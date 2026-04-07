Flygexpert: SAS kan tvingas kapa inrikeslinjer

En marknad utan marginaler

Bränslet står för upp till en tredjedel av kostnaden. När det sticker iväg finns det bara två verktyg: höj priserna eller minska kapaciteten.

SAS gör båda.

Problemet är att kunderna inte är oändligt betalningsvilliga.

”Vi börjar närma oss en brytpunkt nu”, säger flyganalytikern Jan Ohlsson i Di.

Det är exakt den utveckling vi tidigare pekat på. Flyget har gått från lågprisprodukt till något som återigen känns dyrt. Då försvinner volymen.

Inrikesflyget – redan på knäna

I flera analyser i Realtid har vi lyft att det svenska inrikesflyget är en av Europas svagaste marknader.

När SAS nu pressas ytterligare är det logiskt vad som händer härnäst.

”De kan behöva lägga ned olönsamma turer”, säger Ohlsson.

Det är ingen dramatisk nyhet. Det är en fortsättning på en trend.

Färre avgångar leder till högre priser. Högre priser leder till färre resenärer. Och så fortsätter spiralen.

Läs även: Ryanair lovar guld och gröna flygplan – men Sverige är inte Spanien

Samtidigt: Köpenhamn drar ifrån

Kontrasten mot Danmark blir allt tydligare.

Medan Arlanda kämpar med kapacitet, politik och svag efterfrågan, fortsätter Köpenhamn att växa som nordiskt nav. Transfertrafiken ökar, utbudet breddas och flygbolagen prioriterar hubben.

Det är också här SAS lägger sin framtid. Inte i Umeå eller Sundsvall.

Charterbolaget Ving och vd Magnus Wikner klarar sig tillfälligt – men bara så länge bränslet är säkrat.

Charterbolagen har en paus – inte en lösning

Ving och andra charteraktörer klarar sig tillfälligt tack vare säkrade bränslepriser.

”Vi tror att vi kommer att kunna hantera det”, säger vd Magnus Wikner.

Men det är just tillfälligt. När kontrakten löper ut kommer även charterresenärerna att möta högre priser.

Slutet på en epok

Det svenska inrikesflyget har länge levt på gamla meriter.

Affärsresenärer som alltid flög. Politiker som talade om regional tillgänglighet. Ett SAS som höll ihop kartan.

Nu förändras allt samtidigt.

Högre kostnader, svagare efterfrågan och ett SAS med fokus på internationella flöden.

Frågan är inte längre om linjer försvinner.

Frågan är hur många.

Läs även: Piloter får pengar – om de snålar med bränslet