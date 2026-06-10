Över en miljard kronor ska satsas på den tyska järnvägen. Det meddelar landets regering som nu tar krafttag mot den utskällda transporten.
Tyska tåg kan inte gå i tid – nu kommer den drastiska åtgärden
Tyskland genomför nu den största järnvägssatsningen sedan efterkrigstiden.
Det är ett omfattande försök att modernisera ett nät som under årtionden präglats av eftersatt underhåll, förseningar och sjunkande förtroende bland resenärerna.
Satsningen, som omfattar omkring 100 miljoner euro eller över en miljard kronor under de kommande åren, har blivit ett första test för den tyska regeringens bredare plan att återuppliva Europas största ekonomi.
Skapar stora problem
Landets järnvägar har blivit en symbol för de problem som många tyskar anser präglar den offentliga sektorn.
Endast omkring 60 procent av fjärrtågen anländer i tid, jämfört med 84 procent för två decennier sedan.
Förseningarna har blivit så omfattande att transportminister Patrick Schnieder tidigare i år varnade för att bristande tillit till grundläggande samhällsfunktioner riskerar att underminera förtroendet för staten, skriver Financial Times.
Nu satsar regeringen stora lånefinansierade belopp på att rusta upp infrastrukturen.
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Behövs rejäla investeringar
Deutsche Bahn har blivit en av de största mottagarna av medlen, och arbetet pågår redan på flera av landets mest trafikerade sträckor.
Ett exempel är linjen mellan Köln och Hagen, där 81 kilometer spår, 50 växlar och 12 stationer moderniseras i ett projekt värt omkring 800 miljoner euro.
Strategin innebär en tydlig kursändring. Tidigare renoverades spår successivt medan trafiken fortsatte.
Nu stängs hela linjer av under flera månader för att byggas om från grunden. Deutsche Bahn planerar totalt 35 sådana totalrenoveringar fram till 2036.
Bakgrunden till problemen är flera årtionden av underinvesteringar. När planer på en börsnotering av Deutsche Bahn diskuterades under 2000-talet prioriterades lönsamhet framför underhåll.
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Nya aktörer utmanar
Samtidigt begränsade den tyska skuldregeln statens möjligheter att investera i infrastruktur. Resultatet blev ett allt mer slitet järnvägsnät med åldrande broar, signalanläggningar och spår.
I dag bedöms 16 procent av järnvägens tillgångar vara i dåligt eller otillräckligt skick.
På kort sikt innebär ombyggnationerna ytterligare störningar för resenärerna. Antalet byggarbetsplatser på nätet har ökat kraftigt och punktlighetsmålen har skjutits fram.
Men både ekonomer och branschföreträdare ser långsiktiga möjligheter. Nya aktörer som Flix och italienska Italo planerar miljardinvesteringar i höghastighetståg och hoppas kunna utmana Deutsche Bahns dominans när infrastrukturen förbättrats.
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