sin fysiska kommunikation för att den digitala är mer effektiv, då är det mer än en logistisk förändring. Det är ett skifte i hur vi relaterar till varandra. Ett handskrivet brev är inte bara information. Det är motorik, tid, eftertanke, kropp.

Katarina påminner om forskningen: att skriva för hand aktiverar fler system i hjärnan, stärker minnet och till och med kan fungera som skydd mot demens. Att först skriva för hand och sedan föra in anteckningarna i datorn är inte nostalgi. Det är neurobiologi.

När vi effektiviserar bort det kroppsliga, effektiviserar vi också bort något mänskligt.

OpenAI arbetar med en liten hårdvara – en “sweet pea” – som ska ersätta mobiltelefonen. Ingen skärm. Bara en röst i örat. En diskret, estetiskt tilltalande pryl, designad av Jony Ive, som viskar svaren direkt till dig.

ANNONS

Du tänker. Den svarar.

Vad är Kroatiens huvudstad. Zagreb.
Ring Viggo. Klart.
Hur blir vädret. Redan fixat.

Tekniken att avkoda hjärnaktivitet är inte science fiction. Forskare har i över ett decennium kunnat förutsäga enkla beslut sekunder innan personen själv upplever att den fattat dem. Man har kunnat se mönster i hjärnan som motsvarar vad någon drömmer.

Frågan är inte om det går. Frågan är på vilken detaljnivå – och till vilket pris.

När tekniken flyttar in i örat, på kroppen, nära nervsystemet, suddas gränsen mellan människa och maskin ut. Vi har redan klockor som mäter vår puls och sömn, glasögon som förstärker verkligheten, implantat som ger hörsel.

Och så roboten Atlas.

Den gör bakåtvolter. Flickisar. Rör sig med en mjukhet som är nästan provocerande mänsklig. Tidigare robotar var kantiga, klumpiga, industriella. Atlas rör sig sensuellt, nästan elegant.

ANNONS

Det är något med rörelsemönstret som triggar oss. Vi känner igen oss. Vi vill närma oss det.

Här sker den andra förskjutningen: maskinerna blir mer mänskliga.

Podcasten AI+: Hotell på månen, sjukhus utan läkare

Hotell på månen, AI-fabriker i München och läkare som riskerar att bli mjukvara. Det låter som science fiction, men i podcasten AI+
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIPodcastTechViggo Cavling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS