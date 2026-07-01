De nya gränskontrollerna till EU har fått betydligt fler resenärer att missa flyget. Det får flera organisationer att kräva förändring.
Flygbolag tvingas åka med halvfulla plan efter nya regler
Flyg i Europa tvingas lyfta med tomma säten när passagerare fastnar i köer till EU:s nya biometriska gränskontroller.
Enligt flera branschorganisationer har de nya inresekontrollerna lett till köer på upp till fem timmar vid vissa flygplatser.
Följden har blivit att resenärer inte hinner till gaten innan flygen avgår.
Går in mot högsäsongen
Nu kräver flygbranschen att systemet pausas under sommarens mest intensiva reseperiod.
I ett brev till kommissionsordförande Ursula von der Leyen uppmanar organisationerna EU-kommissionen att tillfälligt stoppa kontrollerna under juli och augusti när belastningen är som störst.
Systemet, som införts successivt sedan oktober förra året, innebär att resenärer från länder utanför EU registreras med fingeravtryck och ansiktsbild vid inresa.
Enligt flygbranschen har vissa flyg tvingats invänta passagerare, medan andra har lyft med många tomma stolar eftersom resenärerna fastnat i gränskontrollen.
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”Undergräver Europas rykte”
Organisationerna varnar för att problemen kan förvärras när antalet resenärer ökar under högsäsongen.
”Vissa internationella resenärer omprövar resor till Europa på grund av risken för alltför stora gränsförseningar. Detta undergräver Europas rykte, europeisk turism och förbindelser i synnerhet. EU:s rykte och förtroendet för regelverket står på spel”, skriver organisationerna ACI Europe, Airlines for Europe och International Air Transport Association i brevet.
Flera länder har redan lättat på reglerna. Grekland har pausat de biometriska kontrollerna för brittiska resenärer fram till september och även Frankrike och Italien har tillfälligt begränsat användningen för att undvika stora störningar.
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Många fler resenärer
Branschorganisationerna bedömer att Europas flygplatser kommer att hantera omkring 40 miljoner fler passagerare under juli och augusti än under de två föregående månaderna.
De menar att kontrollerna bör kunna pausas tills gränsmyndigheterna har tillräcklig kapacitet och den tekniska utrustningen fungerar fullt ut.
”Kommissionen och medlemsstaterna måste utvärdera den rådande situationen och vad vårt flygtransportsystem kommer att möta under de kommande veckorna”, varnar de i brevet.
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