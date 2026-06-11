Unga väljare kända som Gen Z i västvärlden gör en vänstersväng. Inte av ideologiska skäl, utan därför att de upplever att den ekonomiska modellen inte längre levererar det den lovar.
Gen Z:s vänstersväng oroar näringslivet – men problemen är högst verkliga
Det är slutsatsen i en uppmärksammad analys från The Economist som varnar för framväxten av det man kallar ”Gen-Z socialism” – en ny politisk rörelse som drivs av höga boendekostnader, inflation och oro för AI:s påverkan på arbetsmarknaden.
För svenska företag, arbetsgivare och beslutsfattare är utvecklingen värd att följa noggrant. Bakom de politiska slagorden finns en generation som i allt högre grad ifrågasätter marknadsekonomins grundläggande löfte: att utbildning, arbete och ambition leder till ett bättre liv.
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Förtroendekris för marknadsekonomin
Generation Z är den första generationen på länge som riskerar att få svårare att bygga ekonomiskt välstånd än sina föräldrar.
Trots hög utbildningsnivå möter många unga vuxna rekordhöga bostadspriser, stigande levnadskostnader och en arbetsmarknad som förändras snabbt under påverkan av AI.
Det skapar en känsla av att den sociala rörligheten har bromsat in.
För företag är detta inte bara en politisk fråga. Det handlar om legitimitet. När en växande grupp unga anser att systemet är riggat till fördel för äldre generationer och kapitalägare ökar trycket på politiska reformer, skattehöjningar och regleringar.
AI förstärker osäkerheten
En viktig skillnad jämfört med tidigare generationer är AI.
Många av dagens unga tjänstemän går in på arbetsmarknaden samtidigt som generativ AI börjar förändra arbetsuppgifter inom juridik, finans, marknadsföring, media och administration.
Historiskt har teknologiska språng skapat fler jobb än de förstört. Men den historiska erfarenheten är inte alltid tillräcklig för att skapa trygghet hos en generation som ser hur delar av deras framtida arbetsuppgifter redan automatiseras.
Den oro som finns kring AI riskerar därför att bli en katalysator för bredare systemkritik.
Gen Z klarar inte jobbet – ”Otillfredsställande”
Unga prioriterar mental hälsa och möter chefer som kräver hårt arbete. Nu visar färska siffror att var sjätte arbetsgivare tvekar på Gen Z.
Näringslivet måste leverera svar
The Economist argumenterar för att den nya vänstervågen underskattar marknadsekonomins förmåga att skapa välstånd. Samtidigt konstaterar tidningen att missnöjet bygger på verkliga problem.
Här finns en viktig lärdom för näringslivet.
Det räcker inte längre att tala om tillväxt, innovation och aktieägarvärde. Företag måste också kunna visa hur värdeskapandet kommer anställda, kunder och samhället till del.
Särskilt bostadsmarknaden har blivit ett symboliskt misslyckande i många länder. För unga som saknar möjlighet att köpa sin första bostad framstår löften om framtida tillväxt ofta som abstrakta.
Sverige står inte utanför
Sverige har ännu inte sett samma politiska vänstervåg som USA, Frankrike eller Storbritannien. Men de bakomliggande drivkrafterna finns även här. Och i de senaste väljarundersökningarna går vänstern och MP starkt framåt.
Bostadsbrist, höga hyror, stigande matpriser och osäkerhet kring framtidens arbetsmarknad påverkar svenska unga på samma sätt som deras europeiska och amerikanska jämnåriga.
Det innebär att frågan inte främst handlar om socialism eller kapitalism.
Den handlar om förtroende.
Om en generation upplever att hårt arbete inte längre räcker för att skapa ekonomisk trygghet riskerar missnöjet att växa, oavsett vilket namn den politiska rörelsen får.
Faktaruta: Därför växer missnöjet bland Generation Z
• Bostadspriserna har stigit betydligt snabbare än många ungas inkomster.
• Inflation och högre levnadskostnader har pressat hushållsekonomin.
• AI skapar osäkerhet kring framtidens tjänstemannajobb.
• Färre unga tror att de kommer få högre levnadsstandard än sina föräldrar.
• Politiska rörelser som lovar lägre hyror, högre skatter för de rikaste och större statlig kontroll vinner mark bland unga väljare.
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