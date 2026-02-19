Realtids redaktör Viggo Cavling har träffat Jenny Peura, marknads- och kommunikationschef på svenska sextech-bolaget Lelo. Hon beskriver hur en tidigare tabubelagd nisch har förvandlats till en global tillväxtmarknad där design, teknik och premiumpositionering driver en industri som enligt prognoser kan fyrdubblas till över 200 miljarder dollar inom tio år.
Sextech kan fyrdubblas – marknaden mot 200 miljarder dollar
För två decennier sedan var sexleksaksbranschen anonym, lågmäld och estetiskt tveksam. I dag är den teknikdriven, kapitalintensiv och global.
Segmentet kallas ofta sextech, ibland sexual wellness. Oavsett etikett är siffrorna svåra att ignorera.
Enligt Fortune Business Insights uppgick den globala sextech-marknaden till 50,82 miljarder dollar 2025 och väntas nå 208,82 miljarder dollar 2034. Det innebär en årlig tillväxttakt på 17 procent. En fyrdubbling på mindre än tio år.
Det är inte längre en subkultur. Det är en industri.
Från plast till premium
När Lelo grundades var marknaden dominerad av naturtrogna produkter i plast. Estetiken var funktion före form.
Bolaget valde silikon, metall och minimalistisk design. Produkter som liknar konsumentelektronik snarare än traditionella sexleksaker. Positioneringen var tydlig: premium.
Standardprodukterna ligger i dag kring 1 600 till 1 900 kronor. I toppsegmentet finns exklusiva varianter i ädelmetall med prislappar som närmar sig sexsiffriga belopp.
Strategin är enkel. Högre marginaler. Starkare varumärke. Mindre prispress.
USA driver volymen
”Vi var ganska ensamma om att lansera produkter som inte såg ut som en kroppsdel”, säger Jenny Peura till Realtids redaktör Viggo Cavling.
Trots svenska rötter är USA bolagets största marknad.
”Det handlar främst om att det är en stor marknad med många konsumenter som har råd att köpa premiumprodukter”, säger Peura.
Hon menar att Sverige kulturellt är mer öppet kring sexualitet, men att USA erbjuder skala. Det är där volymen finns.
I praktiken är Lelo ett svenskt bolag med global försäljning och amerikansk tyngdpunkt.
E-handel är den dominerande distributionskanalen. Diskretion, tillgänglighet och direkt-till-konsument-modeller har sänkt trösklarna kraftigt. När produkterna flyttar från butiksdisk till mobilskärm förändras konsumtionsmönstret.
Teknik och AI förändrar affären
Sextech är inte bara hårdvara. Marknaden delas in i segment som bluetooth-aktiverade produkter, fjärrstyrda gränssnitt, sexual wellness-plattformar, sexrobotar och VR-baserat innehåll.
Generativ AI pekas ut som en växande faktor för kundupplevelse och produktutveckling. Det handlar om personalisering, användardata och optimerad interaktion.
När hårdvara kopplas ihop med appar och digitala tjänster uppstår nya affärsmodeller. Uppgraderingar, prenumerationer och innehållstjänster ger återkommande intäkter.
Det är här branschen börjar likna annan konsumentteknik. Marginalerna ligger inte bara i produkten, utan i ekosystemet runt den.
Från tabu till hälsa
Branschens retorik har också förändrats. Sexual wellness är ett medvetet begreppsval.
Produkterna marknadsförs i allt högre grad som en del av livsstil och hälsa snarare än som erotiska tillbehör. Sortimentet omfattar klitorisstimulerande enheter, G-punktsprodukter, prostatastimulatorer och lösningar för män.
En återkommande fråga är om produkterna ersätter traditionellt sex.
”Jag ser det som ett komplement”, säger Peura. ”I en relation kan det vara ett väldigt bra tillskott. Det handlar om balans.”
Studier pekar på möjliga positiva hälsoeffekter av regelbunden sexuell aktivitet, även om forskningen inte är entydig. Förflyttningen mot hälsoperspektiv breddar målgruppen och avdramatiserar konsumtionen.
Kapitalet har hittat hit
Bland ledande aktörer finns Lovehoney Group, We-Vibe, Lovense, Dame Products och Lelo. Marknaden lockar riskkapital och strategiska investerare.
Det som en gång betraktades som ett perifert segment analyseras nu i termer av marknadsandelar, CAGR och internationell expansion.
Samtidigt finns regulatoriska utmaningar. Uppkopplade produkter innebär integritetsfrågor och dataskyddskrav. När intimitet blir uppkopplad blir cybersäkerhet en affärskritisk fråga.
En mogen industri i vardande
Om prognoserna håller står branschen inför en strukturell förflyttning. Från nisch till etablerad tekniksektor.
Det mest intressanta är kanske inte själva produkterna, utan hur snabbt marknaden har professionaliserats. Design, teknik, varumärkesbyggande och global distribution är nu centrala konkurrensfaktorer.
Sextech har gått från att vara något man viskar om till något som diskuteras i styrelserum.
Tabun ersätts av tillväxttal.
Och när en bransch kan fyrdubblas på tio år är det inte längre en kuriositet. Det är ett affärsfenomen.Fakta Lelo
Perfekt Guide fakta: Lelo
Leloi AB omsatte 600,6 miljoner kronor under 2024 – en lätt inbromsning från 615,8 miljoner året före. Resultatet efter finansiella poster landade på 10,1 miljoner kronor, att jämföra med 25,8 miljoner 2023, vilket visar att marginalerna pressats i ett tuffare marknadsläge. Samtidigt delade bolaget ut 37 miljoner kronor till ägarna, vilket sänkte soliditeten från 71,2 procent till 49,2 procent – fortfarande stabilt, men betydligt mindre krockkudde än året innan.
