Regeringens plan spricker – charterjättarna flyr till Danmark

Ett system som blir dyrare – och svagare

Branschens invändning har varit konsekvent: utan statlig garanti under uppbyggnaden blir systemet dyrt och ineffektivt. Svenska Resebranschföreningen varnade tidigt för att arrangörer skulle flytta utomlands. Precis det som nu händer.

”Vi varnade regeringen om att det skulle bli fiasko. Nu är det ett faktum och många andra researrangörer står på tur att flytta sina garantier från Sverige”, säger Didrik von Seth, vd på Svenska Resebranschföreningen till Realtid och fortsätter:

”Nu står små arrangörer, ofta inriktade på svensk inkommande turism, där många överväger att sluta erbjuda paketarrangemang. Negativt och pinsamt för Sverige.”

Konsekvensen är nästan ironisk. När stora bolag lämnar minskar inflödet till fonden. Då tar det längre tid att bygga upp den. Och då blir systemet ännu mindre attraktivt.

Enligt beräkningar kan det ta upp till 30 år att fylla fonden om de stora aktörerna försvinner. Det är ungefär lika lång tid som det tar att renovera Slussen. Skillnaden är att Slussen åtminstone blir klar.

Resenärerna märker lite – men branschen ritas om i grunden. (Foto: Pressbild)

Små aktörer får ta smällen

De som blir kvar riskerar att bli förlorarna. Mindre arrangörer, som redan har tunnare marginaler, tvingas bära en större kostnad. Dubbla garantier slår hårdast där.

Det här är den klassiska svenska modellen i modern tappning: stora bolag hittar en väg ut, små bolag får stanna kvar och betala notan.

Politisk prestige – dyr för branschen

En avgörande konflikt handlar om statens roll under uppbyggnaden av fonden. Branschen har varit tydlig: låt staten garantera fonden de första åren, precis som i Danmark.

Men civilminister Erik Slottner och, framför allt, hans statssekreterare Natasa Davidsson har varit ovilliga att gå den vägen. Det trots att en sådan garanti enligt branschen inte skulle ha kostat staten något – fonden hade själv stått för finansieringen och betalat ränta.

I stället blev det ett system där företagen förväntas klara både livrem och hängslen från dag ett.

Branschen ville ha en statlig garanti – regeringen sa nej.

Danmark vinner – Sverige tvekar

I Danmark finns redan en fungerande fond, Rejsegarantifonden, där staten garanterar systemet. Det ger stabilitet och förutsägbarhet. Två ord som investerare och företagsledningar brukar uppskatta.

Sverige valde en annan väg. Mindre stat, mer marknad. Problemet är bara att marknaden svarade genom att lämna landet.

Vad händer nu

Om utvecklingen fortsätter riskerar det svenska systemet att bli en marginalföreteelse. Ett regelverk för de som inte har råd eller möjlighet att flytta.

För resenärerna förändras inte skyddet nämnvärt – garantin finns kvar, bara i ett annat land. Men för Sverige som marknad är signalen tydlig: regelverk spelar roll. Och när de blir för krångliga flyttar affären någon annanstans.

Det är inte dramatiskt. Det är bara affärslogik.