Sextech kan fyrdubblas – marknaden mot 200 miljarder dollar

USA driver volymen

”Vi var ganska ensamma om att lansera produkter som inte såg ut som en kroppsdel”, säger Jenny Peura till Realtids redaktör Viggo Cavling.

Trots svenska rötter är USA bolagets största marknad.

”Det handlar främst om att det är en stor marknad med många konsumenter som har råd att köpa premiumprodukter”, säger Peura.

Hon menar att Sverige kulturellt är mer öppet kring sexualitet, men att USA erbjuder skala. Det är där volymen finns.

I praktiken är Lelo ett svenskt bolag med global försäljning och amerikansk tyngdpunkt.

E-handel är den dominerande distributionskanalen. Diskretion, tillgänglighet och direkt-till-konsument-modeller har sänkt trösklarna kraftigt. När produkterna flyttar från butiksdisk till mobilskärm förändras konsumtionsmönstret.

USA är den största marknaden för många globala sextech-bolag.

Teknik och AI förändrar affären

Sextech är inte bara hårdvara. Marknaden delas in i segment som bluetooth-aktiverade produkter, fjärrstyrda gränssnitt, sexual wellness-plattformar, sexrobotar och VR-baserat innehåll.

Generativ AI pekas ut som en växande faktor för kundupplevelse och produktutveckling. Det handlar om personalisering, användardata och optimerad interaktion.

När hårdvara kopplas ihop med appar och digitala tjänster uppstår nya affärsmodeller. Uppgraderingar, prenumerationer och innehållstjänster ger återkommande intäkter.

Det är här branschen börjar likna annan konsumentteknik. Marginalerna ligger inte bara i produkten, utan i ekosystemet runt den.

Från tabu till hälsa

Branschens retorik har också förändrats. Sexual wellness är ett medvetet begreppsval.

Produkterna marknadsförs i allt högre grad som en del av livsstil och hälsa snarare än som erotiska tillbehör. Sortimentet omfattar klitorisstimulerande enheter, G-punktsprodukter, prostatastimulatorer och lösningar för män.

En återkommande fråga är om produkterna ersätter traditionellt sex.

”Jag ser det som ett komplement”, säger Peura. ”I en relation kan det vara ett väldigt bra tillskott. Det handlar om balans.”

Studier pekar på möjliga positiva hälsoeffekter av regelbunden sexuell aktivitet, även om forskningen inte är entydig. Förflyttningen mot hälsoperspektiv breddar målgruppen och avdramatiserar konsumtionen.

Kapitalet har hittat hit

Bland ledande aktörer finns Lovehoney Group, We-Vibe, Lovense, Dame Products och Lelo. Marknaden lockar riskkapital och strategiska investerare.

Det som en gång betraktades som ett perifert segment analyseras nu i termer av marknadsandelar, CAGR och internationell expansion.

Samtidigt finns regulatoriska utmaningar. Uppkopplade produkter innebär integritetsfrågor och dataskyddskrav. När intimitet blir uppkopplad blir cybersäkerhet en affärskritisk fråga.

Investerare har fått upp ögonen för en industri med tvåsiffrig tillväxt.

En mogen industri i vardande

Om prognoserna håller står branschen inför en strukturell förflyttning. Från nisch till etablerad tekniksektor.

Det mest intressanta är kanske inte själva produkterna, utan hur snabbt marknaden har professionaliserats. Design, teknik, varumärkesbyggande och global distribution är nu centrala konkurrensfaktorer.

Sextech har gått från att vara något man viskar om till något som diskuteras i styrelserum.

Tabun ersätts av tillväxttal.

Och när en bransch kan fyrdubblas på tio år är det inte längre en kuriositet. Det är ett affärsfenomen.Fakta Lelo

Perfekt Guide fakta: Lelo

Leloi AB omsatte 600,6 miljoner kronor under 2024 – en lätt inbromsning från 615,8 miljoner året före. Resultatet efter finansiella poster landade på 10,1 miljoner kronor, att jämföra med 25,8 miljoner 2023, vilket visar att marginalerna pressats i ett tuffare marknadsläge. Samtidigt delade bolaget ut 37 miljoner kronor till ägarna, vilket sänkte soliditeten från 71,2 procent till 49,2 procent – fortfarande stabilt, men betydligt mindre krockkudde än året innan.