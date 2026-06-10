Tyska tåg kan inte gå i tid – nu kommer den drastiska åtgärden

Tyskland genomför nu den största järnvägssatsningen sedan efterkrigstiden.

Det är ett omfattande försök att modernisera ett nät som under årtionden präglats av eftersatt underhåll, förseningar och sjunkande förtroende bland resenärerna.

Satsningen, som omfattar omkring 100 miljoner euro eller över en miljard kronor under de kommande åren, har blivit ett första test för den tyska regeringens bredare plan att återuppliva Europas största ekonomi.

Skapar stora problem

Landets järnvägar har blivit en symbol för de problem som många tyskar anser präglar den offentliga sektorn.

Endast omkring 60 procent av fjärrtågen anländer i tid, jämfört med 84 procent för två decennier sedan.

Förseningarna har blivit så omfattande att transportminister Patrick Schnieder tidigare i år varnade för att bristande tillit till grundläggande samhällsfunktioner riskerar att underminera förtroendet för staten, skriver Financial Times.

Nu satsar regeringen stora lånefinansierade belopp på att rusta upp infrastrukturen.

ANNONS

Läs mer: Nya kartan avslöjar Europas nattåg – fem nya rutter öppnar i år. Dagens PS