Sekunder från katastrof – SAS-plan i dramatisk felstart

Stress, slot-tider och snabba beslut

Bakgrunden är lika banal som farlig.

ANNONS

Planet var försenat. Besättningen hade bara 42 minuter på sig att vända maskinen för att inte missa sin slot – flygets motsvarighet till starttid i ett Formel 1-lopp.

När flygledningen föreslog en så kallad “intersection take off” – start från en kortare del av banan – tackade besättningen ja. Det sparar tid.

Men det kostade fokus.

“Stopp, stopp, stopp”

Det som händer sedan är ren dramatik.

Planet accelererar. Motorerna går upp i startkraft. Allt ser normalt ut i instrumenten.

Vid 100 knop tittar styrmannen upp.

ANNONS

“Nej, det här är fel.”

Sekunder senare:

“Stopp, stopp, stopp, stopp.”

Planet når 127 knop – cirka 235 kilometer i timmen – innan bromsarna slår i.

63 ton flygplan. Full broms. Full reversering.

De stannar med marginaler som ingen vill mäta i efterhand.

Ett känt problem – som ändå händer

Det mest intressanta är att platsen redan var klassad som en riskzon.

Korsningen mellan flera taxibanor och startbanan i Bryssel är ett så kallat “hot spot” – en plats där piloter måste vara extra uppmärksamma.

ANNONS

Med andra ord: det här var ingen överraskning.

Det är ungefär som att köra fel i Slussen. Alla vet att det kan hända. Ändå händer det.

Här kommer ett vittnesmål som gör historien ännu mer mänsklig – och mer oroande.

“Vittnen har bekräftad att piloterna även var ute i gaten och sökte se till att boardingen skulle gå fort. De hade stor andel passagerare som skulle passa sista anslutningsflyg från Köpenhamn till Sverige och Norge från Köpenhamn. Planet var sent redan vid landning i Bryssel. Vädret var helt okej, ingen dålig sikt, jag var själv fem kilometer från platsen utomhus. Det var den unga kvinnliga andrepiloten som skrek stopp. De hade redan över 200 km/tim på taxibanan, som är helt annorlunda belyst än startbanan. Fler har kört fel här, men inte kommit så nära det hinderfyllda slutet på den extra korta taxibanan. Det var sekunder från en mycket dödlig olycka, bokstavligt talat…” säger flygexperten Jan Ohlsson till Realtid.

Teknik som saknades

Här blir det riktigt intressant.

Planet saknade flera moderna system som kunde ha stoppat misstaget innan det började:

ANNONS

• Ingen karta med realtidsposition i cockpit

• Inget system som varnar om man startar från fel bana

• Inga ljudvarningar vid fel position

Kort sagt: piloterna flög på erfarenhet och ögonmått.

Det räckte nästan.

Piloterna trodde att de stod rätt. Det gjorde de inte. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

SAS agerar – men frågan kvarstår

SAS har nu påbörjat införandet av bättre kartstöd i cockpit – ett system som visar exakt var planet befinner sig på marken.

Bra. Men sent.

För det här är inte en historia om inkompetens. Besättningen var erfaren. Kaptenen hade över 15 000 flygtimmar.

ANNONS

Det är en historia om hur små beslut, under tidspress, i fel miljö – kan staplas till något farligt.

Flyget – världens säkraste bransch?

Ja. Och det här är varför.

För varje incident dissekeras i detalj. Varje misstag blir en läxa.

Men det finns en obekväm sanning här.

Det som räddade 158 människor den kvällen var inte system. Det var en andrepilot som tittade upp i tid.

Ibland är flygsäkerhet fortfarande en fråga om att någon säger:

“Det här känns fel.”

ANNONS

