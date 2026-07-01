Flygbolag tvingas åka med halvfulla plan efter nya regler

Flyg i Europa tvingas lyfta med tomma säten när passagerare fastnar i köer till EU:s nya biometriska gränskontroller.

Enligt flera branschorganisationer har de nya inresekontrollerna lett till köer på upp till fem timmar vid vissa flygplatser.

Följden har blivit att resenärer inte hinner till gaten innan flygen avgår.

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Nu kräver flygbranschen att systemet pausas under sommarens mest intensiva reseperiod.

I ett brev till kommissionsordförande Ursula von der Leyen uppmanar organisationerna EU-kommissionen att tillfälligt stoppa kontrollerna under juli och augusti när belastningen är som störst.

Systemet, som införts successivt sedan oktober förra året, innebär att resenärer från länder utanför EU registreras med fingeravtryck och ansiktsbild vid inresa.

Enligt flygbranschen har vissa flyg tvingats invänta passagerare, medan andra har lyft med många tomma stolar eftersom resenärerna fastnat i gränskontrollen.

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