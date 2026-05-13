Att köpa tågbiljetter i olika europeiska länder kan vara en frustrerande upplevelse idag. Det vill EU nu ändra på och göra processen mer lik flygresor.
EU kräver enklare tågresor i Europa – vill samla alla priser
EU-kommissionen vill tvinga järnvägsoperatörer att visa konkurrenters biljetter och tidtabeller på sina bokningsplattformar.
Syftet är att göra tågresor inom Europa enklare och mer jämförbara, på samma sätt som flygresor fungerar i dag.
Förslaget presenterades på onsdagen som en del av ett större paket för att stärka den europeiska järnvägstrafiken och förbättra resenärernas rättigheter.
Ska gå att köpa en kombinerad biljett
Planen innebär att resenärer ska kunna köpa sammanhängande biljetter för resor med flera operatörer genom en enda bokning och betalning.
Reglerna omfattar även andra transportslag, som färjor och långfärdsbussar, vilket ska göra det möjligt att kombinera olika delar av en resa i samma biljett, skriver Financial Times.
EU-kommissionen anser att dagens biljettmarknad är splittrad och svåröverskådlig.
Många resenärer upplever att det är komplicerat att boka längre tågresor som kräver byten mellan olika nationella operatörer.
Tros gynna mindre aktörer
Problemen gäller särskilt internationella resor där flera bokningssystem används parallellt.
Enligt förslaget ska järnvägsföretag som har minst hälften av marknaden i sitt hemland bli skyldiga att öppna sina bokningssystem för andra operatörer.
Det skulle bland annat påverka franska SNCF, tyska Deutsche Bahn och spanska Renfe.
Förslaget väntas samtidigt gynna mindre privata aktörer som försöker etablera sig på den europeiska marknaden.
Ska få samma rättigheter
Flera nya företag har de senaste åren börjat utmana de statliga järnvägsbolagen på internationella och nationella linjer.
EU vill också stärka skyddet för resenärer vid förseningar och missade anslutningar.
I dag varierar reglerna mellan olika länder och operatörer, vilket kan innebära att resenärer blir utan rätt till ersättning eller ombokning om en försening orsakas av ett annat bolag än det som utfärdat biljetten.
Med de nya reglerna ska samma rättigheter gälla för hela resan, även när flera operatörer är inblandade.
Krånglig process
Det återstår dock frågor kring hur långt i förväg biljetter ska kunna bokas i det gemensamma systemet. Vissa operatörer släpper biljetter flera månader före avgång medan andra gör dem tillgängliga betydligt senare.
EU-kommissionen hänvisar till undersökningar som visar att många européer undviker resor med flera byten eftersom bokningsprocessen upplevs som för krånglig.
Problemen är störst inom järnvägstrafiken men förekommer även inom andra transportslag.
