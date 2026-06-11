Gen Z:s vänstersväng oroar näringslivet – men problemen är högst verkliga

Det är slutsatsen i en uppmärksammad analys från The Economist som varnar för framväxten av det man kallar ”Gen-Z socialism” – en ny politisk rörelse som drivs av höga boendekostnader, inflation och oro för AI:s påverkan på arbetsmarknaden.

För svenska företag, arbetsgivare och beslutsfattare är utvecklingen värd att följa noggrant. Bakom de politiska slagorden finns en generation som i allt högre grad ifrågasätter marknadsekonomins grundläggande löfte: att utbildning, arbete och ambition leder till ett bättre liv.

Förtroendekris för marknadsekonomin

Generation Z är den första generationen på länge som riskerar att få svårare att bygga ekonomiskt välstånd än sina föräldrar.

Trots hög utbildningsnivå möter många unga vuxna rekordhöga bostadspriser, stigande levnadskostnader och en arbetsmarknad som förändras snabbt under påverkan av AI.

Det skapar en känsla av att den sociala rörligheten har bromsat in.

För företag är detta inte bara en politisk fråga. Det handlar om legitimitet. När en växande grupp unga anser att systemet är riggat till fördel för äldre generationer och kapitalägare ökar trycket på politiska reformer, skattehöjningar och regleringar.