Statlig museichef fick misstänkt muta av Qatar

Enligt uppgifter som först publicerades av Dagens ETC flög Ørskou första klass och bodde fyra nätter på ett femstjärnigt hotell. Flyg och logi uppskattas sammantaget ha kostat mellan 63 000 och 83 000 kronor.

Qatar är en absolut monarki där politiska partier inte är tillåtna och där pressfrihet och mänskliga rättigheter är kraftigt begränsade.

Detta kan uppfattas som en muta. Kommentar?

”Jag delar inte den bedömningen. Frågor om mutor regleras i lag och gäller självklart även mig som myndighetschef. Den avgörande frågan här är om en resa kan påverka, eller uppfattas påverka, förtroendet. Där ser jag i efterhand att jag hade behövt göra en mer noggrann bedömning.”

Kulturdepartementet: ”Jag ansvarar”

På frågan om vad Kulturdepartementet säger om resan svarar hon kort att ansvaret ligger hos henne och myndigheten.

”Som överintendent ansvarar jag för mina beslut och för myndighetens bedömningar. Det gäller även enskilda tjänsteresor.”

Läs även: Detta flygbolag är i botten när Europa sätter betyg