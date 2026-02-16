Moderna museets överintendent Gitte Ørskou kommenterar nu kritiken mot hennes bjudresa till Doha i Qatar i höstas. Resan i första klass finansierades av Qatar Creates, en konsthubb ledd av emirens syster, och har väckt frågor om gränsen mellan internationellt kultursamarbete och vad som kan uppfattas som en otillbörlig förmån.
Statlig museichef fick misstänkt muta av Qatar
Enligt uppgifter som först publicerades av Dagens ETC flög Ørskou första klass och bodde fyra nätter på ett femstjärnigt hotell. Flyg och logi uppskattas sammantaget ha kostat mellan 63 000 och 83 000 kronor.
Qatar är en absolut monarki där politiska partier inte är tillåtna och där pressfrihet och mänskliga rättigheter är kraftigt begränsade.
Detta kan uppfattas som en muta. Kommentar?
”Jag delar inte den bedömningen. Frågor om mutor regleras i lag och gäller självklart även mig som myndighetschef. Den avgörande frågan här är om en resa kan påverka, eller uppfattas påverka, förtroendet. Där ser jag i efterhand att jag hade behövt göra en mer noggrann bedömning.”
Kulturdepartementet: ”Jag ansvarar”
På frågan om vad Kulturdepartementet säger om resan svarar hon kort att ansvaret ligger hos henne och myndigheten.
”Som överintendent ansvarar jag för mina beslut och för myndighetens bedömningar. Det gäller även enskilda tjänsteresor.”
Policys som inte räcker till
En central del av kritiken i bland annat ETC handlar om Moderna museets interna styrdokument. Museet har policies för donationer och sponsring, men de omfattar inte specifikt tjänsteresor som finansieras av externa aktörer.
”Museet har policies som reglerar externa relationer när det gäller donationer och sponsring, men de omfattar inte specifikt tjänsteresor. Frågor om mutor och korruption regleras i lag och gäller självklart även oss. Men, den här situationen visar att gränsdragningen kring externfinansierade resor behöver vara tydligare, därför ser vi nu över våra rutiner för hur de ska hanteras framöver.”
Gav internationella kontakter
Vad kom då ut av resan till Qatar?
”Resan gav möjlighet att möta internationella kollegor och konstnärer samt att ta del av hur en betydande aktör inom samtidskonsten arbetar. Den typen av internationella kontakter är en del av mitt uppdrag. I efterhand ser jag att jag hade behövt göra en mer noggrann bedömning av hur resan kunde uppfattas ur ett förtroendeperspektiv. Det tar jag med mig framåt.”
Ørskou framhåller alltså nyttan i form av omvärldsbevakning och nätverkande, men återkommer till samma punkt: resan kan ha skadat förtroendet.
En genomgång av övriga centrala museimyndigheter visar att Moderna museet avviker. Myndigheter som Nationalmuseum, Statens historiska museer och Naturhistoriska riksmuseet har uttryckliga skrivningar om mutor, jäv och korruptionsrisker i sina policydokument.
Hos Nationalmuseum räcker det exempelvis att en förmån objektivt sett skulle kunna påverka en anställd för att den ska vara otillåten. Hos Statens historiska museer är grundregeln att tacka nej till erbjudanden från externa parter.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
