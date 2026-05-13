EU kräver enklare tågresor i Europa – vill samla alla priser

EU-kommissionen vill tvinga järnvägsoperatörer att visa konkurrenters biljetter och tidtabeller på sina bokningsplattformar.

Syftet är att göra tågresor inom Europa enklare och mer jämförbara, på samma sätt som flygresor fungerar i dag.

Förslaget presenterades på onsdagen som en del av ett större paket för att stärka den europeiska järnvägstrafiken och förbättra resenärernas rättigheter.

Ska gå att köpa en kombinerad biljett

Planen innebär att resenärer ska kunna köpa sammanhängande biljetter för resor med flera operatörer genom en enda bokning och betalning.

Reglerna omfattar även andra transportslag, som färjor och långfärdsbussar, vilket ska göra det möjligt att kombinera olika delar av en resa i samma biljett, skriver Financial Times.

EU-kommissionen anser att dagens biljettmarknad är splittrad och svåröverskådlig.

Många resenärer upplever att det är komplicerat att boka längre tågresor som kräver byten mellan olika nationella operatörer.